Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

A lencse olcsó, tápláló, fenntartható és meglepően sokoldalú
Fotó: Orbán Orsolya
Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.
A lencse furcsa kettősséget hordoz: egyszerre a legegyszerűbb kamrapolcos alapélelmiszer és egy több ezer éves gasztrokultúra központi szereplője. A Krónika cikkéből az is kiderül, hogy a böjti időszakban természetesen kerül előtérbe, de valójában jóval több annál, mint „húshelyettesítő”: olcsó, tápláló, fenntartható és meglepően kreatívan használható.
Nem véletlen, hogy az emberiség már 8–9 ezer éve fogyasztja. A Közel-Kelettől Indiáig, a mediterrán térségtől Latin-Amerikáig mindenhol megtalálta a helyét, hol egyszerű levesként, hol fűszeres ragu formájában. Sőt, még a történelembe is bekerült: a bibliai történet szerint egy tál lencse akkora értéket képviselt, hogy elsőszülöttségi jogot is megért.
A Kárpát-medencében leginkább a böjthöz és az újévhez kötődik. Előbbi esetben azért, mert hús nélkül is laktató, utóbbiban pedig szimbolikus okokból: az apró szemek a pénzt, a bőséget jelképezik. A lencse azonban nemcsak hagyomány, hanem tudatos választás is lett. A modern táplálkozás egyik sztárja: tele van növényi fehérjével, rosttal, vassal és folsavval. Stabil energiát ad, nem terheli meg a szervezetet, és hosszú ideig eltelít. Nem csoda, hogy a vegetáriánus és vegán konyhák egyik alapköve.
A zöld lencse tartja a formáját, enyhén diós ízű, így tökéletes salátákba vagy főzelékbe. A vörös lencse gyorsan megfő és krémessé válik, így ideális levesekhez, pürékhez vagy indiai ihletésű fogásokhoz. És itt kezd igazán izgalmassá válni a történet.
A világ konyháiban a lencse nem unalmas köret, hanem főszereplő: a törökök sűrű, fűszeres levesei, az indiai „dal”, az etióp csípős ragu vagy a francia elegáns lencsesaláták mind azt mutatják, hogy egyetlen alapanyagból mennyi karakteres étel születhet. Ez a sokoldalúság a hétköznapi konyhában is működik. A klasszikus lencsefőzelék mellett készülhet belőle krémleves, saláta, fasírt, töltött paprika, mediterrán ragu vagy akár kenyérre kenhető krém.
Talán ezért maradt velünk ennyi ideig. Mert nem kér sokat mégis sokat ad. És mert emlékeztet arra, hogy a jó étel nem mindig a luxusról szól, hanem arról, hogy tudjuk, mit kezdjünk azzal, ami egyszerű. A lencse pedig pontosan ilyen: egyszerű, de okos választás.
Böjt idején természetesen előtérbe kerül, a falusi kamrákban pedig évszázadokon át alapélelmiszer volt a lencse. Vörös és zöld változata is gazdag tápanyagokban.
