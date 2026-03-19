Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

Székelyhon

2026. március 19., 14:262026. március 19., 14:26

2026. március 19., 14:432026. március 19., 14:43

A videóban a neves edző arra emlékeztet, hogy bár pályafutása során mindig a részletekre figyelt, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valami mégis elkerüli az ember figyelmét. Ez különösen igaz a szavazás esetében is.

Hirdetés

Mint elhangzik, a 2022-es választások során mintegy 50 ezer levélszavazat vált érvénytelenné egy-egy apró hiba miatt. Ez a határon túlról leadott levélszavazatok közel 15 százaléka. A leggyakoribb hibák azonban elkerülhetők, ha odafigyelünk négy fontos dologra:

  1. Az adatokat a magyar lakcímkártyáról, nem a román személyi igazolványról kell beírni.

  2. Az azonosító nyilatkozatot alá kell írni.

  3. Le kell zárni a kis- és a nagyméretű borítékot is.

  4. A szavazatot vigye be az RMDSZ vagy az Eurotrans irodáiba, ne postázza, mert könnyen kicsúszhat az időből.

Az alábbi videóban lépésről lépésre, részletesen bemutatják, hogyan tud érvényesen szavazni:

Videó: RMDSZ

Arra biztatják az érintetteket, hogy amennyiben bizonytalanok a szavazólap kitöltésében, kérjenek segítséget. Az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány munkatársai támogatást nyújtanak abban, hogy a leadott szavazat érvényes legyen.

Segítséget a 0723 38 55 66-os telefonszámon lehet kérni.

Külföld Belföld
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés

2026. március 19., csütörtök

Szakértő: akár 10 százalékkal is emelkedhet a kenyér ára március végéig

Akár 10 százalékkal is emelkedhet a hónap végéig a kenyér és a pékáru ára Romániában az üzemanyagok drágulása és az élelmiszeripart védő kormányzati intézkedések hiánya miatt – nyilatkozta csütörtökön a Rompan munkaadói szervezet elnöke.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Magyarországi országgyűlési választások: ezeken múlhat a szavazatok érvényessége

Megkezdődött a csomagok postázása a levélszavazatra jogosult magyar állampolgárok számára. A szavazólapokat legkésőbb április 12-ig kell kitöltetni és leadni. Mutatjuk a leggyakoribb hibákat, és azt is, miként kerülhető el az érvénytelen szavazat.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Kelemen Hunor a koalíciós döntés után: ez a kiszolgáltatott helyzetűek győzelme

A kormánykoalíció vezetőinek csütörtöki ülésén született megállapodás a kiszolgáltott helyzetű személyek számára jelent győzelmet – nyilatkozta Kelemen Hunor.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

A kormány nemsokára ismerteti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot

Bejelenti az energiaárakra vonatkozó intézkedéscsomagot a kormány a következő napokban – jelentette ki csütörtökön Nicușor Dan.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

TransylvanAI: fontos átlátnia az erdélyi magyaroknak is a mesterséges intelligencia hatásait

Erdélyben elsőként rendeznek átfogó mesterséges intelligencia-konferenciát: a TransylvanAI rendezvényen az MI oktatásra, iparra, egészségügyre és turizmusra gyakorolt hatása kerül terítékre. Bárki részt vehet rajta, csupán regisztráció szükséges.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Megtalálták az 1,1 milliárd lejt, amelyen állt vagy bukott az országos költségvetés

Sikerült feloldani a patthelyzetet a parlament pénzügyi bizottságában, így elhárult az akadály a költségvetés elfogadása elől.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Ismét koalíciós ülésen vitáznak a kormánypártok a költségvetésről

Elkezdődött csütörtök reggel a parlamentben a kormánykoalíció ülése, amelyen a kormánypártok megpróbálják feloldani a 2026-os állami költségvetés tervezetéről szóló vitát.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Játszótéren ütött ki tűz Marosvásárhelyen, több játékelem és fa is megsérült

Játszótéren keletkezett tűz csütörtök hajnalban Marosvásárhelyen, a Dózsa György utcában, ahol mintegy 50 négyzetméteren pusztítottak a lángok.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 19., csütörtök

Felfüggesztették a tárgyalást a költségvetésről a gazdasági bizottságban, koalíciós ülést hív össze a PSD

A parlament költségvetési és pénzügyi bizottsága felfüggesztette szerdán a 2026-os költségvetés tervezetének vitáját, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodásra jutni a PSD-indítványáról.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Kompromisszumot javasol az RMDSZ, két részletben jöhet a kisnyugdíjasok támogatása

A 2026-os költségvetést el fogja fogadni a parlament, és a kormánykoalíció Ilie Bolojan miniszterelnök vezetésével folytatja a munkát a 2027-re tervezett kormányfőcseréig – jelentette ki szerdán Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 18., szerda

Hirdetés
