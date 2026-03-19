Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Összefoglaltuk azokat az apró, de fontos tényezőket, amelyek biztosítják szavazatunk érvényességét

Összefoglaltuk azokat az apró, de fontos tényezőket, amelyek biztosítják szavazatunk érvényességét

Fotó: Tuchiluș Alex

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

Farkas Orsolya

2026. március 19., 15:042026. március 19., 15:04

Mintegy 496 318 levélszavazásra jogosult választópolgárt vettek névjegyzékbe, romániai értesítési címmel 206 385-en szerepelnek a nyilvántartásban.

A közelgő magyarországi országgyűlési választásokon való részvételre csak Háromszékről becslések szerint mintegy 50 ezer kettős állampolgár jogosult

– derült ki az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet sajtótájékoztatóján, amelyen Tamás Sándor szervezeti elnök, valamint a megye városainak polgármesterei közöltek részleteket a választás menetrendjéről és a gyakori hibákról.

A sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti RMDSZ-irodákban is lehet segítséget kérni

A sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti RMDSZ-irodákban is lehet segítséget kérni

Fotó: Tuchiluș Alex

Nem mindegy, hogy melyik borítékba mi kerül

Az elmúlt három napban mintegy 500 háromszéki önkéntest készített fel az RMDSZ arra, hogy segítséget nyújtson a polgároknak a szavazólap, az azonosító nyilatkozat és a levélcsomag leadását illetően. Márpedig kérdések felmerülhetnek, hiszen Magyarországon a szavazat módja eltér attól, amit Romániában megszoktunk. Ezekre számíthatunk:

  • levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak;

  • a szavazásra regisztrált állampolgárok a kézbesített borítékban találni fognak egy közepes és egy kis borítékot, két ragasztószalagot, tájékoztató leírást, egy személyazonosító ívet és egy szavazólapot;

  • a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak, ezért egy szavazólapot kapnak, amelyen öt párt neve szerepel: MKKP, TISZA, Mi Hazánk, DK és Fidesz–KDNP, ebben a sorrendben;

  • a szavazólapra az állampolgárok nem pecsétet nyomnak, ahogy a romániai választásokon szokás, hanem a lapon feltüntetett körbe két egymást metsző vonalat, vagyis egy keresztet vagy egy X-et kell írni;

  • a kitöltött szavazólapot a levélcsomagban kapott legkisebb borítékba kell tenni, a csomagban kapott ragasztószalaggal le kell zárni;

  • a legkisebb borítékot megfelelően lezárva bele kell tenni a kitöltött és aláírt személyazonosító nyilatkozattal együtt a levélcsomagban kapott közepes borítékba, és ezt is megfelelően le kell zárni a második ragasztószalaggal. Ekkor van kész a levélszavazat;

  • a kész levélszavazatot két módon lehet eljuttatni a csíkszeredai főkonzulátusra: a román postával, valamint az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítségével. Utóbbit azért javasolják, mert ez gyorsabb és biztosabb módja a kézbesítésnek. Ehhez a kész szavazatot be kell vinni és átadni az RMDSZ irodáiban.

Tamás Sándor felhívta a háromszéki választópolgárok figyelmét: a megye négy városában – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton – az RMDSZ területi irodáiban az Eurotrans Alapítvány munkatársaitól bárki segítséget kérhet, akinek kérdése van.

Nagyon fontos: ne felejtsük el aláírni az azonosító nyilatkozatot a kitöltés után

Nagyon fontos: ne felejtsük el aláírni az azonosító nyilatkozatot a kitöltés után

Fotó: Tuchiluș Alex

Az irodák március 23-án hosszított programmal, reggel 8-tól este 6 óráig lesznek nyitva a hét minden napján.

Ez alól kivétel a katolikus húsvét időszaka, akkor ugyanis péntektől hétfőig zárva tartanak.

Ezenkívül a háromszékieknek kézbesítenek a napokban egy tájékoztató füzetet is, amiben leírják a szavazás lépéseit, menetrendjét. Azok, akik regisztráltak a választásokra, de legkésőbb egy héten belül nem kézbesítik nekik a szavazási levélcsomagot, keressék fel az RMDSZ irodáinak egyikét, munkatársaik ugyanis meg tudják mondani, hogy hol akadt el a folyamat.

Hol hibázhatunk?

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott: 2022-ben összesen 50 ezer levélszavazatot érvénytelenítettek, ezért fontos, hogy alaposan és figyelmesen töltsék ki a szavazópolgárok a dokumentumokat. Amire érdemes odafigyelni:

  • a választók ne hagyják utolsó pillanatra a szavazólap kitöltését és leadását, mert ha késve érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához (NVI), érvénytelenítik. 2022-ben több mint 3000 késve befutó levélszavazatot kapott az NVI;

  • figyeljenek oda rá, hogy a biztonsági ragasztócsík a borítékon ne sérüljön, pontosan legyen leragasztva, a legutóbbi választások alkalmával több mint 4000 szavazatot érvénytelenítettek emiatt;

  • a különböző dokumentumokat a megfelelő borítékba helyezzék be;

  • a személyazonosító nyilatkozatot a lap alján sajátkezűleg kell aláírja a szavazópolgár, enélkül érvénytelen;

  • a legfontosabb, ugyanis emiatt érvénytelenítik a legtöbb szavazatot: a személyazonosító nyilatkozatba a magyarországi okmányon szereplő adatokat kell beírni. A román személyi igazolványon szereplő adatok ebben az esetben nem relevánsak.

Fontos, hogy amennyiben a fentebb említett lépések egyikét elrontjuk, például nem megfelelően zárunk egy borítékot, az RMDSZ irodáiban segítenek pótolni, javítani a hiányos vagy hibás elemeket. Kivéve a szavazólapot – ebből egy van, újat kitölteni nem lehetséges.

A szavazólapon a körbe két egymást metsző vonalat, vagyis egy keresztet vagy egy X-et kell tenni

A szavazólapon a körbe két egymást metsző vonalat, vagyis egy keresztet vagy egy X-et kell tenni

Fotó: Tuchiluș Alex

Még átkérhetők a szavazóborítékok

Háromszéken megközelítőleg 2000 olyan személyről tudnak, akinek lakhelye Magyarországon van. Ezek a személyek nem jogosultak levélszavazásra, voksaikat a lakóhelyük szerint kijelölt szavazóhelyiségben adhatják le. Azonban van másik módja annak, hogy a Romániában tartózkodók itthonról szavazzanak:

  • az anyaországi lakcímmel rendelkező állampolgárok átkérhetik a szavazóborítékukat Magyarország valamely külképviseleténél – így a csíkszeredai főkonzulátuson is – április 2-án délután 16 óráig. Ehhez kérni kell a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt. Akinek nincs módja elutazni Csíkszeredába, segítséget kérhet az RMDSZ irodáiban, valamint elektronikus úton is benyújthatja a kérelmet;

  • a kérelem jóváhagyása esetén április 12-én a külképviseleten – vagyis Csíkszeredában – reggel 6 és este 7 óra között adhatja le a szavazatát;

  • a magyarországi lakcímmel rendelkező választók két szavazólapot kapnak: az egyik az országos pártlista, a másik az egyéni kerületi képviselők nevét tartalmazó lista.

Az RMDSZ háromszéki képviselői, polgármesterei egyetértettek abban, hogy az áprilisi választások meghatározók lesznek az erdélyi magyarok számára. Antal Árpád, Gyerő József, Benedek-Huszár János, valamint a kézdivásárhelyiek képviseletében Dávid Sándor hangsúlyozták:

Székelyföld jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy kiszámítható partner vezesse Magyarországot, és hogy a nemzetpolitikai, közösségépítő programok továbbra is eredményesen folytatódjanak.

A következő napokban kiosztják az RMDSZ tájékoztató füzeteit, amiben lépésről lépésre leírják a szavazás menetét

A következő napokban kiosztják az RMDSZ tájékoztató füzeteit, amiben lépésről lépésre leírják a szavazás menetét

Fotó: Tuchiluș Alex

Tamás Sándor kijelentette: a Fidesz–KDNP-re szavaz az eredményes együttműködés miatt, és azért, mert hasonlóan gondolkodnak az erdélyi magyarokat, a székelyeket érintő kérdésekről. Mint mondta, sok esetben az, ami Budapesten pénz kérdése, az Erdélyben létkérdés: ilyen a Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem megléte, az oktatási-nevelési támogatások, amelyek főként a szórványban, interetnikus környezetben élő magyar gyerekeknek és szülőknek különösen fontos.

Ide sorolta továbbá a gazdaságélénkítő programokat, amelyek több ezer székelyföldi gazda munkáját segítették.

2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

Felére csökkenhet az önkormányzat villanyszámlája Farkaslakán

Tizenhárom középület tetejére szerelnek fel napelemeket Farkaslaka községben egy pályázat részeként, ami jelentős spórlást jelent majd a villanyszámlákon. A hosszú távú cél az, hogy teljes egészében megtermeljék az elfogyasztott áramot.

