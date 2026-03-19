Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

• Fotó: Haáz Vince

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

Székelyhon

2026. március 19., 14:26

2026. március 19., 14:282026. március 19., 14:28

Az RMDSZ elnökét a Sorin Grindeanu képviselőházi elnök irodájában tartott egyeztetés után arról kérdezték, hogy a döntés a Szociáldemokrata Párt (PSD) győzelmének tekinthető-e.

Idézet
Nem, ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

– válaszolta Kelemen. Arra a kérdésre, hogy milyen reakcióra számít a bírák és ügyészek részéről, Kelemen így válaszolt: „Nem tudom, nem értek ehhez. Elfogadtam ezt a javaslatot, de nem kívánok állást foglalni” – számol be az Agerpres.

Ilie Bolojan miniszterelnök a koalíciós pártok vezetőinek ülése után bejelentette, megtalálták a megoldást a PSD által kért szolidaritási csomag finanszírozására, így

délután folytatódhat a 2026-os állami költségvetés tervezetének parlamenti vitája.

A kormányfő az egyeztetés után elmondta, hogy a koalíció két megoldási lehetőség közül választhatott. Az egyik az volt, hogy növelik a deficitet a szolidaritási csomag intézkedéseinek finanszírozásához szükséges összeggel, ezt azonban elvetették. Végül abban állapodtak meg, hogy

elhalasztják az igazságszolgáltatásban dolgozók bírósági döntéssel megítélt bérkiegészítéseinek kifizetését a következő évekre,

és az így felszabaduló összegeket fordítják a szociális intézkedésekre.

Belföld Politika
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 18., szerda

