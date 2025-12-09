Több mint 3 órán át küzdöttek a tűzoltók a lángokkal egy zágoni tűzesetnél

Több mint harminc tűzoltó küzdött órákon át a lángokkal egy zágoni gazdaságban, ahol előbb egy csűr gyulladt ki, majd a lángok több melléképületre is átterjedtek, hétfőn este.

Székelyhon 2025. december 09., 15:282025. december 09., 15:28 2025. december 09., 15:292025. december 09., 15:29

Tűz ütött ki egy csűrben Zágon településen, amely gyorsan átterjedt egy istálló tetőszerkezetére, egy fatárolóra és nyári konyhára is, hétfő este, nem sokkal fél 9 után. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és az önkéntes tűzoltók. A sepsiszentgyörgyi hivatásos tűzoltók összesen 13 fővel szálltak ki a tűzesethez, hozzájuk csatlakoztak támogatásként a kézdivásárhelyi tűzoltók is, ugyanakkor a zágoni önkéntes tűzoltóság is segítette az oltást 16 önkéntessel és két tűzoltóautóval, a helyi önkormányzat pedig egy buldózerrel.

A lángok a csűr és az istálló tetőszerkezetét mintegy 70 négyzetméteren érintették, továbbá elégett körülbelül 3 tonna széna, egy 10 négyzetméteres fatartó, benne 5 köbméter tűzifával.

Ezen kívül a nyári konyha teteje is a lángok martalékává vált körülbelül 20 négyzetméternyi részen. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen az egész gazdaságra, a beavatkozás éjfél előtt fejeződött be.

A tűzesetben egy zágoni önkéntes tűzoltó megsérült, őt a helyszínen tartózkodó rohammentőszolgálat (SMURD) szakembere ellátta, nem kellett kórházi ellátásban részesülnie.