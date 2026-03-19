Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Összefoglaltuk azokat az apró, de fontos tényezőket, amelyek biztosítják szavazatunk érvényességét

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

Farkas Orsolya 2026. március 19., 15:042026. március 19., 15:04

Mintegy 496 318 levélszavazásra jogosult választópolgárt vettek névjegyzékbe, romániai értesítési címmel 206 385-en szerepelnek a nyilvántartásban.

A közelgő magyarországi országgyűlési választásokon való részvételre csak Háromszékről becslések szerint mintegy 50 ezer kettős állampolgár jogosult

– derült ki az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezet sajtótájékoztatóján, amelyen Tamás Sándor szervezeti elnök, valamint a megye városainak polgármesterei közöltek részleteket a választás menetrendjéről és a gyakori hibákról.

A sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, kovásznai és baróti RMDSZ-irodákban is lehet segítséget kérni Fotó: Tuchiluș Alex

Nem mindegy, hogy melyik borítékba mi kerül Az elmúlt három napban mintegy 500 háromszéki önkéntest készített fel az RMDSZ arra, hogy segítséget nyújtson a polgároknak a szavazólap, az azonosító nyilatkozat és a levélcsomag leadását illetően. Márpedig kérdések felmerülhetnek, hiszen Magyarországon a szavazat módja eltér attól, amit Romániában megszoktunk. Ezekre számíthatunk: levélszavazásra a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok jogosultak;

a szavazásra regisztrált állampolgárok a kézbesített borítékban találni fognak egy közepes és egy kis borítékot, két ragasztószalagot, tájékoztató leírást, egy személyazonosító ívet és egy szavazólapot;

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok csak országos pártlistára szavazhatnak, ezért egy szavazólapot kapnak, amelyen öt párt neve szerepel: MKKP, TISZA, Mi Hazánk, DK és Fidesz–KDNP, ebben a sorrendben;

a szavazólapra az állampolgárok nem pecsétet nyomnak, ahogy a romániai választásokon szokás, hanem a lapon feltüntetett körbe két egymást metsző vonalat, vagyis egy keresztet vagy egy X-et kell írni;

a kitöltött szavazólapot a levélcsomagban kapott legkisebb borítékba kell tenni, a csomagban kapott ragasztószalaggal le kell zárni;

a legkisebb borítékot megfelelően lezárva bele kell tenni a kitöltött és aláírt személyazonosító nyilatkozattal együtt a levélcsomagban kapott közepes borítékba, és ezt is megfelelően le kell zárni a második ragasztószalaggal. Ekkor van kész a levélszavazat;

a kész levélszavazatot két módon lehet eljuttatni a csíkszeredai főkonzulátusra: a román postával, valamint az Eurotrans Alapítvány munkatársai segítségével. Utóbbit azért javasolják, mert ez gyorsabb és biztosabb módja a kézbesítésnek. Ehhez a kész szavazatot be kell vinni és átadni az RMDSZ irodáiban. Tamás Sándor felhívta a háromszéki választópolgárok figyelmét: a megye négy városában – Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton – az RMDSZ területi irodáiban az Eurotrans Alapítvány munkatársaitól bárki segítséget kérhet, akinek kérdése van.

Nagyon fontos: ne felejtsük el aláírni az azonosító nyilatkozatot a kitöltés után Fotó: Tuchiluș Alex

Az irodák március 23-án hosszított programmal, reggel 8-tól este 6 óráig lesznek nyitva a hét minden napján.

Ez alól kivétel a katolikus húsvét időszaka, akkor ugyanis péntektől hétfőig zárva tartanak. Ezenkívül a háromszékieknek kézbesítenek a napokban egy tájékoztató füzetet is, amiben leírják a szavazás lépéseit, menetrendjét. Azok, akik regisztráltak a választásokra, de legkésőbb egy héten belül nem kézbesítik nekik a szavazási levélcsomagot, keressék fel az RMDSZ irodáinak egyikét, munkatársaik ugyanis meg tudják mondani, hogy hol akadt el a folyamat. Hol hibázhatunk? Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere rámutatott: 2022-ben összesen 50 ezer levélszavazatot érvénytelenítettek, ezért fontos, hogy alaposan és figyelmesen töltsék ki a szavazópolgárok a dokumentumokat. Amire érdemes odafigyelni: a választók ne hagyják utolsó pillanatra a szavazólap kitöltését és leadását, mert ha késve érkezik meg a Nemzeti Választási Irodához (NVI), érvénytelenítik. 2022-ben több mint 3000 késve befutó levélszavazatot kapott az NVI;

figyeljenek oda rá, hogy a biztonsági ragasztócsík a borítékon ne sérüljön, pontosan legyen leragasztva, a legutóbbi választások alkalmával több mint 4000 szavazatot érvénytelenítettek emiatt;

a különböző dokumentumokat a megfelelő borítékba helyezzék be;

a személyazonosító nyilatkozatot a lap alján sajátkezűleg kell aláírja a szavazópolgár, enélkül érvénytelen;

a legfontosabb, ugyanis emiatt érvénytelenítik a legtöbb szavazatot: a személyazonosító nyilatkozatba a magyarországi okmányon szereplő adatokat kell beírni. A román személyi igazolványon szereplő adatok ebben az esetben nem relevánsak. Fontos, hogy amennyiben a fentebb említett lépések egyikét elrontjuk, például nem megfelelően zárunk egy borítékot, az RMDSZ irodáiban segítenek pótolni, javítani a hiányos vagy hibás elemeket. Kivéve a szavazólapot – ebből egy van, újat kitölteni nem lehetséges.

A szavazólapon a körbe két egymást metsző vonalat, vagyis egy keresztet vagy egy X-et kell tenni Fotó: Tuchiluș Alex

Még átkérhetők a szavazóborítékok Háromszéken megközelítőleg 2000 olyan személyről tudnak, akinek lakhelye Magyarországon van. Ezek a személyek nem jogosultak levélszavazásra, voksaikat a lakóhelyük szerint kijelölt szavazóhelyiségben adhatják le. Azonban van másik módja annak, hogy a Romániában tartózkodók itthonról szavazzanak: az anyaországi lakcímmel rendelkező állampolgárok átkérhetik a szavazóborítékukat Magyarország valamely külképviseleténél – így a csíkszeredai főkonzulátuson is – április 2-án délután 16 óráig. Ehhez kérni kell a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt. Akinek nincs módja elutazni Csíkszeredába, segítséget kérhet az RMDSZ irodáiban, valamint elektronikus úton is benyújthatja a kérelmet;

a kérelem jóváhagyása esetén április 12-én a külképviseleten – vagyis Csíkszeredában – reggel 6 és este 7 óra között adhatja le a szavazatát;

a magyarországi lakcímmel rendelkező választók két szavazólapot kapnak: az egyik az országos pártlista, a másik az egyéni kerületi képviselők nevét tartalmazó lista. Az RMDSZ háromszéki képviselői, polgármesterei egyetértettek abban, hogy az áprilisi választások meghatározók lesznek az erdélyi magyarok számára. Antal Árpád, Gyerő József, Benedek-Huszár János, valamint a kézdivásárhelyiek képviseletében Dávid Sándor hangsúlyozták:

Székelyföld jövője szempontjából kulcsfontosságú, hogy kiszámítható partner vezesse Magyarországot, és hogy a nemzetpolitikai, közösségépítő programok továbbra is eredményesen folytatódjanak.

A következő napokban kiosztják az RMDSZ tájékoztató füzeteit, amiben lépésről lépésre leírják a szavazás menetét Fotó: Tuchiluș Alex