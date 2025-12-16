Kelemen Hunor: a koalíció működésképtelennek tűnik

Fotó: Haáz Vince
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványról szóló szavazás eredménye azt a benyomást keltheti, hogy a koalíció működésképtelen, de valójában nem bénult meg a döntéshozatal.
2025. december 16., 08:52
2025. december 16., 10:56
A Digi24-nek nyilatkozó politikus arra reagált, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) is megszavazta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) minisztere elleni indítványt, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtott be a szenátusban.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Kelemen emlékeztetett, hogy a koalíciós megállapodás szerint egyik kormánypárt sem támogathat kormánytagok elleni ellenzéki indítványokat.
– tette hozzá.
Az RMDSZ elnöke szerint súlyos gond, ha a kormánypártok megszegik a megállapodást, de a probléma az, hogy a koalíció működésképtelennek tűnik, mivel hónapok óta nem születnek meg bizonyos fontos politikai döntések. A kormányzati munka ugyan nem állt le, de
– magyarázta.
Az egyszerű indítvánnyal kapcsolatban Kelemen Hunor kijelentette: nem hinné, hogy a környezetvédelmi minisztert meneszteni fogja a kormányfő, de szerinte Diana Buzoianu is felelősséget visel a Prahova megyében kialakult helyzetért. „Lehet, hogy miniszterként nem közvetlenül felelős, de az intézményvezetőknek politikai felelősségük van” – idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres.
Grindeanu is reagált
Sorin Grindeanu hétfő este Temesváron kijelentette, a Bolojan-kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány elutasítása nem jelent meglepetést, a PSD előre bejelentette, hogy nem fogja támogatni az indítványt.
A Szociáldemokrata Párt elnöke kifejtette: nem hiszi, hogy valakit is meglepett a kedden megvitatott bizalmatlansági indítvány, illetve a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítvány szavazási eredménye. Utóbbival kapcsolatban a PSD a múlt héten közölte a kormányfővel, hogy meg fogja szavazni a tárca katasztrofális menedzsmentje miatt.
„Nem állhatunk tétlenül, csak azért, mert a koalíció tagjai vagyunk, és ezért nem marasztalhatjuk el a környezetvédelmi minisztérium rossz irányítását. Az, hogy részei vagyunk a koalíciónak, nem jelenti azt, hogy nem látjuk a miniszter rossz lépéseit” – szögezte le.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
