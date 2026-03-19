Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Intervenciós kardiológia Csíkszeredában – életmentés helyben

Utolsó generációs angiográf a műtőben

Utolsó generációs angiográf a műtőben

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

Kovács Attila

2026. március 19., 07:582026. március 19., 07:58

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Korszerű körülmények között, megfelelő felszereltséggel és jól képzett szakemberekkel működik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az intervenciós kardiológiai központ, amelynek legnagyobb haszna, hogy

helyben tud életmentő beavatkozásokat biztosítani a sürgősségi ellátásra szoruló szívbetegeknek.

Az intervenciós kardiológiai ellátást korábban csak Marosvásárhelyen, vagy Brassóban tudták biztosítani, ahová mentőautóval, vagy mentőhelikopterrel juttatták el a pácienseket.

Az intervenciós kardiológiai ellátás beindításának lehetősége a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 2019-ben kezdett el körvonalazódni, de ennek szükségessége már korábban felmerült. 2004-2006-ban

egy regionális infarktus-regiszter keretében fény derült a székelyföldi, igen magas akut infarktus-elhalálozásra

(több mint 30 százalékos volt ez az arány).

„Vért fogtok pisilni”

„Annyira sokat kell dolgoznotok, hogy vért fogtok pisilni. De higgyétek el, megéri” – e szavakkal tekintett a jövőbe Tomcsányi János osztályvezető főorvos a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház Intervenciós Kardiológiai Központjának avatóünnepségén.

Betegeket és orvosokat meggyőzve sikerült megszervezni és 2014-ig rutinossá tenni az akut infarktusos betegek elsődleges szívkatéteres ellátását, a Marosvásárhelyi Kardiológiai Klinikára szállítva a pácienseket. Az elért eredményekért (a halálozás 9 százalék alá csökkent) 2014-ben a Román Kardiológiai Társaság elnöke tiszteletbeli vezetőségi tagnak nevezte ki dr. Balogh Csaba István csíkszeredai kardiológus főorvost – vázolta az előzményeket a megyei kórház kommunikációs irodája.

2014-ben sikerült először egy 6 ágyas kardiológiai intenzív részleget létrehozni, 2018 végén 9 intenzív ágyat tartalmazó, a kritikus szívbetegek követő és kezelő egysége (USTACC) kritériumainak megfelelő részleget hoztak létre. Ez nélkülözhetetlen egy invazív kardiológiai részleg működtetéséhez.

Bejártuk a csíkszeredai intervenciós kardiológiai központot

Egyre több beteget műtenek meg a korszerűen felszerelt csíkszeredai intervenciós kardiológiai központban, amely 2023 januárja óta működik a megyei sürgősségi kórházban. Csak idén több mint 550 pácienst láttak el.

A továbblépés szükségszerűsége

2018-ban a kardiológiai osztály évente mintegy 1800 bennfekvő beteget látott el, míg az egynapos kórházi ellátásban részesülők száma több mint 900 volt évente. A csíkszeredai kardiológiai járóbeteg szakrendelők adatai szerint az ellátott esetek száma meghaladta a 11 ezret évente. Ezen adatok ismeretében

a kardiológusok és a kórház úgy gondolták, szükségszerű továbblépni a szakmai fejlődés és a hatékony betegellátás útján.

Első lépésként a fiatal kardiológusok, akik intervenciós központban szerezték meg az alap kardiológiai szakképesítést, további kétéves képzésben részesültek, az egészségügyi minisztérium által szabályozott keretek között, és elkezdődött az intervenciós kardiológiai ellátás megtervezése.

Korszerű felszereltség a betegek érdekében

Korszerű felszereltség a betegek érdekében

Fotó: Borbély Fanni

A kórház több éven át igényelt az egészségügyi minisztériumtól finanszírozást egy megfelelő angiográf megvásárlására, az intervenciós tevékenység beindításához, de ezt nem kapták meg. Közben Magyarországról idelátogató, a kórházat és a tevékenységet jól ismerő orvosprofesszoroktól is olyan visszajelzések érkeztek, hogy az intézmény készen áll az első lépésekre az intervenciós kardiológiai ellátás irányába, így

Magyarország Kormányához fordultak támogatásért.

Fontos kiemelni itt prof. dr. Tomcsányi János nevét, aki nagyon sokat segített az intervenciós központ tervezésében és megvalósításában – emelte ki a kórház.

2021 elején Magyarország Kormánya megítélte a csíkszeredai intervenciós kardiológiai központ létrehozására a támogatást, közel 1 milliárd forint értékben.

Ezt követően a Mens Sana Alapítvány elkezdte és elvégezte a helyiség kialakítását a kórházban, illetve beszerezte az eszközöket és a beinduláshoz szükséges fogyóanyagot. Az intervenciós központot 2022 októberében adták át.

Azóta folyamatosan bővült, növekedett a központ tevékenysége. A 2025-ös eredményeik alapján nemcsak az ellátott esetek száma, hanem az esetek komplexitása is jelentősen emelkedett. Tavaly

több mint 800 beavatkozást végeztek el a kórház Intervenciós Kardiológiai Laboratóriumában.

Ezek között közel 650 koszorúér-katéterezés, sztentelés, több mint 140 elektromos készülék beültetés, több mint 15 neurointervenció (trombektómia, sztentelés) zajlott le. A legfiatalabb páciens 33, a legidősebb 89 éves volt.

Figyelni kell a páciensek állapotát

Figyelni kell a páciensek állapotát

Fotó: Borbély Fanni

Az adatok azt mutatják, hogy 2024-hez viszonyítva közel 30 százalékkal emelkedett az elvégzett beavatkozások száma, és jelentősen nőtt a komplex intervenciók aránya. A komplex esetek között említhetők a főtörzs-intervenciók, bifurkációs, kalcifikált, valamint hosszú és kanyargós léziók, krónikus oklúziók, sztenten belüli elzáródások.

A bővítés lehetőségei

Bakcsi Ferenc kardiológus főorvos, a központ vezetője szerint ezzel az esetszámmal, a jenlegi körülmények között

lassan elérték a központ ellátó kapacitásának felső határát, ezért tovább kell bővülni,

ez viszont hosszú és összetett folyamat, mert nemcsak további angiográf, hanem személyzet, azaz képzett intervenciós kardiológus szakorvos és asszisztens is kellene. Szerinte még egy angiográf mellett szükség volna legalább még három orvosra, akik ügyeletet vállalnak, azaz összesen legalább öt orvosra, valamint a jelenleg dolgozó három tapasztalt asszisztensen kívül még legkevesebb három, de ideális esetben öt ilyen asszisztensre.

Akkor lehetne kialakítani az ügyeleti rendszert, jelenleg ugyanis a központ naponta 8-14 óra közötti programmal működik, ez így is sokszor kinyúlik a sürgősségi esetek miatt.

„Azzal, hogy közel 700 koszorúér-intervenciót végzünk el összesen, diagnosztikával, sztenteléssel együtt évente, 150 pacemaker-beültetést,

Idézet
70 százalékkal csökkent a kardiológiai esetküldés Marosvásárhelyre, ami az akut koszorúér betegségeket illeti.

Nyilván, az embereket az érdekli, mikor lesz 100 százalék, de nagyon hosszú a képzési folyamat. Jó irányba megyünk, csak van egy kifutási idő, amíg elegendő és felkészült személyzetből kialakul az alkalmas csapat” – összegzett a főorvos.

Csíkszék Csíkszereda Egészségügy Kórház
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
1 hozzászólás Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 18., szerda

Feloldják a látogatási tilalmat a csíkszeredai kórházban

A felső légúti megbetegedések számának csökkenését követően, csütörtöktől ismét lehet látogatni a pácienseket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház legtöbb osztályán.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában

Újraindul az Ezüst Akadémia Csíkszeredában, amely a hatvan év feletti korosztály számára kínál értékes, érdekes és közérthető előadásokat. Az első prezentációt március 31-én, kedden tartják.

2026. március 18., szerda

2026. március 18., szerda

A 12 dühös ember című drámát mutatja be a Csíki Játékszín

A Csíki Játékszín először tűzi műsorára Reginald Rose 12 dühös ember című drámáját, Vladimir Anton rendezésében. A produkció olyan témákat állít középpontba, amelyek napjaink társadalmi megosztottságában különösen aktuálisak.

2026. március 18., szerda

2026. március 17., kedd

Nemzetközi ötletpályázatot hirdetnek a csíkszeredai Művészetek Házának felújítására

Sokoldalú rendeltetést képzeltek el a Csíkszereda központjában lévő Művészetek Házának, azaz a Szakszervezetek Művelődési Házának, ezért nemzetközi ötletpályázatot kezdeményeznének a Romániai Építészek Rendje és a Magyar Építészkamara iránymutatásával.

2026. március 17., kedd

2026. március 16., hétfő

Részegen borultak fel az autóval, eleinte az sem volt világos, hogy ki vezetett

Egy Csíkszentsimon községben, a 123A jelzésű megyei úton felborult jármű miatt értesítették a rendőrséget vasárnap; mindkét férfi részeg volt, akiket az autó mellett találtak – közölte a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Székelyföldön hangot adtak egységnek, tiszteletnek, múltnak és jövőnek – videó

Huszárokkal, zászlókkal és kokárdákkal, tánccal és énekkel, időnként pedig elcsendesedve ünnepelték március 15-ét Csíkszeredában, Gyergyószentmiklóson, Kézdivásárhelyen, Marosvásárhelyen, a Nyergestetőn, Sepsiszentgyörgyön és Székelyudvarhelyen.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Nacsa Lőrinc Csíkszeredában: döntéseinket közösen fogjuk meghozni

A csíkszeredai Vár téren gyűlt össze az ünneplő közösség, hogy méltóképpen megemlékezzen az 1848–49-es magyar forradalomra és szabadságharcra. Az ünnepségen beszédet mondott Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában

Nemzetmegtartó szolgálatukért tüntettek ki több erdélyi személyiséget. A Sulyok Tamás köztársasági elnök által adományozott magyar állami kitüntetések ünnepélyes átadását Csíkszeredában tartották vasárnap.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Főhajtás a magyar szabadságharc nagyjai előtt Csíkszeredában

Az 1848–49-es szabadságharc székely honvéd tábornokának, Gál Sándornak, valamint Kossuth Lajosnak, a magyar szabadságharc szellemi vezérének az emléke előtt tisztelegtek a csíkszeredaiak a szombati koszorúzási ünnepségen.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Két évszak egyetlen nap alatt Csíkszeredában?

Mínusz 9 Celsius-fok alatt indult a szombati nap Csíkszeredában, délután pedig már plusz 14 fokra melegedett fel az idő.

2026. március 14., szombat

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!