Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

A kompromisszumnak köszönhetően délután folytatódhat a 2026-os állami költségvetés tervezetének parlamenti vitája. A kormányfő az egyeztetés után elmondta, két megoldási lehetőség közül kellett választania a koalíciónak. Az egyik az volt, hogy növelik a deficitet a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozásához szükséges összeggel, ezt azonban elvetették. Végül abban állapodtak meg, hogy

elhalasztják az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítéseinek kifizetését a következő évekre, és az így felszabaduló összegeket fordítják a szociális intézkedésekre.