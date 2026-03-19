Oda is jutott a modern iskolai felszerelésekből, ahol nagy szükség van ezekre

Modern oktatási eszközöket, a fejlesztéshez szükséges felszereléseket vásároltak uniós pénzből a Maros megyében működő három inkluzív oktatási intézménynek és a nevelési tanácsadó központnak. A részletekről Péter Ferenc tanácselnök számolt be.

Befejeződött Maros megye három inkluzív oktatási intézményének és a nevelési tanácsadó központnak az átfogó modernizálása. Az európai uniós forrásokból finanszírozott projekt révén hatszáz diák jutott hozzá olyan korszerű eszközökhöz, amelyek alapjaiban változtatják meg a fejlesztő foglalkozások hatékonyságát.

A beruházás pénzügyi háttere

Maros megyében a megyei tanácshoz tartozik a szászrégeni és a két marosvásárhelyi inkluzív oktatási intézmény, köznyelven kisegítő iskola. Ezek a speciális nevelési igényű gyerekekkel foglalkoznak, fejlesztik, oktatják őket, hogy minél jobban be tudjanak illeszkedni a kis és nagyobb közösségekbe.