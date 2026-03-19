Fotó: Kozán István
Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől. A PSD szociális csomagjához hiányzó 1,1 milliárd lejt a bírák által peres úton elnyert juttatások kifizetésének elhalasztásával biztosítják.
2026. március 19., 12:282026. március 19., 12:28
Felfüggesztették szerda este a vitát a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságában, miután a testület kétszer el elutasította a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik indítványát.
Az RMDSZ erőfeszítései arra irányultak, hogy a két merev álláspontot képviselő párt, a PSD és a PNL (Nemzeti Liberális Párt) között hidat teremtsen, kompromisszumos megoldást találjon. Erről Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselőt kérdeztük.
Miklós Zoltán elmondta, a PSD által benyújtott módosító indítványokat, a kisnyugdíjasoknak és alacsony jövedelmű nagycsaládoknak, a fogyatékkal élő gyereket nevelőknek szánt egyszeri támogatásokra vonatkozó javaslatokat támogatja az RMDSZ. Ezek kifizetéséhez azonban 2,8 milliárd lejre van szükség, amiből 1,7 milliárd már bele van foglalva a költségvetésbe, de
egyik (a PSD) a saját szavazóit, a társadalom szegényebb rétegeit akarja segíteni, a másik (PNL) viszont nem akarja a deficitet növelni, azt 6,2 százalékon akarja tartani és a jövedelmeket sem akarja megnövelni, mert egy tollvonással nem lehet nagyobb fizetéseket varázsolni.
Miklós Zoltán képviselő kompromisszumos megoldásként azt javasolta, hogy két részletben kellene az egyösszegű támogatások kifizetését megoldani: abból, ami már rendelkezésre áll, fizessék ki a támogatás első részletét tavasszal, a másikat pedig ősszel, az első költségvetés-kiigazításkor. Ugyanakkor a PSD-nek azt a javaslatát, hogy az anyák és veteránok által fizetett 10 százalékos betegbiztosítását eltöröljék, nem támogatja az RMDSZ, mert költségvetési törvénnyel adótörvénykönyvet nem lehet módosítani.
A PSD racionálisan érvel ugyan és a javaslataik indoklása a realitást tükrözi: azt mondják, hogy a nyugdíjak nem voltak indexálva két éve, infláció van, az energiaárak elszabadultak, és a szegényebb rétegeken ilyen körülmények között segíteni kell.
„Mi is úgy gondoljuk, hogy fontos lenne támogatni a szociálisan hátrányos helyzetű embereket, ezért a kompromisszumot keressük, de mivel arra nem volt hajlandóság a költségvetési bizottságban szerdán, azért javasoltam, hogy
Ez az egyeztetés most zajlik a képviselőház elnökének irodájában és mindenki áll és vár, hogy milyen döntésre jutnak.”
Amennyiben ez a kérdés nem oldódik meg és a PSD továbbra sem szavazza meg a pénzügyi bizottságban a költségvetést, akkor az ország költségvetés nélkül marad, amire a nemzetközi piacok rögtön reagálnak: nem fognak hitelt adni Romániának, vagy ha adnak, nagyon drágán, és ez
Ez egyáltalán nem kívánatos – vázolta a lehetséges következményeket Miklós Zoltán képviselő.
Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.
Csütörtökön délben kiderült:
Ezt a bírák által peres úton elnyert összegek kifizetésének 2026-ról 2027-re való áttolásával szabadították fel, az erre szánt összegekkel finanszírozzák a PSD által javasolt támogatási csomagot.
Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.
Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.
A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.
A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
1 hozzászólás