„Vért fogtok pisilni”

A közel kétórás esemény alatt – miközben tizenkét személy tartott beszédet – elfogyott az oxigén, ráadásul az ünnepség lezárásaként a Szentegyházi Gyermekfilharmónia tucatnyi énekese Haáz Sándor karnagy irányításával még egy kiselőadást is tartott.

Tavaly egy ilyen rendezvényt még súlyosan megbírságolt volna a megyei egészségügyi igazgatóság, jelezve, hogy nem tartják be a Covid-szabályokat, idén azonban Tar Gyöngyi tisztifőorvos is egyike volt a köszöntőt mondó meghívottaknak.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere jelezte, hogy Csíkszereda és a térség távol esik a nagy kardiológiai központoktól, Marosvásárhelytől és Brassótól, ezért is fontos ez a beruházás. „Összességében mindaz, ami itt létrejött, a székelyföldi emberekről szól, ezért van súlya mindennek” – értékelt a városvezető.

A magyar kormány részéről többek között Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottsági elnöke volt jelen az eseményen. „Győztünk! 2001-ben ezzel a szóval nyitottuk meg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet Csíkszeredában, most pedig ismét ezt a szót mondhatom; ideje is volt megint győznünk egyet. (…)

„Lelkesedést és hálát érzek a mai napon. Az esély szóval tudnám egyetlen szóban összefoglalni mindazt, amit most gondolok” – ezt már Tar Gyöngyi megyei tisztifőorvos mondta.

Mindig meghatódom azon a munkán, amit az orvosok végeznek. Egy kardiológusnak mindennapi eset, amit tesz, de nekünk az egyetlen életünket védi meg, ezért életbe vágó, amit mi az orvosoktól és ápolóktól kaphatunk. Ezért ez a mostani beruházás is életbe vágó, és ez nem túlzás” – fogalmazott Németh Zsolt.

Lesz elektrofiziológiai labor is Csíkszeredában!

Tóth László magyarországi helyettes államtitkár rövid köszöntőjében a következőképpen fogalmazott: „az égbekiáltó helyi igény mellett a magyar állam anyagi erőforrása kevés volt”.

Szakmai bátorítás

A marosvásárhelyi intervenciós kardiológiai klinikát vezető Benedek Theodora is gratulált a csíkszeredai megvalósításhoz. Férje, Benedek Imre orvosprofesszor – aki ugyancsak jelent volt az eseményen – mellett ő is támogatásáról biztosította a hargitaiakat, mondván, „eddig könnyű volt, most jön a neheze”.