Felmelegített reform – összevonják a szakiskolai és szaklíceumi oktatást

Az új oktatási forma benne van az új tanügyi törvényben – már egy éve alkalmazni kellett volna – mostanra elkészült az alkalmazási útmutató, a kerettanterv és a tanév ütemterve is
Fotó: Tuchiluș Alex
Új lehetőséget hoz a most nyolcadikos évfolyam számára a következő tanév: a szakközépiskolai oktatás gyakorlatilag megszűnik, minden szakmát tanuló számára egyenes út vezethet az érettségiig – persze ha ő is akarja.
2025. december 16., 17:422025. december 16., 17:42
2025. december 16., 17:472025. december 16., 17:47
Kiss Imre Kovászna megyei főtanfelügyelő és Popescu Marius szaktanfelügyelő sajtótájékoztatón ismertették a törvény által előírt strukturális változást. Egy olyan „reformról” van szó, tudtuk meg, amellyel már 2008-ban kísérleteztek, de aztán 3 év múlva visszatértek a korábbi gyakorlathoz.
Tulajdonképpen arról van szó, hogy
Fotó: Makkay József
Addig viszont meglesz a lehetősége arra is,
hogy három év elvégzése után befejezze tanulmányait és szakvizsga letétele után szakképesített munkásként dolgozzon, egy ágazaton belül akár kétféle képesítéssel (pl. kőműves és víz-, gázszerelő)
de arra is, hogy (szakvizsgával vagy anélkül) továbbtanuljon és leérettségizzen – ebben az esetben, technikusi végzettséget igazolnak neki (az előbbi példánál maradva építőipari technikus).
Az új struktúrának vannak előnyei és hátrányai is, derült ki a sajtótájékoztatón. Kiss Imre kifejtette, korábban többen azt kifogásolták, hogy
az ambiciózusabb szakiskolások nem tervezhettek hosszú távra, mert csak esti tagozaton volt lehetséges számukra továbbtanulni (ha éppen volt kellő számú osztály),
illetve sokan azért kapálóztak a szakiskolák ellen, mert alacsony presztízsű intézmények.
Most mindenki számára adottak a lehetőségek az érettségi és azon túl az egyetem felé.
Az új szakoktatásnak új kerettanterv is készül. A gyakorlati órák száma több, mint amennyi a szaklíceumban volt
Fotó: Tuchiluș Alex
A szakiskolai, illetve szaklíceumi oktatás összevonásával a középiskolások is nyernek, mert ezután
Ezt hangsúlyozta a főtanfelügyelő, akinek eltökélt szándéka, hogy az egyszer már megbukott reformból – ha már muszáj – a legjobbat hozza ki. Ahhoz azonban, hogy a diákok számára ez valóban esélyként mutatkozzon meg, elengedhetetlen, hogy
Most megvan a hosszú távú tervezésre is a lehetőség, éljenek vele – ajánlotta Kiss Imre. Ugyanakkor rámutatott a most még kidolgozatlan részletekre is: nincs előírás arra nézve, hogy ha három év után a szakoktatásban résztvevők egy része otthagyja az iskolát, akkor a többiekből hogyan lehet majd osztályt alakítani.
Szkeptikus vagyok – mondta a szakoktatásért felelős Popescu Marius tanfelügyelő
Fotó: Tuchiluș Alex
Popescu Marius szaktanfelügyelő az árnyoldalait is látja az új törvénynek. A korábbi, 2008-as bevezetése után
Az új törvény bevezetése előtt szükség lett volna egy hatástanulmányra – jelentette ki.
Ha korábban nagyobb jeggyel is szakiskolába kényszerült egy gyermek (mert a megjelölt opciók nem jöttek be), jövő tanévtől már szaklíceumba járhat a diák
Fotó: Tuchiluș Alex
Szerinte leépül a szakoktatás, csökken a minősége, mert a diákoknak az a lehetőségük is meglesz, hogy szakvizsgát ne tegyenek – de sokszor
Ideális esetben a minőségi szakoktatás 5 éves kellene legyen, vélekedett Popescu Marius: három éves szakmatanulásra kellene következnie két év elméleti tudásnak, aztán jöhetne az érettségi
Fotó: Tuchiluș Alex
Az új törvény a beiskolázási tervre is nagy hatással van. Ha az idei tanévre a tanfelügyelőség 77 osztállyal számolt (24, illetve 28 fős osztályokkal), annak köszönhetően, hogy Kovászna megyében most 190-nel kevesebb nyolcadikos van, mint tavaly, valamint hogy nőttek az osztálylétszámok, jövő tanévben csak 63-64 osztállyal lehet tervezni és ez egyértelműen kevesebb szakma tanulását jelenti.
