Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

A találkozón részt vesz Sorin Grindeanu PSD-elnök, Ilie Bolojan miniszterelnök, a PNL elnöke, Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, Dominic Fritz, az USR elnöke, valamint Varujan Pambuccian, a nemzeti kisebbségek frakciójának vezetője – ismerteti az Agerpres. korábban írtuk Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról. lie Bolojan kormányfő a találkozó előtt azt nyilatkozta a parlamentben, hogy

Romániának költségvetésre van szüksége, és ezt a kérdést felelősen kell kezelni.

Szociáldemokrata források szerint a találkozót Sorin Grindeanu kezdeményezte, aki a 2026-os állami költségvetés tervezetéről kíván egyeztetni a koalíciós pártok képviselőivel. Az ülést a PSD-elnök parlamenti irodájában tartják. Kompromisszumot kér az elnök Nicușor Dan államfő arra biztatta csütörtökön a politikai pártok vezetőit, hogy találják meg a kompromisszumos megoldást, és fogadják el a 2026-os állami költségvetés tervezetét. Hirdetés Az elnök a Mark Rutte NATO-főtitkárral folytatott brüsszeli megbeszélést követően nyilatkozott erről. Emlékeztetett, hogy a koalíciós pártok vezetői a délelőtt folyamán a költségvetés tervezetéről egyeztetnek, ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, hogy

március végéig a parlament elfogadja a büdzsét.