A drágítás ellenére is nehéz bejutni az idősotthonba

Az idősotthonban az átlagéletkor 88 év fölött van: Az igény a társaságra ilyenkor kiemelten fontos. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Az idősotthonban az átlagéletkor 88 év fölött van: Az igény a társaságra ilyenkor kiemelten fontos. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Idén januártól a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központban is nőttek az idősek ellátásának költségei, de ennek ellenére is állandó a várólista.

Bodor Tünde

2026. február 01., 19:392026. február 01., 19:39

A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központ bentlakásában huszonhat egyágyas és öt kétágyas szoba van az ágyhoz kötött, illetve a fennjáró betegeknek, míg a nappali foglalkozást biztosító idősek klubja ötven férőhelyes.

Folyamatosan telt ház van az intézményben:

  • tavaly 33 bentlakásos talált otthonra,

  • 14-en átmenetileg tartózkodtak ott, míg hozzátartozóik szabadságra mentek,

  • és 83-an jártak be a nappali foglalkozásokra, többek között gyógytornára, fizioterápiára.

A Zathureczky Berta Központban tavaly 88 év fölött volt a bentlakók átlagéletkora, de 95 éves ellátott is van. Az intézménybe nehéz bejutni és időbe telik:

állandó a várólista, és legalább annyian vannak rajta, mint ahányan vannak a bentlakók.

Jelenleg is többen várnak felszabaduló helyekre: 34-en a respiroközpontban való ellátásra és 12-en arra, hogy bejárhassanak a nappali tevékenységekre (különböző kézműves foglalkozásokra), amelyeket önkéntesek önzetlen munkája által sikerül rendszeresen megtartani az idősotthonban.

Mindezért a tavaly decemberben elfogadott tanácshatározat alapján

  • 4904 lejt kell fizetni az ágyhoz kötött személyeknek (vagy azok hozzátartozóinak);

  • a fennjárók havi díja 4581 lej;

  • a respiroközpontban napi 150 lej az ellátás;

  • a bejárók pedig 30 lejt fizetnek alkalmanként.

A 2025-ös évhez képest 200–300 lejjel drágult az ellátás, ami még az állam által hivatalosan elismert tavalyi infláció mértékét sem éri el.

„Nehéz kikeríteni ezt az összeget is – árulta el érdeklődésünkre Klárik Mária igazgatónő –, hiszen tavaly már az utolsó negyedévben is

Idézet
nagyon meg kellett szorítani a nadrágszíjat.

Vannak kifizetetlen számlái az intézménynek, mindig nagy a rezsiköltség, idén pedig még nincs költségvetés, ez is kényelmetlen helyzetet teremt. Személyzetet sem szabad alkalmaznunk, jelenleg 22 fős az intézmény teljes személyzete (a megengedett 34 helyett) de a 24 órás felügyelet és az éjszakai ügyelet megszervezése így is kihívás, nemkülönben a szakképzett munkaerő toborzása, megtartása, folyamatos képzése.

Pályáztunk a munkaügyi minisztériumnál az épület felújítására, a fürdőszobák akadálymentesítésére, ez az egy esélyünk van arra, hogy haladjunk. De már a tervezés nehézkes volt, mert a tűzoltóság sok olyan dolog megvalósításához kötötte az engedélyt, amelyek egy régi épületben nehezen kivitelezhetők.”

Átszervezés előtt

Az új jogszabályi előírások szerint az önkormányzati alárendeltségű idősotthon a közeljövőben elveszítheti jogi személyiségét és betagozódhat a szociális támogatási igazgatóságba. Mindezt annak a kormányrendeletnek az értelmében, amelyik szerint csak azok az intézmények maradhatnak önállók, amelyek személyzete legalább ötven fős vagy annál több. Ilyenek pedig csak az ország nagyvárosaiban vannak. Az átszervezés kötelező, a kormányhoz ez ügyben írt memorandumra nem kaptak pozitív választ – számolt be az igazgatónő.

Háromszék Sepsiszentgyörgy Társadalom
