Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.
2026. március 19., 14:262026. március 19., 14:26
A videóban a neves edző arra emlékeztet, hogy bár pályafutása során mindig a részletekre figyelt, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valami mégis elkerüli az ember figyelmét. Ez különösen igaz a szavazás esetében is.
Mint elhangzik, a 2022-es választások során mintegy 50 ezer levélszavazat vált érvénytelenné egy-egy apró hiba miatt. Ez a határon túlról leadott levélszavazatok közel 15 százaléka. A leggyakoribb hibák azonban elkerülhetők, ha odafigyelünk négy fontos dologra:
Az adatokat a magyar lakcímkártyáról, nem a román személyi igazolványról kell beírni.
Az azonosító nyilatkozatot alá kell írni.
Le kell zárni a kis- és a nagyméretű borítékot is.
A szavazatot vigye be az RMDSZ vagy az Eurotrans irodáiba, ne postázza, mert könnyen kicsúszhat az időből.
Az alábbi videóban lépésről lépésre, részletesen bemutatják, hogyan tud érvényesen szavazni:
• Videó: RMDSZ
Arra biztatják az érintetteket, hogy amennyiben bizonytalanok a szavazólap kitöltésében, kérjenek segítséget. Az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány munkatársai támogatást nyújtanak abban, hogy a leadott szavazat érvényes legyen.
Segítséget a 0723 38 55 66-os telefonszámon lehet kérni.
Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.
Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.
A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.
Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.
Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.
Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.
Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.
Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.
A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.
A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
