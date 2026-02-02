Rovatok
Többen jogosítvány nélkül maradtak Kovászna megyében

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Több száz szabálysértőt szankcionáltak az elmúlt héten a Kovászna megyei rendőrök, akik a balesetek megelőzése érdekében tartottak közúti ellenőrzéseket. Volt, akinek a jogosítványa bánta a gyorshajtást – derül ki a hatóság közleményéből.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 02., 17:302026. február 02., 17:30

2026. február 02., 17:312026. február 02., 17:31

A balesetek megelőzése és a szabálysértések visszaszorítása érdekében szervezett rendhagyó közúti ellenőrzéseket az elmúlt héten a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság. Az akció során 332 gyorshajtót azonosítottak be. Összesen 19 autóvezetői engedélyt függesztettek fel szabálysértések miatt, amiből két esetben 70 km/óránál többel lépték túl a sofőrök a megengedett sebességhatárt.

Példaként említik a rendőrök egy 21 éves fiatal esetét, aki vasárnap délután egy órakor

163 km/órával közlekedett Sepsiszentgyörgy elkerülő útján,

azaz több mint 70 km/órával lépte túl a megengedett sebességhatárt. Őt 1822 lejes bírsággal sújtották, ugyanakkor 120 napra felfüggesztették a jogosítványát.

Háromszék Rendőrség
