Nehezen barátkoznak a szakközépiskolák a szakoktatás reformjával

Fotó: Csató Andrea
Az érintett oktatók egyelőre nehezen látják a szakoktatásban a következő tanévtől életbe lépő változtatások kézzelfogható előnyeit, miközben egyre inkább belefáradnak a folyamatosan egymást követő tanügyi reformokba.
Egyik reform követi a másikat – esetenként fejetlenül. A legújabb újdonságokat a kézdivásárhelyi Apor Péter Szaklíceum igazgatója, Constantinescu Herman foglalta össze a Székelyhonnak.
Új lehetőséget hoz a most nyolcadikos évfolyam számára a következő tanév: a szakközépiskolai oktatás gyakorlatilag megszűnik, minden szakmát tanuló számára egyenes út vezethet az érettségiig – persze ha ő is akarja.
Mint mondta, 2025. október 31-én megjelent a 6638-as számú rendelet, illetve a hozzá tartozó módszertan, amely
A tavaly novemberben megjelent 6700-as rendelet ugyanezt teszi, de a duális képzésre vonatkozóan. A legfontosabb változás az, hogy
Amennyiben erre igény van, egy osztályon belül három különféle szak is működhet, a labor- és gyakorlati tevékenységek oktatásához legkevesebb nyolc, legtöbb 15 fős csoportok szükségesek. (Amint tudjuk, a szakoktatás elmélet, labor, hétköznapi gyakorlat és összevont gyakorlat formájában zajlik.) Az új kerettantervben az óraszámok jócskán csökkenek mind az általános kultúrához tartozó tantárgyak, mind a szaktantárgyak esetében.
Constaninescu Herman szerint jobb volt a régi rendszer, de az újnak is vannak bizonyos előnyei.
A tanulónak megadatik a lehetőség, hogy a 4 éves szaklíceumi képzés alatt a 11. osztály után megszerezze a 3-as szintű szakképesítést (amit eddig a 3 éves szakiskola elvégzése után szerzett meg), de ha 11. osztály után még egy évet tovább tanul – és ez előreláthatóan legtöbb esetben így fog történni –, akkor
Fotó: Csató Andrea
Vagyis a szakvizsga megszerzését követően továbbra is lehetőség nyílik az oktatásból való kilépésre, az igazgató szerint azonban várhatóan nem ez lesz a diákok elsődleges érdeke, hiszen egy plusz tanév elvégzésével technikusi képesítést és érettségi bizonyítványt is szerezhetnek.
És ha négy év múlva differenciált érettségi lesz, még vonzóbb lehet az új alternatíva. A változások a szeptemberben kezdődő tanévtől lépnek érvénybe.
Mindemellett az Apor Péter Szaklíceum veszít is a változásokkal és ezzel nem lesz egyedül.
Mivel Kovászna megyében idén közel 200 gyermekkel kevesebb végez nyolcadikban, mint a múlt tanévben, az összesen 1600 végzősből nem telik annyi osztályra, mint tavaly, ráadásul az osztályok létszámát is megemelték a rendeletben, és akkor még nem számoltunk az iskolaelhagyókkal. Így a mezőgazdasági profilú Apor Péter Szaklíceum egy nappali agroturisztikai osztállyal kevesebbet kért a beiskolázási tervben, és
Constantinescu Herman úgy látja, az új rendszerrel a helyettes tanároknak is lesz veszítenivalójuk, hiszen nem jut nekik annyi óra, mint az előző években, míg a címzetes tanároknak, főleg ha több képesítésük van, ki lehet pótolni a katedráját.
mert sok nyolcadikos abbahagyta a tanulást, de aki később észbe kap, vagy nincs hely számára a nappali oktatásban, estiben folytathatja tanulmányait. Minderről a szülőkkel még nem volt megbeszélés, de a mesterségek hetén és az idei tanulmányi börzén a nyolcadikos diákokat felvilágosítják az új rendszer nyújtotta lehetőségekről, mondta az igazgató.
Az Apor Péter líceum épületét jelenleg újítják, a kivitelezés 80 százalékban megtörtént.
– állította az intézményvezető. Idáig a beiskolázási tervet sikeresen teljesítették, csupán az érettségi a gyenge pontjuk, de ha a diák odaáll és tanul, akkor eredményt érhet el. Másrészt viszont aki az általános iskolában, sőt, még korábban, az elemiben nem sajátítja el az alapokat, azzal nehéz haladni – mutatott rá az igazgató.
Fotó: Csató Andrea
A bürokrácia az új „reformmal” sem kopott ki a tanügyből, sőt nőtt – tette hozzá a változások értékeléséhez. Eddig a cégek részéről a diákok igénylésére vonatkozó dokumentum, a keretszerződés, a gyakorlati oktatás kivitelezéséhez szükséges szerződés csupán néhány oldalas volt, most mindez dupla példányban
Márpedig ezek nélkül nincs szakoktatás, a tanfelügyelőség nem hagyja jóvá az igényelt szakokat. A tanév kezdéskor pedig szükség van az egyéni gyakorlati szerződésre és a munkavédelmi felkészítőre/füzetre is.
Simon Edit, a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Gazdasági Líceum igazgatója sincs elragadtatva a változásoktól, amiket egyenesen kaotikusnak minősít. Szerinte
Simon Edit véleménye szerint indokolt lenne a kétéves inasiskola visszavezetése annak érdekében, hogy azok a fiatalok is piacképes szakmai tudáshoz juthassanak, akik nem kívánnak középiskolai tanulmányokat folytatni, hanem mielőbb munkába állnának.
„Őket az érdekli hogy a gyerek felkészült legyen, akarjon dolgozni. Konkrét dolgokkal szeretnének foglalkozni, nem papírok szerkesztésével” – zárta a Berde Áron Gazdasági Líceum igazgatója.
Idén januártól a sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Központban is nőttek az idősek ellátásának költségei, de ennek ellenére is állandó a várólista.
Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.
Farsangbúcsúztatóra várják a háromszéki Illyefalva község lakóit február 14-én, szombaton.
Autóbontásból származó szemetet, főleg műanyag hulladékot raktak le a Gidófalva községhez tartozó Angyaloson sepsiszentgyörgyi személyek, de pechjükre a falubeliek és a térfigyelő kamerák is figyelték őket.
Egyre kevesebbet írnak a diákok, írásuk is nehézkesebb, de még vannak köztük olyanok, akik időt és energiát fektetnek a helyesírás megtanulásába. Vasárnap díjazták az Implom József középiskolai helyesírási verseny döntőseit Sepsiszentgyörgyön.
Kártékony rágcsáló, ami tönkreteszi a fákat, a töltéseket, és megdézsmálja a terményeket. Sokan így tekintenek rá, de azt elfelejtik: ahol hód van, ott víz, vele együtt pedig élet is van. Cikkünkben a vizes élőhelyek megmentőivel ismerkedünk meg.
A könyvtár már régóta nemcsak hosszú polcokon sorakozó könyveket jelent, amelyek közül néha kikölcsönzünk egy párat. Olyan beszélgetések, előadások katalizátorává is válhat, ahol a tudásszomj oltása mellett akár betegségekre is gyógyírt lelhetünk.
Noha fogyatkozik a hagyományőrző fiatalok száma, az Erdővidék és a Barcaság határvidékén élő magyar közösség mindmáig őrzi a régi népszokásokat. Idén a farsangi események Apácán kezdődnek el, Ürmösön folytatódnak, és Bölönben zárulnak.
Sepsiszentgyörgy nemcsak új épületeket vett át kulturális és oktatási célokra, hanem egy nagyszabású napelempark építésébe is kezd, hogy fenntartható módon biztosítsa a folyamatosan érkező elektromos buszok áramellátását.
Elrendelték a bíróság elé állítását annak a 49 éves férfinak, akit minősített emberöléssel és családon belüli erőszakkal vádolnak, miután a gyanú szerint brutálisan megölte 86 éves édesapját.
szóljon hozzá!