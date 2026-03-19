Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Okostáblát is kaptak az iskolák. Minden eszköz adott a fejlődéshez
Fotó: Bereczky Sándor
Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.
Befejeződött Maros megye három inkluzív oktatási intézményének és a nevelési tanácsadó központnak az átfogó modernizálása. Az európai uniós forrásokból finanszírozott projekt révén hatszáz diák jutott hozzá olyan korszerű eszközökhöz, amelyek alapjaiban változtatják meg a fejlesztő foglalkozások hatékonyságát.
Maros megyében a megyei tanácshoz tartozik a szászrégeni és a két marosvásárhelyi inkluzív oktatási intézmény, köznyelven kisegítő iskola. Ezek a speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak, fejlesztik, oktatják őket, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a kis és nagyobb közösségekbe.
Modern informatikai laboratóriumokat szereltek fel az érintett iskolákban
Fotó: Bereczky Sándor
Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az elmúlt években az országos helyreállítási alapból (PNRR) 2,2 millió lejes vissza nem térítendő támogatásból és saját alapból, összesen 2,6 millió lejből fejlesztették a három oktatási intézményt, valamint a megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központot.
Az osztálytermekbe okostáblát és korszerű berendezéseket vásároltak,
felszerelték az informatikai laboratóriumokat
és a tornatermeket,
fejlesztő eszközökkel látták el a logopédiai termeket.
Hatszáz diák tud jobb körülmények között tanulni, fejlődni – hangzott el.
Korábban már vásároltak mikrobuszt és kisebb beruházások voltak az inkluzív oktatási intézményekben, de ilyen jellegű fejlesztésre mindeddig nem kerül sor.
