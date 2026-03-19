Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.

Eredetileg a képviselőházi és a szenátusi testület szerdai együttes ülésén le kellett volna zárni a fő költségvetési intézmények szerinti vitákat, el kellett volna készíteni a jelentéseket, és délután 16 órától következett volna az állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének megvitatása a parlament plénumában – ismerteti az Agerpres.

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

A viták azonban a déli órákban elakadtak a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjával kapcsolatos módosító indítvány miatt.