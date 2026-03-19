Folytatódhatott a költségvetés vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban

Csütörtök délután folytatódott az idei költségvetés tervezetének vitája a parlament költségvetési-pénzügyi bizottságaiban, miután a kormánykoalíció vezetői a reggeli egyeztetésen megoldást találtak a szociális csomag finanszírozására.

Székelyhon

2026. március 19., 15:592026. március 19., 15:59

2026. március 19., 16:012026. március 19., 16:01

Eredetileg a képviselőházi és a szenátusi testület szerdai együttes ülésén le kellett volna zárni a fő költségvetési intézmények szerinti vitákat, el kellett volna készíteni a jelentéseket, és délután 16 órától következett volna az állami költségvetés és a társadalombiztosítási költségvetés tervezetének megvitatása a parlament plénumában – ismerteti az Agerpres.

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD
Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

A viták azonban a déli órákban elakadtak a Szociáldemokrata Párt (PSD) szolidaritási csomagjával kapcsolatos módosító indítvány miatt.

A képviselőházi és a szenátusi költségvetési-pénzügyi bizottság együttes ülésén leadott szavazatokat heves viták, kölcsönös vádaskodások követték, amelyek az ülés megszakításához vezettek.

A PSD és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egymást hibáztatta: a szociáldemokraták szerint a PNL, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) „összefogott a román nép elszegényítéséért”, míg a liberálisok úgy vélték, hogy a PSD „populista számításokból ismét elszabadítaná a költségvetési hiányt”.

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés
Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

Délután újra összeült a két bizottség, és ismét szavaztak a PSD módosító indítványáról, amelyet azonban újra elutasítottak. Újabb szóváltások következtek, az AUR pedig bejelentette, hogy képviselői és szenátorai jelen lesznek a parlament együttes ülésén, de nem szavaznak a nyugdíjasok egyszeri támogatására vonatkozó szociáldemokrata módosító indítványról.

Belföld Gazdaság
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 19., csütörtök

Kezdődik az útfelújítás Kányád és Homoródszentpál között is

Mindhárom szakaszon elkezdődött a munka a Hargita Megye Tanácsa által megrendelt, nagyszabású udvarhelyszéki útfelújításon. Noha nem lesznek a legmélyrehatóbbak a műszaki megoldások, azért jól járható utakat ígérnek.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

2026. március 19., csütörtök

