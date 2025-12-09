Több mint 3 órán át küzdöttek a tűzoltók a lángokkal egy zágoni tűzesetnél

Fotó: Kovászna megyei tűzoltóság
Több mint harminc tűzoltó küzdött órákon át a lángokkal egy zágoni gazdaságban, ahol előbb egy csűr gyulladt ki, majd a lángok több melléképületre is átterjedtek, hétfőn este.
2025. december 09., 15:282025. december 09., 15:28
2025. december 09., 15:292025. december 09., 15:29
Tűz ütött ki egy csűrben Zágon településen, amely gyorsan átterjedt egy istálló tetőszerkezetére, egy fatárolóra és nyári konyhára is, hétfő este, nem sokkal fél 9 után. A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a hivatásos és az önkéntes tűzoltók. A sepsiszentgyörgyi hivatásos tűzoltók összesen 13 fővel szálltak ki a tűzesethez, hozzájuk csatlakoztak támogatásként a kézdivásárhelyi tűzoltók is, ugyanakkor a zágoni önkéntes tűzoltóság is segítette az oltást 16 önkéntessel és két tűzoltóautóval, a helyi önkormányzat pedig egy buldózerrel.
Ezen kívül a nyári konyha teteje is a lángok martalékává vált körülbelül 20 négyzetméternyi részen. A tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a tűz átterjedjen az egész gazdaságra, a beavatkozás éjfél előtt fejeződött be.
A tűz keletkezésének oka valószínűleg elektromos rövidzárlat volt a Kovászna megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint.
