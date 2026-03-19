Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Fotó: Kozán István

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől. A PSD szociális csomagjához hiányzó 1,1 milliárd lejt a bírák által peres úton elnyert juttatások kifizetésének elhalasztásával biztosítják.

Bodor Tünde

2026. március 19., 12:282026. március 19., 12:28

2026. március 19., 12:382026. március 19., 12:38

Felfüggesztették szerda este a vitát a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságában, miután a testület kétszer el elutasította a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik indítványát.

A vita középpontjában a PSD szolidaritási csomagja állt, amely az infláció sújtotta legszegényebb rétegeket célozta meg.

Az RMDSZ erőfeszítései arra irányultak, hogy a két merev álláspontot képviselő párt, a PSD és a PNL (Nemzeti Liberális Párt) között hidat teremtsen, kompromisszumos megoldást találjon. Erről Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselőt kérdeztük.

A konfliktus: szociális háló kontra költségvetési fegyelem

Miklós Zoltán elmondta, a PSD által benyújtott módosító indítványokat, a kisnyugdíjasoknak és alacsony jövedelmű nagycsaládoknak, a fogyatékkal élő gyereket nevelőknek szánt egyszeri támogatásokra vonatkozó javaslatokat támogatja az RMDSZ. Ezek kifizetéséhez azonban 2,8 milliárd lejre van szükség, amiből 1,7 milliárd már bele van foglalva a költségvetésbe, de

további 1,1 milliárd forrását kellene megtalálni. A PSD és a PNL ebben a kérdésben keményen egymásnak feszült:

egyik (a PSD) a saját szavazóit, a társadalom szegényebb rétegeit akarja segíteni, a másik (PNL) viszont nem akarja a deficitet növelni, azt 6,2 százalékon akarja tartani és a jövedelmeket sem akarja megnövelni, mert egy tollvonással nem lehet nagyobb fizetéseket varázsolni.

A megoldás: egyfajta időutazás a kifizetésekkel

Miklós Zoltán képviselő kompromisszumos megoldásként azt javasolta, hogy két részletben kellene az egyösszegű támogatások kifizetését megoldani: abból, ami már rendelkezésre áll, fizessék ki a támogatás első részletét tavasszal, a másikat pedig ősszel, az első költségvetés-kiigazításkor. Ugyanakkor a PSD-nek azt a javaslatát, hogy az anyák és veteránok által fizetett 10 százalékos betegbiztosítását eltöröljék, nem támogatja az RMDSZ, mert költségvetési törvénnyel adótörvénykönyvet nem lehet módosítani.

A PSD racionálisan érvel ugyan és a javaslataik indoklása a realitást tükrözi: azt mondják, hogy a nyugdíjak nem voltak indexálva két éve, infláció van, az energiaárak elszabadultak, és a szegényebb rétegeken ilyen körülmények között segíteni kell.

„Mi is úgy gondoljuk, hogy fontos lenne támogatni a szociálisan hátrányos helyzetű embereket, ezért a kompromisszumot keressük, de mivel arra nem volt hajlandóság a költségvetési bizottságban szerdán, azért javasoltam, hogy

függesszük fel a munkálatokat, amíg a pártelnökök meg nem egyeznek ebben a kérdésben.

Ez az egyeztetés most zajlik a képviselőház elnökének irodájában és mindenki áll és vár, hogy milyen döntésre jutnak.”

Miért volt ez életbevágó?

Amennyiben ez a kérdés nem oldódik meg és a PSD továbbra sem szavazza meg a pénzügyi bizottságban a költségvetést, akkor az ország költségvetés nélkül marad, amire a nemzetközi piacok rögtön reagálnak: nem fognak hitelt adni Romániának, vagy ha adnak, nagyon drágán, és ez

válsághelyzethez vezet, aminek sok negatív következménye lehet.

Ez egyáltalán nem kívánatos – vázolta a lehetséges következményeket Miklós Zoltán képviselő.

Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására
Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

Csütörtökön délben kiderült:

a pártvezetők megegyeztek, ugyanis megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amely a szolidaritási csomagra fordítható.

Ezt a bírák által peres úton elnyert összegek kifizetésének 2026-ról 2027-re való áttolásával szabadították fel, az erre szánt összegekkel finanszírozzák a PSD által javasolt támogatási csomagot.

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

2026. március 19., csütörtök

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

2026. március 18., szerda

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 18., szerda

Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

2026. március 18., szerda

Kórházat épít, épületeket alakít át a marosvásárhelyi orvosi egyetem

Százharminckét millió eurós beruházás zajlik a marosvásárhelyi orvosi egyetemen, ahol több mint tízezer diák tanul – derült ki Leonard Azamfirei rektor beszámolójából, aki a Marosvásárhelyen megvásárolt épületek sorsáról is beszélt.

2026. március 18., szerda

Toronymagasan vezet Románia, csak éppen hátulról

Az Eurostat szerdán közzétett adatai szerint februárban 2,1 százalékra nőtt az éves infláció az Európai Unióban az előző havi 2 százalékról. A tagállamok közül továbbra is Romániában volt a legmagasabb az infláció, 8,3 százalék.

2026. március 18., szerda

A tanügyi szakszervezetek a próbaérettségi bojkottjára szólítják fel a pedagógusokat

A jövő héten esedékes próbaérettségi bojkottálására biztatják a tanárokat az oktatási szakszervezetek.

