Felmelegített reform – összevonják a szakiskolai és szaklíceumi oktatást

Az új oktatási forma benne van az új tanügyi törvényben – már egy éve alkalmazni kellett volna – mostanra elkészült az alkalmazási útmutató, a kerettanterv és a tanév ütemterve is • Fotó: Tuchiluș Alex

Az új oktatási forma benne van az új tanügyi törvényben – már egy éve alkalmazni kellett volna – mostanra elkészült az alkalmazási útmutató, a kerettanterv és a tanév ütemterve is

Fotó: Tuchiluș Alex

Új lehetőséget hoz a most nyolcadikos évfolyam számára a következő tanév: a szakközépiskolai oktatás gyakorlatilag megszűnik, minden szakmát tanuló számára egyenes út vezethet az érettségiig – persze ha ő is akarja.

Bodor Tünde

2025. december 16., 17:422025. december 16., 17:42

2025. december 16., 17:472025. december 16., 17:47

Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő és Popescu Marius szaktanfelügyelő sajtótájékoztatón ismertették a törvény által előírt strukturális változást. Egy olyan „reformról” van szó, tudtuk meg, amellyel már 2008-ban kísérleteztek, de aztán 3 év múlva visszatértek a korábbi gyakorlathoz.

Tulajdonképpen arról van szó, hogy

a jelenlegi hároméves szakoktatást és a szakközépiskolai oktatást összevonják, és csak líceumi osztályok lesznek, aminek végeztével a diák leérettségizhet.

• Fotó: Makkay József Galéria

Fotó: Makkay József

Addig viszont meglesz a lehetősége arra is,

  • hogy három év elvégzése után befejezze tanulmányait és szakvizsga letétele után szakképesített munkásként dolgozzon, egy ágazaton belül akár kétféle képesítéssel (pl. kőműves és víz-, gázszerelő)

  • de arra is, hogy (szakvizsgával vagy anélkül) továbbtanuljon és leérettségizzen – ebben az esetben, technikusi végzettséget igazolnak neki (az előbbi példánál maradva építőipari technikus).

Előnyök és hátrányok

Az új struktúrának vannak előnyei és hátrányai is, derült ki a sajtótájékoztatón. Kiss Imre kifejtette, korábban többen azt kifogásolták, hogy

  • az ambiciózusabb szakiskolások nem tervezhettek hosszú távra, mert csak esti tagozaton volt lehetséges számukra továbbtanulni (ha éppen volt kellő számú osztály),

  • illetve sokan azért kapálóztak a szakiskolák ellen, mert alacsony presztízsű intézmények.

Most mindenki számára adottak a lehetőségek az érettségi és azon túl az egyetem felé.

Az új szakoktatásnak új kerettanterv is készül. A gyakorlati órák száma több, mint amennyi a szaklíceumban volt • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Az új szakoktatásnak új kerettanterv is készül. A gyakorlati órák száma több, mint amennyi a szaklíceumban volt

Fotó: Tuchiluș Alex

A szakiskolai, illetve szaklíceumi oktatás összevonásával a középiskolások is nyernek, mert ezután

ők is megkapják azt a havi 300 lejt, amit eddig a leendő szakmunkások kaptak, csak most már mindenkinek az állam fizet.

Ehhez fel kell nőni!

Ezt hangsúlyozta a főtanfelügyelő, akinek eltökélt szándéka, hogy az egyszer már megbukott reformból – ha már muszáj – a legjobbat hozza ki. Ahhoz azonban, hogy a diákok számára ez valóban esélyként mutatkozzon meg, elengedhetetlen, hogy

ők maguk is komolyan vegyék a tanulást, ugyanúgy a szülők, tanárok és azok a cégvezetők is, ahová gyakorlatra mennek a diákok.

Most megvan a hosszú távú tervezésre is a lehetőség, éljenek vele – ajánlotta Kiss Imre. Ugyanakkor rámutatott a most még kidolgozatlan részletekre is: nincs előírás arra nézve, hogy ha három év után a szakoktatásban résztvevők egy része otthagyja az iskolát, akkor a többiekből hogyan lehet majd osztályt alakítani.

Szkeptikus vagyok – mondta a szakoktatásért felelős Popescu Marius tanfelügyelő • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Szkeptikus vagyok – mondta a szakoktatásért felelős Popescu Marius tanfelügyelő

Fotó: Tuchiluș Alex

Popescu Marius szaktanfelügyelő az árnyoldalait is látja az új törvénynek. A korábbi, 2008-as bevezetése után

sírt a munkaerőpiac, hogy nem biztosítják számukra a szakmunkásokat – mondta – erre most is esély van.

Az új törvény bevezetése előtt szükség lett volna egy hatástanulmányra – jelentette ki.

Ha korábban nagyobb jeggyel is szakiskolába kényszerült egy gyermek (mert a megjelölt opciók nem jöttek be), jövő tanévtől már szaklíceumba járhat a diák • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Ha korábban nagyobb jeggyel is szakiskolába kényszerült egy gyermek (mert a megjelölt opciók nem jöttek be), jövő tanévtől már szaklíceumba járhat a diák

Fotó: Tuchiluș Alex

Szerinte leépül a szakoktatás, csökken a minősége, mert a diákoknak az a lehetőségük is meglesz, hogy szakvizsgát ne tegyenek – de sokszor

az elemi iskolai alapismeretek híján – elvégezzék a 12 osztályt, majd technikusi diplomával akár posztlíceumban is folytathatják.

Ideális esetben a minőségi szakoktatás 5 éves kellene legyen, vélekedett Popescu Marius: három éves szakmatanulásra kellene következnie két év elméleti tudásnak, aztán jöhetne az érettségi • Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Ideális esetben a minőségi szakoktatás 5 éves kellene legyen, vélekedett Popescu Marius: három éves szakmatanulásra kellene következnie két év elméleti tudásnak, aztán jöhetne az érettségi

Fotó: Tuchiluș Alex

Az új törvény a beiskolázási tervre is nagy hatással van. Ha az idei tanévre a tanfelügyelőség 77 osztállyal számolt (24, illetve 28 fős osztályokkal), annak köszönhetően, hogy Kovászna megyében most 190-nel kevesebb nyolcadikos van, mint tavaly, valamint hogy nőttek az osztálylétszámok, jövő tanévben csak 63-64 osztállyal lehet tervezni és ez egyértelműen kevesebb szakma tanulását jelenti.

Háromszék Oktatás
