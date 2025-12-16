Felmelegített reform – összevonják a szakiskolai és szaklíceumi oktatást

Az új oktatási forma benne van az új tanügyi törvényben – már egy éve alkalmazni kellett volna – mostanra elkészült az alkalmazási útmutató, a kerettanterv és a tanév ütemterve is

Új lehetőséget hoz a most nyolcadikos évfolyam számára a következő tanév: a szakközépiskolai oktatás gyakorlatilag megszűnik, minden szakmát tanuló számára egyenes út vezethet az érettségiig – persze ha ő is akarja.

Bodor Tünde 2025. december 16., 17:422025. december 16., 17:42 2025. december 16., 17:472025. december 16., 17:47

Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő és Popescu Marius szaktanfelügyelő sajtótájékoztatón ismertették a törvény által előírt strukturális változást. Egy olyan „reformról” van szó, tudtuk meg, amellyel már 2008-ban kísérleteztek, de aztán 3 év múlva visszatértek a korábbi gyakorlathoz. Hirdetés Tulajdonképpen arról van szó, hogy

a jelenlegi hároméves szakoktatást és a szakközépiskolai oktatást összevonják, és csak líceumi osztályok lesznek, aminek végeztével a diák leérettségizhet.

Fotó: Makkay József

Addig viszont meglesz a lehetősége arra is, hogy három év elvégzése után befejezze tanulmányait és szakvizsga letétele után szakképesített munkásként dolgozzon, egy ágazaton belül akár kétféle képesítéssel (pl. kőműves és víz-, gázszerelő)

de arra is, hogy (szakvizsgával vagy anélkül) továbbtanuljon és leérettségizzen – ebben az esetben, technikusi végzettséget igazolnak neki (az előbbi példánál maradva építőipari technikus). Előnyök és hátrányok Az új struktúrának vannak előnyei és hátrányai is, derült ki a sajtótájékoztatón. Kiss Imre kifejtette, korábban többen azt kifogásolták, hogy az ambiciózusabb szakiskolások nem tervezhettek hosszú távra, mert csak esti tagozaton volt lehetséges számukra továbbtanulni (ha éppen volt kellő számú osztály),

illetve sokan azért kapálóztak a szakiskolák ellen, mert alacsony presztízsű intézmények. Most mindenki számára adottak a lehetőségek az érettségi és azon túl az egyetem felé.

Az új szakoktatásnak új kerettanterv is készül. A gyakorlati órák száma több, mint amennyi a szaklíceumban volt Fotó: Tuchiluș Alex

A szakiskolai, illetve szaklíceumi oktatás összevonásával a középiskolások is nyernek, mert ezután

ők is megkapják azt a havi 300 lejt, amit eddig a leendő szakmunkások kaptak, csak most már mindenkinek az állam fizet.

Ehhez fel kell nőni! Ezt hangsúlyozta a főtanfelügyelő, akinek eltökélt szándéka, hogy az egyszer már megbukott reformból – ha már muszáj – a legjobbat hozza ki. Ahhoz azonban, hogy a diákok számára ez valóban esélyként mutatkozzon meg, elengedhetetlen, hogy

ők maguk is komolyan vegyék a tanulást, ugyanúgy a szülők, tanárok és azok a cégvezetők is, ahová gyakorlatra mennek a diákok.

Most megvan a hosszú távú tervezésre is a lehetőség, éljenek vele – ajánlotta Kiss Imre. Ugyanakkor rámutatott a most még kidolgozatlan részletekre is: nincs előírás arra nézve, hogy ha három év után a szakoktatásban résztvevők egy része otthagyja az iskolát, akkor a többiekből hogyan lehet majd osztályt alakítani.

Szkeptikus vagyok – mondta a szakoktatásért felelős Popescu Marius tanfelügyelő Fotó: Tuchiluș Alex

Popescu Marius szaktanfelügyelő az árnyoldalait is látja az új törvénynek. A korábbi, 2008-as bevezetése után

sírt a munkaerőpiac, hogy nem biztosítják számukra a szakmunkásokat – mondta – erre most is esély van.

Az új törvény bevezetése előtt szükség lett volna egy hatástanulmányra – jelentette ki.

Ha korábban nagyobb jeggyel is szakiskolába kényszerült egy gyermek (mert a megjelölt opciók nem jöttek be), jövő tanévtől már szaklíceumba járhat a diák Fotó: Tuchiluș Alex

Szerinte leépül a szakoktatás, csökken a minősége, mert a diákoknak az a lehetőségük is meglesz, hogy szakvizsgát ne tegyenek – de sokszor

az elemi iskolai alapismeretek híján – elvégezzék a 12 osztályt, majd technikusi diplomával akár posztlíceumban is folytathatják.

Ideális esetben a minőségi szakoktatás 5 éves kellene legyen, vélekedett Popescu Marius: három éves szakmatanulásra kellene következnie két év elméleti tudásnak, aztán jöhetne az érettségi Fotó: Tuchiluș Alex