Még egy romániai városban nyitott bázist a Wizz Air

Újra megnyitotta hétfőn suceavai bázisát a Wizz Air – írja az MTI a vállalat közleménye alapján.

A légitársaság két Airbus A312neo repülőgépet telepített az északkelet-romániai város nemzetközi repülőterére. A Wizz Airnek korábban már működött bázisa Suceaván, azonban 2023 októberében bezárta, ám járatait továbbra is üzemeltette.

„Nagy örömmel nyitjuk meg ismét suceavai bázisunkat, teljesen működőképes, legújabb generációs repülőgépekkel ellátva. Ezen fejlesztések révén hét új célállomásra indítunk járatokat ebből a nagyszerű városból, az itteni hálózat így hat ország 13 célállomására nő” – nyilatkozta a megnyitón Mauro Peneda, a Wizz Air Malta vezérigazgatója.