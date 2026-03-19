Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

Székelyhon 2026. március 19., 15:222026. március 19., 15:22

Aurel Popescu szerint azért várható drágulás, mert a kormány nem fordított kellő figyelmet az élelmiszeriparra, miközben az ágazat költségei jelentősen nőttek. Emlékeztetett arra, hogy

az energiaköltségek aránya a kenyér és a pékáru előállítási költségeiben 15-20 százalék, amit hosszabb távon nem tud kigazdálkodni a sütőipar.

Hozzátette, hogy a többletköltségeket már számba vették a Rompanhoz tartozó vállalatok, és hamarosan egyeztetniük kell az árak módosításáról, ami várhatóan a hónap végéig bekövetkezik. Popescu az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy

jelenleg egy számjegyű drágulás valószínű, azonban az áremelkedés nagyobb is lehet, ha a gázolaj literenkénti ára eléri a 12-15 lejt.