Fenntartható farsang

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez

Fotó: Haáz Vince

Napjainkban a farsang leginkább az óvodai és iskolai farsangi mulatságokban csúcsosodik ki, no meg a mindent elárasztó, rettentően gyenge minőségű, műanyag jelmezek tömkelegében, amelyek között anyukák ezrei keresik-kutatják azt az egyet (kettőt, hármat, akárhányat), amely a gyerkőcök fatáziájában megjelenő képpel és persze a gyerekek évről évre változó méretével is passzol.

Haba Tünde

2026. február 01., 15:302026. február 01., 15:30

Talán kimondhatjuk, hogy a rengeteg decemberi céges, iskolai, óvodai, adventikoszorú-készítő, mézeskalácssütő foglalkozások, preszilveszteri bulik, találkozók után, majd a családi ünnepi rokonlátogatásokat követően valahogy belefáradunk a sok közösségi együttlétbe, mulatozásba, s jobban vágyunk a csendre és nyugalomra a januári és februári hosszú téli estéken.

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez Galéria

Fotó: Veres Nándor

Régen valahogy jobban rá tudtunk hangolódni a természet ritmusára. A fény visszahúzódásával az adventi időszak az emberek számára is a visszahúzódás, a befelé fordulás, a csend és csodavárás időszaka volt. A karácsonyi ünnepek keretében leginkább a családi körben, családi kötelékek mentén kapcsolódtunk, majd az újévi ünnepkör során egyre jobban nyitottunk a tágabb közösségek fele.

Vízkeresztkor pedig kezdetét vette a farsang, és vele együtt a bálok, mulatságok, lakodalmak időszaka.

Ahogy nőtt a fény, úgy lettek egyre hangosabbak ezek a mulatságok, míg a farsang farka már az utcára is „kihajtotta” a faluközösségeket mulatni, karneválozni, bolondozni, elűzni a telet.

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez Galéria

Fotó: Gecse Noémi

Ennek az időszaknak a legfontosabb funkciója a közösségépítés, a közösségi kapcsolatok erősítése, a párválasztás volt. Ilyenkor tartották a lakodalmakat, hiszen tavasztól őszig az embereket lefoglalta a rengeteg mezőgazdasági munka, a tél elején és végén pedig ott volt az adventi és a húsvét előtti böjti időszak, amikor tilos volt a tánc és zene. Talán az sem volt véletlen, hogy ilyenkor, a disznóvágások időszakában lehetett a legbőségesebben megvendégelni a násznépet, hűtőszekrény és fagyasztó híján télvíz idején sokkal biztonságosabb volt a nagy mennyiségű húst feldolgozni, tárolni.

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez Galéria

Fotó: Pinti Attila

Ahogy tavasztól őszig a természet törvényei szigorú keretek közé szorították a földdel való mindennapi munkát, úgy a téli, farsangi időszakban az emberek levedlették ezeket a korlátokat, szabályokat, teret engedve mindenféle bolondozásnak, furcsa fordított helyzeteknek, viccnek és nevetésnek. A maskarák leginkább a mítoszokban, legendákban megjelenő furcsa, félelmetes lényeket utánozták, vagy ismertebb embereket figuráztak ki a közösségben. Ilyenkor megengedett volt a férfiaknak asszonyruhába, a nőknek pedig férfiruhába öltözniük, valahogy az sem volt gond, ha a világ a feje tetejére állt.

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez Galéria

Fotó: Pinti Attila

Ahogy közeledett a farsang farka, úgy fogyott az éléskamrából a télire felhalmozott eleség, így érkezünk el a húshagyókeddhez, a húsvét előtti negyven napos böjthöz. Régi európai hagyományokban, már a középkortól kezdődően, a farsang és a böjt harca Konc király és Cibere vajda küzdelmeként jelenik meg. Konc király jelképezte a zsíros, húsos ételeket, a farsangi mulatozásokat, Cibere vajda pedig a böjtös, savanyú ételeket, a mértéktartást. Sok településen szalmabábukat készítve eljátszották ezt a küzdelmet, amelyet vízkeresztkor Konc király, a farsang farkán már Cibere vajda nyert meg.

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez Galéria

A székely hagyományokban a farsangi ételekben még ma is megtalálhatjuk ezt a természetközeli jelleget. A farsang a disznótorok, a húsos-zsíros ételek, a zsírban sült kőttestészták, vagyis a fánkok időszaka. Viszont, ahogy csökkent a mezőgazdaságban dolgozók aránya, és az urbanizációs folyamat során az emberek gyárakban és irodákban kezdtek dolgozni, úgy kerültek át a lakodalmak és a nagyobb mulatságok a téli farsangi időszakból a nyári szabadságolós időszakokra.

Érdekes viszont, hogy a tartalmas, húsos-zsíros ünnepi ételek is követték a lagzikat a télből a nyárba.

Akár még ma is kedvelt menüje a nyári lakodalmaknak a húsleves, a sült húsok, töltött káposzta, bár egyre inkább átveszik a státuszszimbólum szerepet a szofisztikáltabb ételek. A mitikus, ijesztő maskarák helyét is átvették a rajzfilmhősök jelmezei, a silány minőség és az óriási mennyiség, és valahogy elkopott a jelmezek azon funkciója is, hogy elűzzék vele a telet és a sötétséget. A farsangi ünnepkört is, mint minden más ünnepet, lassan bekebelezte a fogyasztói társadalom.

farsang, fenntartható, egészség, hagyomány, mulatság, jelmez Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Ahhoz, hogy megpróbáljuk a farsangot is visszahódítani a fogyasztói kultúra markából, elsősorban tudatosságra van szükségünk. Beszélgessünk minél többet a farsang lényegéről, a gyerekekkel is.

Készítsünk farsangi ételeket helyi és szezonális alapanyagokból. Készítsünk jelmezeket a gyerekeknek az otthon fellelhető maradék anyagokból.

Szervezzünk jelmezkészítő foglalkozásokat az iskolában a farsangot megelőzően. Hámozzuk le azokat a rétegeket, amelyeknek csak az értelmetlen fogyasztás a célja. Találjunk nekik olyan funkciókat, amelyeknek a mai életünkben, a mai életvitelünkben is értelme van. És itt elsősorban a közösségfejlesztési, közösségösszekovácsoló funkciójára gondolok. Régen is ez volt a legfontosabb rendeltetése ennek az ünnepi időszaknak, és erre lenne ma is a legnagyobb szükségünk.

Zöldebb konyha
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
A rovat további cikkei

2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó

A rántott és sült húsok, halak mellé jó választás köretként a tormás céklasaláta, ami finom, egészséges és jól mutat a tányéron.

Tormás céklasaláta – videó
Tormás céklasaláta – videó
2026. január 31., szombat

Tormás céklasaláta – videó
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé

Olajban úszó csipsz helyett ropogós alternatíva: házi zöldségcsipsz könyv mellé. Egyszerű alapanyagokból, kevés olajjal, sütőben vagy fritőzben – nassolás bűntudat nélkül.

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 30., péntek

Zacskón túl: zöldségcsipsz könyv mellé
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái

Miközben az erdő ősszel színesbe borul és a levelek lassan lehullanak a lombhullató fák ágairól, a fenyők és más örökzöldek csendben megtartják zöld ruhájukat a tél folyamán is.

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 29., csütörtök

Lombhullatók és örökzöldek túlélési stratégiái
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó

A tojással töltött fasírt igazi vendégváró fogás: mutatós, laktató és biztos siker minden ebédnél. Ráadásul sokkal egyszerűbb elkészíteni, mint elsőre gondolnánk.

Tojással töltött fasírt – videó
Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 28., szerda

Tojással töltött fasírt – videó
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül

Egy magyar Úr New Yorkból – Kövi Pál és az Erdélyi lakoma címmel nyílt kiállítás a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumban, amelyen jeles személyiség életébe engednek betekintést, aki könyvével a 20. század receptjeit mentette át az utókornak.

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Identitásról, emlékezetről és kultúráról az ízeken keresztül
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át

Benzinkúti túlélőcsomagok, backstage-luxus és legendás csalódások – a Turnékonyha második fogásában a DreamFlow mesél arról, hogyan alakul az evés rendje ott, ahol mindig a koncert az első.

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 27., kedd

Csoki a turnébuszon – a DreamFlow gasztrokalandjai úton, színpadon át
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje

Ezt a válogatást akkor válasszuk, amikor nemcsak jól szeretnénk lakni, hanem igazán jóleső, kiegyensúlyozott falatokra vágyunk.

A mindennapok menüje
A mindennapok menüje
2026. január 26., hétfő

A mindennapok menüje
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal

Ez igazi helyi klasszikus, ami egyszerű alapanyagokból készül, mégis gazdag ízvilágú fogás. A lassan főtt hagyma édessége, a füstölt hús karaktere és a puliszka tökéletesen kiegészíti egymást.

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 24., szombat

Hagymatokány puliszkával és füstölt oldalassal
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta

A saláta nem csak „nyúlkaja” és nem csak az fogyaszthatja, aki fogyókúrázik. Pontosan az ilyen tévhitek megcáfolására választott salátareceptet A pszichológus konyhája házigazdája, Dimény-Varga Tünde pszichológus és gasztroblogger.

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 23., péntek

Kiadós, laktató – ilyen is lehet a saláta
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?

A keményebb téli idő beálltával elérkezett a gyanták gyűjtésének ideje. Enyhébb időjárás esetén folyékonyabbak és nagyon ragadnak, így emiatt a téli hideg kedvez a leginkább a gyűjtés szempontjából. Ismerkedjünk meg a felhasználásuk lehetőségeivel.

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
2026. január 22., csütörtök

Téli gyantagyűjtés: mit rejt az erdő?
