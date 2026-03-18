Patatas bravas – videó

Egy klasszikus tapas receptjét mutatjuk, amely garantáltan feldobja a közösen töltött családi, baráti esték hangulatát.
A patatas bravas egyetlen hátránya, hogy nagyon gyorsan el fog fogyni, ezért érdemes a tervezettnél kicsit többet készíteni belőle.
Hozzávalók a burgonyához:
½ kg burgonya (sárga);
só;
1 tk szódabikarbóna;
4-6 ek olívaolaj.
Hozzávalók a mártáshoz:
1 dl olívaolaj;
½ fej vöröshagyma;
4 gerezd fokhagyma;
2 ek pirospaprika;
1 ek cayenne-bors;
1 ek liszt;
2 dl alaplé;
1 tk cukor;
1 tk fehérborecet;
só.
Elkészítés:
az alaposan megmosott burgonyát 3 cm-es kockákra vágjuk és hideg vízbe áztatjuk. Egy lábasban vizet forralunk, erősen sózzuk és hozzáadjuk a szódabikarbónát. Beleöntjük a leszűrt burgonyát és 5 percig főzzük. Ezen a ponton nem kell teljesen puhának lennie;
a burgonyát leszűrjük és egy tálban, a tálat mozgatva átforgatjuk, hogy a felszíne kicsit megtörjön, ettől lesz igazán ropogós. A burgonyát kiterítjük egy tálcára és hagyjuk teljesen kihűlni;
a kihűlt burgonyát összeforgatjuk az olívaolajjal és 200 fokos air fryerben vagy légkeveréses sütőben 25–30 perc alatt ropogósra sütjük; félúton érdemes megforgatni őket;
amíg sül a burgonya, elkészítjük a mártást. Egy kis lábasban, bő olívaolajban elkezdjük párolni a nagyon finomra vágott hagymát. Amint megpuhult, jöhet hozzá a zúzott fokhagyma, a fűszerpaprika és a cayenne-bors. 1-2 percig kevergetjük, ügyelve arra, hogy ne kapjon oda. Meghintjük liszttel és további 1 percig keverjük;
kis adagokban, folyamatos kevergetés mellett hozzáadjuk a meleg alaplevet, amíg krémes mártást kapunk. Ízlés szerint botmixerrel pürésíthetjük, így még krémesebb lesz az állaga. Fehérborecettel ízesítjük.
