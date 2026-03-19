Ne ezen múljon a levélszavazat érvényessége – hívja fel a figyelmet Bölöni László

Fontos üzenetre hívja fel a figyelmet Bölöni László: a levélszavazás során egy apró hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a voks érvénytelenné váljon.

A videóban a neves edző arra emlékeztet, hogy bár pályafutása során mindig a részletekre figyelt, előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valami mégis elkerüli az ember figyelmét. Ez különösen igaz a szavazás esetében is.

Mint elhangzik, a 2022-es választások során mintegy 50 ezer levélszavazat vált érvénytelenné egy-egy apró hiba miatt. Ez a határon túlról leadott levélszavazatok közel 15 százaléka. A leggyakoribb hibák azonban elkerülhetők, ha odafigyelünk négy fontos dologra:

Az adatokat a magyar lakcímkártyáról, nem a román személyi igazolványról kell beírni. Az azonosító nyilatkozatot alá kell írni. Le kell zárni a kis- és a nagyméretű borítékot is. A szavazatot vigye be az RMDSZ vagy az Eurotrans irodáiba, ne postázza, mert könnyen kicsúszhat az időből.

Az alábbi videóban lépésről lépésre, részletesen bemutatják, hogyan tud érvényesen szavazni: