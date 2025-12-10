Rovatok
Két fiatal sofőr ellen is büntetőeljárás indult

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Két közúti kihágást észleltek kedden a Kovászna megyei rendőrök: egy 24 éves sofőrt ittas és jogosítvány nélküli vezetésen, egy másik fiatalembert pedig pszichoaktív anyagok hatása alatti vezetésen értek tetten.

Székelyhon

2025. december 10., 18:122025. december 10., 18:12

Hídvégen egy 24 éves járművezetőt állítottak meg a rendőrök, akiről kiderült, hogy nem rendelkezik jogosítvánnyal. A helyszíni alkoholszondás ellenőrzés 0,44 mg/l légalkoholszintet mutatott ki nála. Az illetőt kórházba kísérték vérmintavételre, és büntetőeljárást indítottak ellene.

Előpatakon szintén rendőrségi eljárás indult, miután egy fiatalembert állítottak meg közúti ellenőrzés során. A drogteszt a helyszínen pozitív eredményt mutatott, amit később laboratóriumi vizsgálatok is megerősítettek: a férfi szervezetében tiltott pszichoaktív anyagok voltak jelen. Ellene kábítószer vagy más tudatmódosító szer hatása alatt történő járművezetés gyanúja miatt indult büntetőeljárás.

Háromszék Rendőrség
A rovat további cikkei

2025. december 14., vasárnap

Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet

Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.

Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet
Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet
2025. december 14., vasárnap

Több mint 1200 tonna homokkal, sóval várják a telet
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
2025. december 13., szombat

Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket

Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Városjárás Háromszéken: ezek a dolgok foglalkoztatják az embereket
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
2025. december 13., szombat

Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
2025. december 12., péntek

Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál

December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
2025. december 12., péntek

Megváltozik az időpontfoglalás menete a gépjárművezetői engedélyeket kibocsátó és járműbejegyzési hivatalnál
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön

Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Elindították az új jelzőlámpákat, rendőrök is figyelik a forgalmat Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie

A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
2025. december 12., péntek

Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie
2025. december 12., péntek

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön

Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
2025. december 12., péntek

Nem azt szállították, amit megrendeltek: elnapolták a körhintaindítást Sepsiszentgyörgyön
