Még egy romániai városban nyitott bázist a Wizz Air

Fotó: Haáz Vince
Újra megnyitotta hétfőn suceavai bázisát a Wizz Air – írja az MTI a vállalat közleménye alapján.
A légitársaság két Airbus A312neo repülőgépet telepített az északkelet-romániai város nemzetközi repülőterére. A Wizz Airnek korábban már működött bázisa Suceaván, azonban 2023 októberében bezárta, ám járatait továbbra is üzemeltette.
„Nagy örömmel nyitjuk meg ismét suceavai bázisunkat, teljesen működőképes, legújabb generációs repülőgépekkel ellátva. Ezen fejlesztések révén hét új célállomásra indítunk járatokat ebből a nagyszerű városból, az itteni hálózat így hat ország 13 célállomására nő” – nyilatkozta a megnyitón Mauro Peneda, a Wizz Air Malta vezérigazgatója.
A Wizz Air piacvezető légitársaság Romániában, a Boardingpass.ro szakportál adatai szerint az első fél évben 47,6 százalékos részesedéssel rendelkezett.
Mint arról beszámoltunk, december 8-án a Wizz Air marosvásárhelyi bázisát is újranyitotta.
Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
