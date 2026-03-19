Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől. A PSD szociális csomagjához hiányzó 1,1 milliárd lejt a bírák által peres úton elnyert juttatások kifizetésének elhalasztásával biztosítják.

Bodor Tünde 2026. március 19., 12:282026. március 19., 12:28 2026. március 19., 12:382026. március 19., 12:38

Felfüggesztették szerda este a vitát a parlament költségvetési és pénzügyi bizottságában, miután a testület kétszer el elutasította a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik indítványát.

A vita középpontjában a PSD szolidaritási csomagja állt, amely az infláció sújtotta legszegényebb rétegeket célozta meg.

Az RMDSZ erőfeszítései arra irányultak, hogy a két merev álláspontot képviselő párt, a PSD és a PNL (Nemzeti Liberális Párt) között hidat teremtsen, kompromisszumos megoldást találjon. Erről Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselőt kérdeztük. A konfliktus: szociális háló kontra költségvetési fegyelem Miklós Zoltán elmondta, a PSD által benyújtott módosító indítványokat, a kisnyugdíjasoknak és alacsony jövedelmű nagycsaládoknak, a fogyatékkal élő gyereket nevelőknek szánt egyszeri támogatásokra vonatkozó javaslatokat támogatja az RMDSZ. Ezek kifizetéséhez azonban 2,8 milliárd lejre van szükség, amiből 1,7 milliárd már bele van foglalva a költségvetésbe, de

további 1,1 milliárd forrását kellene megtalálni. A PSD és a PNL ebben a kérdésben keményen egymásnak feszült:

egyik (a PSD) a saját szavazóit, a társadalom szegényebb rétegeit akarja segíteni, a másik (PNL) viszont nem akarja a deficitet növelni, azt 6,2 százalékon akarja tartani és a jövedelmeket sem akarja megnövelni, mert egy tollvonással nem lehet nagyobb fizetéseket varázsolni. A megoldás: egyfajta időutazás a kifizetésekkel Miklós Zoltán képviselő kompromisszumos megoldásként azt javasolta, hogy két részletben kellene az egyösszegű támogatások kifizetését megoldani: abból, ami már rendelkezésre áll, fizessék ki a támogatás első részletét tavasszal, a másikat pedig ősszel, az első költségvetés-kiigazításkor. Ugyanakkor a PSD-nek azt a javaslatát, hogy az anyák és veteránok által fizetett 10 százalékos betegbiztosítását eltöröljék, nem támogatja az RMDSZ, mert költségvetési törvénnyel adótörvénykönyvet nem lehet módosítani. Hirdetés A PSD racionálisan érvel ugyan és a javaslataik indoklása a realitást tükrözi: azt mondják, hogy a nyugdíjak nem voltak indexálva két éve, infláció van, az energiaárak elszabadultak, és a szegényebb rétegeken ilyen körülmények között segíteni kell. „Mi is úgy gondoljuk, hogy fontos lenne támogatni a szociálisan hátrányos helyzetű embereket, ezért a kompromisszumot keressük, de mivel arra nem volt hajlandóság a költségvetési bizottságban szerdán, azért javasoltam, hogy

függesszük fel a munkálatokat, amíg a pártelnökök meg nem egyeznek ebben a kérdésben.

Ez az egyeztetés most zajlik a képviselőház elnökének irodájában és mindenki áll és vár, hogy milyen döntésre jutnak.” Miért volt ez életbevágó? Amennyiben ez a kérdés nem oldódik meg és a PSD továbbra sem szavazza meg a pénzügyi bizottságban a költségvetést, akkor az ország költségvetés nélkül marad, amire a nemzetközi piacok rögtön reagálnak: nem fognak hitelt adni Romániának, vagy ha adnak, nagyon drágán, és ez

válsághelyzethez vezet, aminek sok negatív következménye lehet.

Ez egyáltalán nem kívánatos – vázolta a lehetséges következményeket Miklós Zoltán képviselő.

a pártvezetők megegyeztek, ugyanis megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amely a szolidaritási csomagra fordítható.