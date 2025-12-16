Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Még egy romániai városban nyitott bázist a Wizz Air

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Újra megnyitotta hétfőn suceavai bázisát a Wizz Air – írja az MTI a vállalat közleménye alapján.

Székelyhon

2025. december 16., 14:412025. december 16., 14:41

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A légitársaság két Airbus A312neo repülőgépet telepített az északkelet-romániai város nemzetközi repülőterére. A Wizz Airnek korábban már működött bázisa Suceaván, azonban 2023 októberében bezárta, ám járatait továbbra is üzemeltette.

Hirdetés

„Nagy örömmel nyitjuk meg ismét suceavai bázisunkat, teljesen működőképes, legújabb generációs repülőgépekkel ellátva. Ezen fejlesztések révén hét új célállomásra indítunk járatokat ebből a nagyszerű városból, az itteni hálózat így hat ország 13 célállomására nő” – nyilatkozta a megnyitón Mauro Peneda, a Wizz Air Malta vezérigazgatója.

A suceavai bázis két repülőgépével a Wizz Air romániai gépparkja 41-re nőtt.

A Wizz Air piacvezető légitársaság Romániában, a Boardingpass.ro szakportál adatai szerint az első fél évben 47,6 százalékos részesedéssel rendelkezett.

Mint arról beszámoltunk, december 8-án a Wizz Air marosvásárhelyi bázisát is újranyitotta.

korábban írtuk

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

Belföld Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Székelyhon

Baleset miatt áll a forgalom Szejkefürdőn – frissítve
Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Székelyhon

Ingatlanadó: mennyit fizetünk januártól?
Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Visszatérő téma lett a keret átalakítása az FK Csíkszeredánál
Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Krónika

Kelemen Hunor: az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban, én sem bízom benne
Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Székely Sport

Fontolgatja az ajánlatokat Magyari Szilárd, nem hozna elhamarkodott döntést
Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Nőileg

Tudós nők – Dr. Dánél Mónika: Egy jól sikerült óra után fütyörészve sétálnék haza
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal

Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
2025. december 16., kedd

Karácsonyi regölés lámpással, zörgővel és sok jókívánsággal
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa

Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Autóbaleset következtében dőlt ki az útszéli keresztfa
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre

A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Drámai leckét tanultak a fiatalok és élményként raktározták el egy életre
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak

A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
2025. december 16., kedd

Elutasított fellebbezés: tíz évet kell börtönben ülnie a két fiatalt halálra gázoló Vlad Pascunak
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket

Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Különleges sajtkóstolóra várják a kézdivásárhelyieket
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában

Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Autó lángolt egy kézdivásárhelyi nagyáruház parkolójában
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében

Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
2025. december 16., kedd

Ködre és csúszós utakra kell számítani a Csíki-medencében
Hirdetés
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor

Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Tűzijáték helyett lézershow lesz Sepsiszentgyörgyön szilveszterkor
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd

Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Nicușor Dan: ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd
2025. december 16., kedd

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert

A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
2025. december 16., kedd

Őrizetbe vette a DNA Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!