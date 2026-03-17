Lencse: a szerény szuperétel, ami túlélte az évszázadokat

lencse, Krónika, alapélelmiszer

A lencse olcsó, tápláló, fenntartható és meglepően sokoldalú

Fotó: Orbán Orsolya

Volt idő, amikor a szegények ették, és volt, amikor bölcsek tanítottak róla – ma pedig újra felfedezzük, hogy a lencse nemcsak böjti kényszermegoldás, hanem az egyik legsokoldalúbb alapanyag a konyhában.

Liget

2026. március 17., 13:492026. március 17., 13:49

A lencse furcsa kettősséget hordoz: egyszerre a legegyszerűbb kamrapolcos alapélelmiszer és egy több ezer éves gasztrokultúra központi szereplője. A Krónika cikkéből az is kiderül, hogy a böjti időszakban természetesen kerül előtérbe, de valójában jóval több annál, mint „húshelyettesítő”: olcsó, tápláló, fenntartható és meglepően kreatívan használható.

Nem véletlen, hogy az emberiség már 8–9 ezer éve fogyasztja. A Közel-Kelettől Indiáig, a mediterrán térségtől Latin-Amerikáig mindenhol megtalálta a helyét, hol egyszerű levesként, hol fűszeres ragu formájában. Sőt, még a történelembe is bekerült: a bibliai történet szerint egy tál lencse akkora értéket képviselt, hogy elsőszülöttségi jogot is megért.

A Kárpát-medencében leginkább a böjthöz és az újévhez kötődik. Előbbi esetben azért, mert hús nélkül is laktató, utóbbiban pedig szimbolikus okokból: az apró szemek a pénzt, a bőséget jelképezik. A lencse azonban nemcsak hagyomány, hanem tudatos választás is lett. A modern táplálkozás egyik sztárja: tele van növényi fehérjével, rosttal, vassal és folsavval. Stabil energiát ad, nem terheli meg a szervezetet, és hosszú ideig eltelít. Nem csoda, hogy a vegetáriánus és vegán konyhák egyik alapköve.

Két fő típusa, a zöld és a vörös lencse, teljesen eltérő karaktert hoz a konyhába.

A zöld lencse tartja a formáját, enyhén diós ízű, így tökéletes salátákba vagy főzelékbe. A vörös lencse gyorsan megfő és krémessé válik, így ideális levesekhez, pürékhez vagy indiai ihletésű fogásokhoz. És itt kezd igazán izgalmassá válni a történet.

A világ konyháiban a lencse nem unalmas köret, hanem főszereplő: a törökök sűrű, fűszeres levesei, az indiai „dal”, az etióp csípős ragu vagy a francia elegáns lencsesaláták mind azt mutatják, hogy egyetlen alapanyagból mennyi karakteres étel születhet. Ez a sokoldalúság a hétköznapi konyhában is működik. A klasszikus lencsefőzelék mellett készülhet belőle krémleves, saláta, fasírt, töltött paprika, mediterrán ragu vagy akár kenyérre kenhető krém.

Egy kis fűszerrel és kreativitással a „szegények eledele” pillanatok alatt modern, izgalmas fogássá válik.

Talán ezért maradt velünk ennyi ideig. Mert nem kér sokat mégis sokat ad. És mert emlékeztet arra, hogy a jó étel nem mindig a luxusról szól, hanem arról, hogy tudjuk, mit kezdjünk azzal, ami egyszerű. A lencse pedig pontosan ilyen: egyszerű, de okos választás.

Böjtös és mindennapi ételek lencséből, amely a „szegények eledele" és a „bölcsek tápláléka"

Böjt idején természetesen előtérbe kerül, a falusi kamrákban pedig évszázadokon át alapélelmiszer volt a lencse. Vörös és zöld változata is gazdag tápanyagokban.

Krónika
A rovat további cikkei

2026. március 16., hétfő

Padlizsánnal töltött darált húsos párna

Ebben a fogásban a darált hús nem csupán alapanyag, hanem egy puha „takaró”, ami magában rejti a fokhagymán megfuttatott padlizsánkockákat.

2026. március 16., hétfő

2026. március 15., vasárnap

Hány „kilométer” van a tányérodon?

Vajon mennyire tudatosul bennünk, hogy mi van a tányérunkon, amikor nekifogunk egy étkezésnek? Jobb esetben felismerjük az alapanyagokat az ételben – de tudjuk, hogy honnan érkeztek, milyen utat jártak be, amíg a tányérunkra kerültek?

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Kockasajttal töltött rántott csirkemell – videó

A kockasajtot főleg szendvicsekhez fogyasztjuk, de az unalmas rántott húsból is mennyei ételt varázsolhatunk a felhasználásával.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

Nem hétköznapi csendélet tojással

Sorozatunkban – továbbra is a csendéleteknél maradva – ezúttal egy különös darabra esett a választásunk: T. Szűcs Ilona metaforikus festészete a szürrealizmus és a metafizikus eszköztárát alkalmazza.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Fontos megkülönböztetni: mérgező vagy ehető?

A növények szépen fejlődnek a napsütötte napoknak köszönhetően. Ez a mérgező növények megjelenését is jelenti, ezúttal kettővel is megismerkedünk. A pirosló hunyor és a martilapu kettős hatását, de a hagymaszagú kányazsombort is bemutatjuk.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

Saltimbocca csirkéből – videó

Kevés olyan étel van, amely ennyire egyszerű alapanyagokból hoz ki ennyire gazdag ízvilágot. A saltimbocca eredetileg borjúhúsból készül, zsályával és sonkával, de csirkemellből is fantasztikusan működik.

2026. március 11., szerda

2026. március 10., kedd

Babra megy a játék? A paszuly a világ konyháiban

Kevés alapanyag utazta be úgy a világ konyháit, mint a bab: egyszerre a szegények eledele és ikonikus fogások lelke. De hogyan lett a paszulyból globális gasztronómiai történet?

2026. március 10., kedd

2026. március 09., hétfő

Napi menü: könnyed és finom

A reggelt egy ropogós pestós melegszendviccsel kezdjük, uzsonnára egy könnyű, áfonyás görög joghurtos finomság kerül az asztalra. Ebédre egy ázsiai ízvilágú, zöldséges csirkét készítettünk, a napot egy egyszerű, mégis ízletes vacsorával zárjuk.

2026. március 09., hétfő

2026. március 08., vasárnap

Igazi olasz rizottó – videó

Az igazi rizottó nem a bonyolult alapanyagokról, hanem a megfelelő technikáról és odafigyelésről szól, amelytől minden falat tökéletes lesz.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 07., szombat

Expressz teljes kiőrlésű kifli

Reggelire, tízóraira kiváló választás ez a könnyen elkészíthető kifli – nálunk a kedvenc hagymás sajtomhoz készült.

2026. március 07., szombat

