A szívinfarktusos betegek ellátása mellett lehetőség van szívritmusszabályzó eszközök beültetésére, illetve cerebrovaszkuláris beavatkozásokra is Csíkszeredában, a magyar kormány támogatásával létrehozott intervenciós kardiológiai központban.

Kovács Attila 2026. március 19., 07:582026. március 19., 07:58

Korszerű körülmények között, megfelelő felszereltséggel és jól képzett szakemberekkel működik a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban az intervenciós kardiológiai központ, amelynek legnagyobb haszna, hogy

helyben tud életmentő beavatkozásokat biztosítani a sürgősségi ellátásra szoruló szívbetegeknek.

Az intervenciós kardiológiai ellátást korábban csak Marosvásárhelyen, vagy Brassóban tudták biztosítani, ahová mentőautóval, vagy mentőhelikopterrel juttatták el a pácienseket. Az intervenciós kardiológiai ellátás beindításának lehetősége a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 2019-ben kezdett el körvonalazódni, de ennek szükségessége már korábban felmerült. 2004-2006-ban

egy regionális infarktus-regiszter keretében fény derült a székelyföldi, igen magas akut infarktus-elhalálozásra

(több mint 30 százalékos volt ez az arány). Betegeket és orvosokat meggyőzve sikerült megszervezni és 2014-ig rutinossá tenni az akut infarktusos betegek elsődleges szívkatéteres ellátását, a Marosvásárhelyi Kardiológiai Klinikára szállítva a pácienseket. Az elért eredményekért (a halálozás 9 százalék alá csökkent) 2014-ben a Román Kardiológiai Társaság elnöke tiszteletbeli vezetőségi tagnak nevezte ki dr. Balogh Csaba István csíkszeredai kardiológus főorvost – vázolta az előzményeket a megyei kórház kommunikációs irodája. 2014-ben sikerült először egy 6 ágyas kardiológiai intenzív részleget létrehozni, 2018 végén 9 intenzív ágyat tartalmazó, a kritikus szívbetegek követő és kezelő egysége (USTACC) kritériumainak megfelelő részleget hoztak létre. Ez nélkülözhetetlen egy invazív kardiológiai részleg működtetéséhez. A továbblépés szükségszerűsége 2018-ban a kardiológiai osztály évente mintegy 1800 bennfekvő beteget látott el, míg az egynapos kórházi ellátásban részesülők száma több mint 900 volt évente. A csíkszeredai kardiológiai járóbeteg szakrendelők adatai szerint az ellátott esetek száma meghaladta a 11 ezret évente. Ezen adatok ismeretében

a kardiológusok és a kórház úgy gondolták, szükségszerű továbblépni a szakmai fejlődés és a hatékony betegellátás útján.

Első lépésként a fiatal kardiológusok, akik intervenciós központban szerezték meg az alap kardiológiai szakképesítést, további kétéves képzésben részesültek, az egészségügyi minisztérium által szabályozott keretek között, és elkezdődött az intervenciós kardiológiai ellátás megtervezése.

Korszerű felszereltség a betegek érdekében Fotó: Borbély Fanni

A kórház több éven át igényelt az egészségügyi minisztériumtól finanszírozást egy megfelelő angiográf megvásárlására, az intervenciós tevékenység beindításához, de ezt nem kapták meg. Közben Magyarországról idelátogató, a kórházat és a tevékenységet jól ismerő orvosprofesszoroktól is olyan visszajelzések érkeztek, hogy az intézmény készen áll az első lépésekre az intervenciós kardiológiai ellátás irányába, így

Magyarország Kormányához fordultak támogatásért.

Fontos kiemelni itt prof. dr. Tomcsányi János nevét, aki nagyon sokat segített az intervenciós központ tervezésében és megvalósításában – emelte ki a kórház.

2021 elején Magyarország Kormánya megítélte a csíkszeredai intervenciós kardiológiai központ létrehozására a támogatást, közel 1 milliárd forint értékben.

Ezt követően a Mens Sana Alapítvány elkezdte és elvégezte a helyiség kialakítását a kórházban, illetve beszerezte az eszközöket és a beinduláshoz szükséges fogyóanyagot. Az intervenciós központot 2022 októberében adták át. Azóta folyamatosan bővült, növekedett a központ tevékenysége. A 2025-ös eredményeik alapján nemcsak az ellátott esetek száma, hanem az esetek komplexitása is jelentősen emelkedett. Tavaly

több mint 800 beavatkozást végeztek el a kórház Intervenciós Kardiológiai Laboratóriumában.

Ezek között közel 650 koszorúér-katéterezés, sztentelés, több mint 140 elektromos készülék beültetés, több mint 15 neurointervenció (trombektómia, sztentelés) zajlott le. A legfiatalabb páciens 33, a legidősebb 89 éves volt.

Figyelni kell a páciensek állapotát Fotó: Borbély Fanni

Az adatok azt mutatják, hogy 2024-hez viszonyítva közel 30 százalékkal emelkedett az elvégzett beavatkozások száma, és jelentősen nőtt a komplex intervenciók aránya. A komplex esetek között említhetők a főtörzs-intervenciók, bifurkációs, kalcifikált, valamint hosszú és kanyargós léziók, krónikus oklúziók, sztenten belüli elzáródások. A bővítés lehetőségei Bakcsi Ferenc kardiológus főorvos, a központ vezetője szerint ezzel az esetszámmal, a jenlegi körülmények között

lassan elérték a központ ellátó kapacitásának felső határát, ezért tovább kell bővülni,

ez viszont hosszú és összetett folyamat, mert nemcsak további angiográf, hanem személyzet, azaz képzett intervenciós kardiológus szakorvos és asszisztens is kellene. Szerinte még egy angiográf mellett szükség volna legalább még három orvosra, akik ügyeletet vállalnak, azaz összesen legalább öt orvosra, valamint a jelenleg dolgozó három tapasztalt asszisztensen kívül még legkevesebb három, de ideális esetben öt ilyen asszisztensre. Akkor lehetne kialakítani az ügyeleti rendszert, jelenleg ugyanis a központ naponta 8-14 óra közötti programmal működik, ez így is sokszor kinyúlik a sürgősségi esetek miatt. „Azzal, hogy közel 700 koszorúér-intervenciót végzünk el összesen, diagnosztikával, sztenteléssel együtt évente, 150 pacemaker-beültetést,

70 százalékkal csökkent a kardiológiai esetküldés Marosvásárhelyre, ami az akut koszorúér betegségeket illeti.