Két fiatal sofőr ellen is büntetőeljárás indult

Két közúti kihágást észleltek kedden a Kovászna megyei rendőrök: egy 24 éves sofőrt ittas és jogosítvány nélküli vezetésen, egy másik fiatalembert pedig pszichoaktív anyagok hatása alatti vezetésen értek tetten.

Hídvégen egy 24 éves járművezetőt állítottak meg a rendőrök, akiről kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal. A helyszíni alkoholszondás ellenőrzés 0,44 mg/l légalkoholszintet mutatott ki nála. Az illetőt kórházba kísérték vérmintavételre, és büntetőeljárást indítottak ellene.

Előpatakon szintén rendőrségi eljárás indult, miután egy fiatalembert állítottak meg közúti ellenőrzés során. A drogteszt a helyszínen pozitív eredményt mutatott, amit később laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek: a férfi szervezetében tiltott pszichoaktív anyagok voltak jelen. Ellene kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt történő járművezetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás.