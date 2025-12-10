Az eMAG a 24. születésnapját ünnepli. 24 évet, amelyben naponta olyan szolgáltatásokat és eszközöket hozott az ügyfelei számára, amellyel a mindennapi életüket tette könnyebbé és ugyanakkor megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait.

A román vállalkozók eddig 2 milliárd lej körüli értékben exportáltak termékeket az eMAG Marketplace-en Bulgáriában és Magyarországon, 24 év alatt a bankkártyával történő fizetés az eMAG-on pedig 0,1%-ról 67%-ra nőtt. A rendelkezésre álló termékkategóriák az utóbbi 14 évben több mint 700-szorosra nőtt, elérve ma már a 33 millió terméket. Emellett minden három rendelésből az eMAG-on kettő locker-be érkezik. Születésnapja alkalmából az eMAG több mint egymillió kedvezményes ajánlatot és több mint 50.000 nyereményt hoz vásárlóinak.

Az eMAG a 24. születésnapját ünnepli. 24 évet, amelyben naponta olyan szolgáltatásokat és eszközöket hozott az ügyfelei számára, amellyel a mindennapi életüket tette könnyebbé és ugyanakkor megváltoztatta az emberek vásárlási szokásait. Ugyanakkor az eMAG a 14. születésnapját ünnepli annak, hogy megnyitotta a honlapját a román vállalkozók számára. Ma már minden második ügyfél, aki Romániában, Bulgáriában vagy Magyarországon feltesz egy online rendelést, eMAG ügyfél és a platform a legnagyobb digitális generátora lett a helyi vállalkozásoknak, a román eladók kb. 2 milliárd lej értékű kereskedelmet bonyolítanak le a Marketplace Bulgáriában és Magyarországon való megnyitása óta.

„Ami 24 éve vezérel minket, az nem más, mint a vágy, hogy megkönnyítsük az emberek mindennapjait, és a hit, hogy ezt a technológia segítségével meg tudjuk tenni. Folyamatosan befektettünk olyan szolgáltatásokba, amelyek javítják a vásárlási élményt, és támogatják a román vállalkozók növekedését a digitális gazdaságban. Kezdve az első megrendeléstől, az első kártyával való fizetéstől, az első bátor vállalkozótól, aki belépett a Marketplace-be és utána átlépte a termékeivel a határokat, az első locker-be kért rendeléstől, az első Genius felhasználóig – minden egyes ilyen első momentum hozzájárult ahhoz, amit ma az eMAG jelent: egy e-kereskedelmi regionális hub, amely összeköt több mint 64.000 vállalkozót a régió egyik legaktívabb ügyfél közösségével, több mint 7 millió emberrel” – nyilatkozta Tudor Manea, az eMAG vezérigazgatója.

Az évforduló kapcsán az eMAG több speciális kedvezményt ajánl ügyfeleinek: olyan árkedvezményeket, amelyek elérhetik akár a 30%-ot is, több mint egymillió ajánlatot és több mint 50.000 díjat és nyereményt. Ezáltal ünnepli meg az eMAG a 24 év innovációit, szolgáltatásait és vásárlási élményeit, amelyekkel megkönnyítette az online vásárlást több millió ember számára.

Az eMAG bemutat néhány fontos momentumot azok közül, amelyek hozzájárultak fejlődéséhez és fontos momentumokat jelentenek a romániai e-kereskedelem terén:

A digitális szolgáltatásokba vetett hit erősítése – Az eMAG első éveiben a bankkártyával való fizetés szinte nem is létezett, még a 0,1%-ot sem érte el, és ma már a megrendelések kétharmada ezzel a módszerrel van kifizetve. Ez a fejlődés hozzájárult az olyan szolgáltatások megszületéséhez, mint a MyWallet, amely 2022-ben született meg azzal a céllal, hogy az ügyfelek úgy tudjanak vásárolni, hogy ne legyenek gondjaik a saját szűkös költségvetésük miatt. A MyWallet így bebizonyította, hogy valós segítség tud lenni az emberek számára, főleg olyan kontextusban, amikor a gazdasági helyzet amúgy is kihívások elé állította az embereket. Ma már több mint 3 millió ügyfél vásárolhat maximum 10.000 lej értékben, 6 kamatmentes részletfizetéssel vagy havi fix 36 részletben, fix kamattal. Idén pedig, a Black Friday előestéjén a szolgáltatást kiterjedt Bulgáriára is.

eMAG Marketplace – 2011-ben az eMAG megnyitotta platformját a kisvállalkozót számára. Az első eladó, aki csatlakozott az eMAG Marketplace-re játékokat és gyermekeknek szánt termékeket adott el. Azóta az eladók száma, akik termékeiket az eMAG Marketplace-en adják el, meghaladta a 64.000-et.

A kínált termékkategóriák – Az ügyfelek számára a kínált termékek száma egyszerre nőtt a platform megnyitásával, amit a kisvállalkozók számára indítottak el. Ha 2011-ben az ügyfelek 43.000 termék közül választhattak, 20 termék kategóriában, ma már az eMAG-on több mint 33 millió ajánlat van több mint 500 termék kategóriában.

Black Friday – Ugyancsak 2011-ben az eMAG bevezette Romániába a Black Friday kampányt, amely az év legnagyobb kedvezményeit ajánlja a vásárlók számára. Az első évben, ebben a kampányban kb. 90.000 terméket rendeltek, kb. 32 millió lej értékben. A kampány évről évre nőtt, és ma már része a kulturális köztudatnak, így 15 évvel később, az eMAG Black Friday kampánya újabb rekordokat állított fel a román e-kereskedelem terén több mint 3,5 millió termék megrendelésével egy napon, aminek összesen 986 millió lej volt az értéke.

Nemzetközi kiterjeszkedés Bulgáriába 2012-ben és Magyarországra 2013-ban – Az első román eladó, aki az eMAG-on külföldre exportálta termékeit, kozmetikai cikkeket és személyes higiéniai termékeket forgalmazott. Jelenleg több mint 10.000 román eladó küldi termékeit a határokon túlra és a román kisvállalkozók export eladásainak az értéke a két országban, az elmúlt időszakban majdnem 2 milliárd lej.

easybox – 2017 végén a Sameday felszerelte az első easybox lockeret, amely egy olyan szolgáltatás, ami lehetőséget biztosít az eMAG ügyfeleknek, hogy akkor vegyék át a megrendeléseiket, amikor arra idejük van, anélkül, hogy a megrendelés átvétele miatt saját időbeosztásukat meg kellene változtatniuk. Lassan-lassan a lockerek hálózata kiterjedt egész Románia területére és ma már az eMAG ügyfelek kétharmada locker-be kéri a megrendelésének a kézbesítését.

Genius – 2020-ban, amikor a világ működését megállította a Covid-19 okozta világjárvány, az eMAG elindította a Genius előfizetést, exkluzív ajánlatokkal, ingyenes kiszállítással és a kiterjesztett visszaküldési lehetőséggel. Az első Genius ügyfél Jászvásárból (Iași) volt és egy hajápolási terméket rendelt, amire több mint 50%-os kedvezményt kapott és amit az easybox-ból vett fel. A Genius szolgáltatás ára ma is változatlan, de értéke folyamatosan nőtt a felhasználók számára és ma már 5 alkalmazásban kínál kedvezményeket: eMAG, Fashion Days, Freshful, Wolt és Flip.

SNAP – 2024-ben indult a kép alapú keresés a platformon. Hogy mennyire hasznos és hatékony ez a szolgáltatás, már az első megrendelés bizonyította: a SNAP-el keresett termék egy 6. osztályos biológia munkafüzet volt. A terméket kereső ügyfél nem írta be a keresőbe a tankönyv teljes címét, szerzőjét és más részleteket, hanem a SNAP képkeresővel rákeresett és a megrendelés pillanatokon belül megvalósult.