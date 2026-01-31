Közös energiaprojektekről egyeztetett Nicușor Dan és Volodimir Zelenszkij

Zelenszkij és Dan egy korábbi találkozón
Fotó: Presidency.ro
Az energiabiztonságról egyeztetett pénteken Nicușor Dan államelnök ukrán hivatali kollégájával. Erről Volodimir Zelenszkij számolt be péntek este a Facebook-oldalán.
„Nicușor Dannal beszéltem a közös energiaprojektekről, amelyek jelentősen erősíthetnék Ukrajna és Románia energiabiztonságát is.
– írta Zelenszkij, köszönetét fejezve ki ugyanakkor a román elnöknek és a népnek az országának nyújtott támogatásért.
Az államelnöki hivatal megerősítette az Agerpresnek, hogy a két államfő beszélt pénteken egymással.
