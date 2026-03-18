Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Patatas bravas – videó

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.

Liget

2026. március 18., 10:372026. március 18., 10:37

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A patatas bravas egyetlen hátránya, hogy nagyon gyorsan el fog fogyni, ezért érdemes a tervezettnél kicsit többet készíteni belőle.

Hozzávalók a burgonyához:

  • ½ kg burgonya (sárga);

  • só;

  • 1 tk szódabikarbóna;

  • 4-6 ek olívaolaj.

Hozzávalók a mártáshoz:

  • 1 dl olívaolaj;

  • ½ fej vöröshagyma;

  • 4 gerezd fokhagyma;

  • 2 ek pirospaprika;

  • 1 ek cayenne-bors;

  • 1 ek liszt;

  • 2 dl alaplé;

  • 1 tk cukor;

  • 1 tk fehérborecet;

  • só.

Elkészítés:

  • az alaposan megmosott burgonyát 3 cm-es kockákra vágjuk és hideg vízbe áztatjuk. Egy lábasban vizet forralunk, erősen sózzuk és hozzáadjuk a szódabikarbónát. Beleöntjük a leszűrt burgonyát és 5 percig főzzük. Ezen a ponton nem kell teljesen puhának lennie;

    a burgonyát leszűrjük és egy tálban, a tálat mozgatva átforgatjuk, hogy a felszíne kicsit megtörjön, ettől lesz igazán ropogós. A burgonyát kiterítjük egy tálcára és hagyjuk teljesen kihűlni;

  • a kihűlt burgonyát összeforgatjuk az olívaolajjal és 200 fokos air fryerben vagy légkeveréses sütőben 25–30 perc alatt ropogósra sütjük; félúton érdemes megforgatni őket;

  • amíg sül a burgonya, elkészítjük a mártást. Egy kis lábasban, bő olívaolajban elkezdjük párolni a nagyon finomra vágott hagymát. Amint megpuhult, jöhet hozzá a zúzott fokhagyma, a fűszerpaprika és a cayenne-bors. 1-2 percig kevergetjük, ügyelve arra, hogy ne kapjon oda. Meghintjük liszttel és további 1 percig keverjük;

  • kis adagokban, folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a meleg alaplevet, amíg krémes mártást kapunk. Ízlés szerint botmixerrel pürésíthetjük, így még krémesebb lesz az állaga. Fehérborecettel ízesítjük.

Sorozatunk további részeit itt tekintheti meg.

Hirdetés

Recept Gasztroliget Repeta
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!