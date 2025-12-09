Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában

2025. december 07., vasárnap

Nem épül meg az ifjúsági és szociális lakások tömbháza Csíkszeredában

Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.