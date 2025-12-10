Rovatok
Az eMAG a 24. évét ünnepli az elektronikus kereskedelemben: a régióban minden második online vásárló eMAG-ügyfél

Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója • Fotó: eMAG

Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója

Fotó: eMAG

Az eMAG a 24. születésnapját ünnepli. 24 évet, amelyben naponta olyan szolgáltatásokat és eszközöket hozott az ügyfelei számára, amellyel a mindennapi életüket tette könnyebbé és ugyanakkor megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait.

Támogatói tartalom

2025. december 10., 09:002025. december 10., 09:00

A román vállalkozók eddig 2 milliárd lej körüli értékben exportáltak termékeket az eMAG Marketplace-en Bulgáriában és Magyarországon, 24 év alatt a bankkártyával történő fizetés az eMAG-on pedig 0,1%-ról 67%-ra nőtt. A rendelkezésre álló termékkategóriák az utóbbi 14 évben több mint 700-szorosra nőtt, elérve ma már a 33 millió terméket. Emellett minden három rendelésből az eMAG-on kettő locker-be érkezik. Születésnapja alkalmából az eMAG több mint egymillió kedvezményes ajánlatot és több mint 50.000 nyereményt hoz vásárlóinak.

Az eMAG a 24. születésnapját ünnepli. 24 évet, amelyben naponta olyan szolgáltatásokat és eszközöket hozott az ügyfelei számára, amellyel a mindennapi életüket tette könnyebbé és ugyanakkor megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait. Ugyanakkor az eMAG a 14. születésnapját ünnepli annak, hogy megnyitotta a honlapját a román vállalkozók számára. Ma már minden második ügyfél, aki Romániában, Bulgáriában vagy Magyarországon feltesz egy online rendelést, eMAG ügyfél és a platform a legnagyobb digitális generátora lett a helyi vállalkozásoknak, a román eladók kb. 2 milliárd lej értékű kereskedelmet bonyolítanak le a Marketplace Bulgáriában és Magyarországon való megnyitása óta.

„Ami 24 éve vezérel minket, az nem más, mint a vágy, hogy megkönnyítsük az emberek mindennapjait, és a hit, hogy ezt a technológia segítségével meg tudjuk tenni. Folyamatosan befektettünk olyan szolgáltatásokba, amelyek javítják a vásárlási élményt, és támogatják a román vállalkozók növekedését a digitális gazdaságban. Kezdve az első megrendeléstől, az első kártyával való fizetéstől, az első bátor vállalkozótól, aki belépett a Marketplace-be és utána átlépte a termékeivel a határokat, az első locker-be kért rendeléstől, az első Genius felhasználóig – minden egyes ilyen első momentum hozzájárult ahhoz, amit ma az eMAG jelent: egy e-kereskedelmi regionális hub, amely összeköt több mint 64.000 vállalkozót a régió egyik legaktívabb ügyfél közösségével, több mint 7 millió emberrel” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója.

Az évforduló kapcsán az eMAG több speciális kedvezményt ajánl ügyfeleinek: olyan árkedvezményeket, amelyek elérhetik akár a 30%-ot is, több mint egymillió ajánlatot és több mint 50.000 díjat és nyereményt. Ezáltal ünnepli meg az eMAG a 24 év innovációit, szolgáltatásait és vásárlási élményeit, amelyekkel megkönnyítette az online vásárlást több millió ember számára.

Az eMAG bemutat néhány fontos momentumot azok közül, amelyek hozzájárultak fejlődéséhez és fontos momentumokat jelentenek a romániai e-kereskedelem terén:

A digitális szolgáltatásokba vetett hit erősítése – Az eMAG első éveiben a bankkártyával való fizetés szinte nem is létezett, még a 0,1%-ot sem érte el, és ma már a megrendelések kétharmada ezzel a módszerrel van kifizetve. Ez a fejlődés hozzájárult az olyan szolgáltatások megszületéséhez, mint a MyWallet, amely 2022-ben született meg azzal a céllal, hogy az ügyfelek úgy tudjanak vásárolni, hogy ne legyenek gondjaik a saját szűkös költségvetésük miatt. A MyWallet így bebizonyította, hogy valós segítség tud lenni az emberek számára, főleg olyan kontextusban, amikor a gazdasági helyzet amúgy is kihívások elé állította az embereket. Ma már több mint 3 millió ügyfél vásárolhat maximum 10.000 lej értékben, 6 kamatmentes részletfizetéssel vagy havi fix 36 részletben, fix kamattal. Idén pedig, a Black Friday előestéjén a szolgáltatást kiterjedt Bulgáriára is.

eMAG Marketplace – 2011-ben az eMAG megnyitotta platformját a kisvállalkozót számára. Az első eladó, aki csatlakozott az eMAG Marketplace-re játékokat és gyermekeknek szánt termékeket adott el. Azóta az eladók száma, akik termékeiket az eMAG Marketplace-en adják el, meghaladta a 64.000-et.

A kínált termékkategóriák – Az ügyfelek számára a kínált termékek száma egyszerre nőtt a platform megnyitásával, amit a kisvállalkozók számára indítottak el. Ha 2011-ben az ügyfelek 43.000 termék közül választhattak, 20 termék kategóriában, ma már az eMAG-on több mint 33 millió ajánlat van több mint 500 termék kategóriában.

Black Friday – Ugyancsak 2011-ben az eMAG bevezette Romániába a Black Friday kampányt, amely az év legnagyobb kedvezményeit ajánlja a vásárlók számára. Az első évben, ebben a kampányban kb. 90.000 terméket rendeltek, kb. 32 millió lej értékben. A kampány évről évre nőtt, és ma már része a kulturális köztudatnak, így 15 évvel később, az eMAG Black Friday kampánya újabb rekordokat állított fel a román e-kereskedelem terén több mint 3,5 millió termék megrendelésével egy napon, aminek összesen 986 millió lej volt az értéke.

Nemzetközi kiterjeszkedés Bulgáriába 2012-ben és Magyarországra 2013-ban – Az első román eladó, aki az eMAG-on külföldre exportálta termékeit, kozmetikai cikkeket és személyes higiéniai termékeket forgalmazott. Jelenleg több mint 10.000 román eladó küldi termékeit a határokon túlra és a román kisvállalkozók export eladásainak az értéke a két országban, az elmúlt időszakban majdnem 2 milliárd lej.

easybox – 2017 végén a Sameday felszerelte az első easybox lockeret, amely egy olyan szolgáltatás, ami lehetőséget biztosít az eMAG ügyfeleknek, hogy akkor vegyék át a megrendeléseiket, amikor arra idejük van, anélkül, hogy a megrendelés átvétele miatt saját időbeosztásukat meg kellene változtatniuk. Lassan-lassan a lockerek hálózata kiterjedt egész Románia területére és ma már az eMAG ügyfelek kétharmada locker-be kéri a megrendelésének a kézbesítését.

Genius – 2020-ban, amikor a világ működését megállította a Covid-19 okozta világjárvány, az eMAG elindította a Genius előfizetést, exkluzív ajánlatokkal, ingyenes kiszállítással és a kiterjesztett visszaküldési lehetőséggel. Az első Genius ügyfél Jászvásárból (Iași) volt és egy hajápolási terméket rendelt, amire több mint 50%-os kedvezményt kapott és amit az easybox-ból vett fel. A Genius szolgáltatás ára ma is változatlan, de értéke folyamatosan nőtt a felhasználók számára és ma már 5 alkalmazásban kínál kedvezményeket: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt és Flip.

SNAP – 2024-ben indult a kép alapú keresés a platformon. Hogy mennyire hasznos és hatékony ez a szolgáltatás, már az első megrendelés bizonyította: a SNAP-el keresett termék egy 6. osztályos biológia munkafüzet volt. A terméket kereső ügyfél nem írta be a keresőbe a tankönyv teljes címét, szerzőjét és más részleteket, hanem a SNAP képkeresővel rákeresett és a megrendelés pillanatokon belül megvalósult.

Az eMAG-ról:
Az eMAG 2001-ben jött létre és az online kereskedelmi szektor úttörője. Romániában, Bulgáriában és Magyarországon fejlődött ki, azzal a céllal, hogy a régióban levő ügyfeleinek időt és pénzt spóroljon meg. Folyamatosan bővülő termékkínálatával az ügyfelek számára és a Marketplace partnerekkel együttműködésben az eMAG az a hely, ahol bárki, bármikor, bármit megkereshet és megrendelhet. A romániai platform ügyfelei számára olyan extra szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint a mobil alkalmazás, gyors kiszállítás az easybox-ba, 30 napos visszaküldési határidó, gyors visszafizetés az Instant Money Back-el, rugalmas részletfizetések az eMAG/MyWallet-el és a Genius bérlettel ingyenes kiszállítás négy online kereskedelmi applikációban (eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful). Az eMAG Marketplace platform román eladói számára több olyan program áll rendelkezésre, amelyek segítségével vállalkozásaikat Közép- és Kelet-Európában is bevethetik és fejleszthetik: Fulfilment by eMAG, Genius easybox, eMAG Ads vagy a platformon található kampányok.
További információk az eMAG-ról: about.emag.ro

(X – fizetett hirdetés)

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
