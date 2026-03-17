Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

A lencse furcsa kettősséget hordoz: egyszerre a legegyszerűbb kamrapolcos alapélelmiszer és egy több ezer éves gasztrokultúra központi szereplője. A Krónika cikkéből az is kiderül, hogy a böjti időszakban természetesen kerül előtérbe, de valójában jóval több annál, mint „húshelyettesítő”: olcsó, tápláló, fenntartható és meglepően kreatívan használható.

Nem véletlen, hogy az emberiség már 8–9 ezer éve fogyasztja. A Közel-Kelettől Indiáig, a mediterrán térségtől Latin-Amerikáig mindenhol megtalálta a helyét, hol egyszerű levesként, hol fűszeres ragu formájában. Sőt, még a történelembe is bekerült: a bibliai történet szerint egy tál lencse akkora értéket képviselt, hogy elsőszülöttségi jogot is megért.

A Kárpát-medencében leginkább a böjthöz és az újévhez kötődik. Előbbi esetben azért, mert hús nélkül is laktató, utóbbiban pedig szimbolikus okokból: az apró szemek a pénzt, a bőséget jelképezik. A lencse azonban nemcsak hagyomány, hanem tudatos választás is lett. A modern táplálkozás egyik sztárja: tele van növényi fehérjével, rosttal, vassal és folsavval. Stabil energiát ad, nem terheli meg a szervezetet, és hosszú ideig eltelít. Nem csoda, hogy a vegetáriánus és vegán konyhák egyik alapköve.