Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.

A felújítás ideje alatt forgalomkorlátozásokra kell számítani Marosvásárhelyen – az autósokat türelemre kérik, és arra, hogy lehetőség szerint válasszanak alternatív útvonalakat.

A polgármesteri hivatal közleményében arra figyelmeztet, a határidő az időjárástól függően meghosszabbodhat.

A 2B és a 6-os buszjáratok útvonala is változik: kimenő irányban