Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

A 2B és a 6-os buszjáratok útvonala is változik: kimenő irányban az autóbuszok a Băneasa utca helyett az Ion Heliade Rădulescu utcán és a Szabadság utcán közlekednek majd
Fotó: Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala
Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.
A felújítás ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen – az autósokat türelemre kérik, és arra, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat.
A polgármesteri hivatal közleményében arra figyelmeztet, a határidő az időjárástól függően meghosszabbodhat.
A 2B és a 6-os buszjáratok útvonala is változik: kimenő irányban
Emiatt a következő megállók nem lesznek kiszolgálva: Cukorgyár, Transilvania üzletközpont, Ambient, Felszabadulás. A visszaút útvonala változatlan marad.
