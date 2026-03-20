Meghalt Chuck Norris

• Fotó: Chuck Norris/Facebook

Nyolcvanhat éves korában meghalt Chuck Norris harcművészeti bajnok, ikonikus akciófilm-sztár.

Székelyhon

2026. március 20., 16:252026. március 20., 16:25

2026. március 20., 16:402026. március 20., 16:40

A hírről családja számolt be, miután Norrist csütörtökön kórházba vitték Hawaiin egy eddig ismeretlen egészségügyi probléma miatt – írja az Index.

A sztár közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint Chuck Norris csütörtökön reggel, családja körében hunyt el. Hozzátartozói nem kívánnak részleteket közölni halála körülményeiről.

„A világ számára harcművész, színész és az erő jelképe volt. Számunkra odaadó férj, szerető apa és nagyapa, csodálatos testvér és családunk szíve volt. Hittel, céltudatosan élte az életét, és rendíthetetlen elkötelezettséggel fordult szerettei felé.

Idézet
Munkájával, fegyelmezettségével és kedvességével milliókat inspirált szerte a világon, és maradandó nyomot hagyott számtalan ember életében”

– tették hozzá.

Külföld
szóljon hozzá! Hozzászólások

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Bolojan: megtaláltuk a megoldást a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozására

Ilie Bolojan miniszterelnök bejelentése szerint a koalíciós pártok vezetőinek csütörtök délelőtti ülésén megtalálták a megoldást a Szociáldemokrata Párt (PSD) által kért szolidaritási csomag finanszírozására.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

NATO-főtikár: Romániának stratégiai szerepe van a NATO keleti szárnyán

Nicușor Dan elnököt csütörtökön fogadta Mark Rutte, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének főtitkára a NATO brüsszeli székhelyén.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 14., szombat

Kossuth-díjat kapott Rúzsa Magdi, Lackfi János és Pataky Attila is

A magyar tudomány és kultúra emberei munkájuk és alkotásaik által összefognak minket, erősítenek, építenek és gyarapítanak mindannyiunk javára – mondta Sulyok Tamás köztársasági elnök a Kossuth- és Széchenyi-díjak átadásán szombaton az Országházban.

2026. március 14., szombat

2026. március 05., csütörtök

Hosszú évekre börtönre ítéltek egy román állampolgárt Oroszországban

A külügyminisztérium csütörtökön megerősítette, hogy börtönbüntetésre ítéltek Oroszországban egy román állampolgárt.

2026. március 05., csütörtök

Hirdetés
2026. március 05., csütörtök

Megérkeztek a budapesti reptérre az Oroszországból szabadon engedett magyar hadifoglyok

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kiszabadított hadifoglyokkal való, Budapestre érkezésekor.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 05., csütörtök

Újabb 172 román állampolgár jutott haza Egyiptomból

Egyiptomból Romániába érkezett szerda egy magán légitársaság gépén 172 román állampolgár, akik Izraelből kértek segítséget a hazatéréshez – közölte a külügy.

2026. március 05., csütörtök

2026. március 03., kedd

Trump az iráni konfliktusról: túl késő tárgyalni

Az iráni légvédelem, a légierő, a haditengerészet és a vezetőség megsemmisítését jelentette be kedden Donald Trump amerikai elnök, aki hozzátette, hogy Teherán tárgyalni akar, ám, mint mondta, ehhez már túl késő.

2026. március 03., kedd

Hirdetés
2026. március 03., kedd

Újabb 28 járatot töröltek a közel-keleti helyzet miatt a bukaresti reptéren

A közel-keleti események miatt összesen 28 járatot töröltek kedden a bukaresti repülőtereken az Izraelbe, Dubajba, Bahrainba, Katarba és Jordániába közlekedő útvonalon – tájékoztatott a fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB).

2026. március 03., kedd

2026. március 02., hétfő

Hétfő estétől kezdődhet meg az Egyiptomban tartózkodó 300 román állampolgár hazaszállítása

Hétfő estére halasztották a 300 román állampolgár hazaszállítására szervezett TAROM-különjáratok elindítását. Ők a közel-keleti konfliktuszónából kerültek Egyiptomba, hogy biztonságosabb helyről térhessenek haza.

2026. március 02., hétfő

2026. március 02., hétfő

Tanácskozást hívott össze a konfliktusövezetben rekedt román állampolgárok helyzetéről Ilie Bolojan

Ilie Bolojan miniszterelnök hétfő reggelre tanácskozást hívott össze a közel-keleti konfliktus térségében rekedt román állampolgárok helyzetéről – közölte a kormány sajtóirodája.

2026. március 02., hétfő

Hirdetés
