A drágítás ellenére is nehéz bejutni az idősotthonba

Idén januártól a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központban is nőttek az idősek ellátásának költségei, de ennek ellenére is állandó a várólista.

A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központ bentlakásában huszonhat egyágyas és öt kétágyas szoba van az ágyhoz kötött, illetve a fennjáró betegeknek, míg a nappali foglalkozást biztosító idősek klubja ötven férőhelyes. Folyamatosan telt ház van az intézményben: tavaly 33 bentlakásos talált otthonra,

14-en átmenetileg tartózkodtak ott, míg hozzátartozóik szabadságra mentek,

és 83-an jártak be a nappali foglalkozásokra, többek között gyógytornára, fizioterápiára. A Zathureczky Berta Központban tavaly 88 év fölött volt a bentlakók átlagéletkora, de 95 éves ellátott is van. Az intézménybe nehéz bejutni és időbe telik:

állandó a várólista, és legalább annyian vannak rajta, mint ahányan vannak a bentlakók.

Jelenleg is többen várnak felszabaduló helyekre: 34-en a respiroközpontban való ellátásra és 12-en arra, hogy bejárhassanak a nappali tevékenységekre (különböző kézműves foglalkozásokra), amelyeket önkéntesek önzetlen munkája által sikerül rendszeresen megtartani az idősotthonban. Mindezért a tavaly decemberben elfogadott tanácshatározat alapján 4904 lejt kell fizetni az ágyhoz kötött személyeknek (vagy azok hozzátartozóinak);

a fennjárók havi díja 4581 lej;

a respiroközpontban napi 150 lej az ellátás;

a bejárók pedig 30 lejt fizetnek alkalmanként. A 2025-ös évhez képest 200–300 lejjel drágult az ellátás, ami még az állam által hivatalosan elismert tavalyi infláció mértékét sem éri el. „Nehéz kikeríteni ezt az összeget is – árulta el érdeklődésünkre Klárik Mária igazgatónő –, hiszen tavaly már az utolsó negyedévben is

nagyon meg kellett szorítani a nadrágszíjat.

Vannak kifizetetlen számlái az intézménynek, mindig nagy a rezsiköltség, idén pedig még nincs költségvetés, ez is kényelmetlen helyzetet teremt. Személyzetet sem szabad alkalmaznunk, jelenleg 22 fős az intézmény teljes személyzete (a megengedett 34 helyett) de a 24 órás felügyelet és az éjszakai ügyelet megszervezése így is kihívás, nemkülönben a szakképzett munkaerő toborzása, megtartása, folyamatos képzése. Hirdetés Pályáztunk a munkaügyi minisztériumnál az épület felújítására, a fürdőszobák akadálymentesítésére, ez az egy esélyünk van arra, hogy haladjunk. De már a tervezés nehézkes volt, mert a tűzoltóság sok olyan dolog megvalósításához kötötte az engedélyt, amelyek egy régi épületben nehezen kivitelezhetők.”