Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Okostáblát is kaptak az iskolák. Minden eszköz adott a fejlődéshez • Fotó: Bereczky Sándor

Okostáblát is kaptak az iskolák. Minden eszköz adott a fejlődéshez

Fotó: Bereczky Sándor

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.

Simon Virág

2026. március 19., 17:072026. március 19., 17:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Befejeződött Maros megye három inkluzív oktatási intézményének és a nevelési tanácsadó központnak az átfogó modernizálása. Az európai uniós forrásokból finanszírozott projekt révén hatszáz diák jutott hozzá olyan korszerű eszközökhöz, amelyek alapjaiban változtatják meg a fejlesztő foglalkozások hatékonyságát.

A beruházás pénzügyi háttere

Maros megyében a megyei tanácshoz tartozik a szászrégeni és a két marosvásárhelyi inkluzív oktatási intézmény, köznyelven kisegítő iskola. Ezek a speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak, fejlesztik, oktatják őket, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a kis és nagyobb közösségekbe.

Modern informatikai laboratóriumokat szereltek fel az érintett iskolákban • Fotó: Bereczky Sándor

Modern informatikai laboratóriumokat szereltek fel az érintett iskolákban

Fotó: Bereczky Sándor

Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke csütörtökön sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az elmúlt években az országos helyreállítási alapból (PNRR) 2,2 millió lejes vissza nem térítendő támogatásból és saját alapból, összesen 2,6 millió lejből fejlesztették a három oktatási intézményt, valamint a megyei nevelési tanácsadó és erőforrás központot.

  • Az osztálytermekbe okostáblát és korszerű berendezéseket vásároltak,

  • felszerelték az informatikai laboratóriumokat

  • és a tornatermeket,

  • fejlesztő eszközökkel látták el a logopédiai termeket.

Hatszáz diák tud jobb körülmények között tanulni, fejlődni – hangzott el.

Korábban már vásároltak mikrobuszt és kisebb beruházások voltak az inkluzív oktatási intézményekben, de ilyen jellegű fejlesztésre mindeddig nem kerül sor.

Maros megye Marosszék Oktatás Tanügy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 19., csütörtök

A film-média szakos diákok munkáiból nyílik fotókiállítás

Fotókiállítás nyílik a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem film-média szakos diákjainak munkáiból. A Hapci király című előadást is bemutatják március 21-én, a bábművészet világnapján.

2026. március 19., csütörtök

Hirdetés
2026. március 19., csütörtök

Buszok útvonalát is befolyásolja az útfelújítás Marosvásárhelyen

Útburkolat-felújítási munkálatok zajlanak Marosvásárhelyen március 20-tól április 20-ig a Băneasa utcában, a Ion Heliade Rădulescu utca és a Raktár utca közötti szakaszon. A munkák célja az úthálózat és a közlekedésbiztonság javítása.

2026. március 19., csütörtök

2026. március 18., szerda

Szovátára látogatott Kövér László

Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke jelenlétében nyitották meg az Erdélyi Hivatásos Táncegyüttesek Találkozóját szerdán este Szovátán. Idén rendhagyó módon nem egy, hanem hét helyszínen lépnek fel a táncosok.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Több Maros megyei helyszínen is lángol a száraz növényzet – frissítve

Több különböző helyszínre is égő száraz növényzet miatt riasztották a tűzoltókat Maros megyében.

2026. március 17., kedd

Hirdetés
2026. március 17., kedd

Gyermekek tömegsírjára is rátaláltak a feltárt római kori temetőben

Maros megye első, római településhez köthető temetőjét tárják fel a megyei múzeum munkatársai Maroskeresztúron. Ottjártunkkor egy olyan sírnál dolgoztak a szakemberek, amelyben húsz gyermekcsontvázat találtak.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Lakóház gyulladt ki Dicsőszentmártonban

Tűz ütött ki egy lakóház tetőzetében Dicsőszentmártonban, személyi sérülés nem történt.

2026. március 17., kedd

2026. március 17., kedd

Nem sok jót ígér a büdzsétervezet a Maros megyei útépítések szempontjából

Az országos költségvetés tervezete felemás képet mutat a Maros megyei nagyberuházások tekintetében. Míg a segesvári elkerülőút jelentős forrásokhoz jut, a szászrégeni és a marosvásárhelyi forgalmat tehermentesítő projektek csak jelképes összegeket kaptak.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Hatvan hektár égett le a hétvégi tarlótüzekben Maros megyében

Számos tarlótűzhöz riasztották a Maros megyei hivatásos és önkéntes tűzoltókat hétvégén. A beavatkozások során összesen mintegy 60 hektárnyi terület égett le – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság sajtóosztálya.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

A szabadság munkával terhes kötelesség

Már Petőfi felismerte, és Marosvásárhelyen ki is mondta, hogy csak akkor győzhet a magyar, ha egy akaraton van, ha egy irányba húz – hangzott el vasárnap a Postaréten, ahol rég nem látott számban ünnepelt, emlékezett a marosvásárhelyi magyarság.

2026. március 15., vasárnap

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!