Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.
2026. március 19., 15:59
Eredetileg a képviselőházi és a szenátusi testület szerdai együttes ülésén le kellett volna zárni a fő költségvetési intézmények szerinti vitákat, el kellett volna készíteni a jelentéseket, és délután 16 órától következett volna az állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének megvitatása a parlament plénumában – ismerteti az Agerpres.
A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.
A viták azonban a déli órákban elakadtak a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjával kapcsolatos módosító indítvány miatt.
A PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egymást hibáztatta: a szociáldemokraták szerint a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) „összefogott a román nép elszegényítéséért”, míg a liberálisok úgy vélték, hogy a PSD „populista számításokból ismét elszabadítaná a költségvetési hiányt”.
Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.
Délután újra összeült a két bizottség, és ismét szavaztak a PSD módosító indítványáról, amelyet azonban újra elutasítottak. Újabb szóváltások következtek, az AUR pedig bejelentette, hogy képviselői és szenátorai jelen lesznek a parlament együttes ülésén, de nem szavaznak a nyugdíjasok egyszeri támogatására vonatkozó szociáldemokrata módosító indítványról.
A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.
Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.
Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.
