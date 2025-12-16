Kelemen Hunor: a koalíció működésképtelennek tűnik

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványról szóló szavazás eredménye azt a benyomást keltheti, hogy a koalíció működésképtelen, de valójában nem bénult meg a döntéshozatal.

A Digi24-nek nyilatkozó politikus arra reagált, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) is megszavazta a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) minisztere elleni indítványt, amelyet a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) nyújtott be a szenátusban. korábban írtuk Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően. Kelemen emlékeztetett, hogy a koalíciós megállapodás szerint egyik kormánypárt sem támogathat kormánytagok elleni ellenzéki indítványokat.

A megállapodást a PSD megszegte, amit szerdán meg fognak vitatni a koalícióban

– tette hozzá. Hirdetés Az RMDSZ elnöke szerint súlyos gond, ha a kormánypártok megszegik a megállapodást, de a probléma az, hogy a koalíció működésképtelennek tűnik, mivel hónapok óta nem születnek meg bizonyos fontos politikai döntések. A kormányzati munka ugyan nem állt le, de

a koalíción belüli döntéshozatal akadozik, ami hosszabb távon nem tartható

– magyarázta. Az egyszerű indítvánnyal kapcsolatban Kelemen Hunor kijelentette: nem hinné, hogy a környezetvédelmi minisztert meneszteni fogja a kormányfő, de szerinte Diana Buzoianu is felelősséget visel a Prahova megyében kialakult helyzetért. „Lehet, hogy miniszterként nem közvetlenül felelős, de az intézményvezetőknek politikai felelősségük van” – idézi az RMDSZ elnökét az Agerpres.