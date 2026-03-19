Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

Székelyhon

2026. március 19., 15:222026. március 19., 15:22

Aurel Popescu szerint azért várható drágulás, mert a kormány nem fordított kellő figyelmet az élelmiszeriparra, miközben az ágazat költségei jelentősen nőttek. Emlékeztetett arra, hogy

az energiaköltségek aránya a kenyér és a pékáru előállítási költségeiben 15-20 százalék, amit hosszabb távon nem tud kigazdálkodni a sütőipar.

Hozzátette, hogy a többletköltségeket már számba vették a Rompanhoz tartozó vállalatok, és hamarosan egyeztetniük kell az árak módosításáról, ami várhatóan a hónap végéig bekövetkezik.

Popescu az Agerpres beszámolója szerint elmondta, hogy

jelenleg egy számjegyű drágulás valószínű, azonban az áremelkedés nagyobb is lehet, ha a gázolaj literenkénti ára eléri a 12-15 lejt.

Közölte azt is, hogy a Rompan több intézkedést javasolt a kormánynak a fogyasztókra nehezedő hatás mérséklésére.

Ezek között szerepel az üzemanyag jövedéki adójának és áfájának csökkentése, az élelmiszeripar hozzáférése a termelői áron biztosított energiához, valamint az ágazat segítése más szektorokéhoz hasonló támogatási programok révén.

Belföld Gazdaság
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban
Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban
2026. március 19., csütörtök

Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban
2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége
Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége
2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége
2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László
Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László
2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László
2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme
Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme
2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme
2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot
A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot
2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot
2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait
TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait
2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait
2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés
Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés
2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés
2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről
Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről
2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről
2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült
Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült
2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült
2026. március 19., csütörtök

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD
Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD
2026. március 19., csütörtök

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD
