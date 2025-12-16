Maradt pénz a roncsautóprogramban, megint lehet pályázni

Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
Azok a magánszemélyek, akiknek korábban nem sikerült pályázni a 2025-ös roncsautóprogramban, keddtől egy új regisztrációs időszakban vehetik igénybe a finanszírozást – jelentette be kedden a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM).
Az intézmény Facebook-oldalán közzétettek szerint 2025. december 31-én éjféig, vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehet pályázni a támogatásra.
amely összeg a korábbi regisztrációs időszakban (szeptember 30.–november 25.) benyújtott, de elutasított pályázatokból maradt vissza. A fennmaradt összegből
22,264 millió lejt különítettek el a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsik és motorkerékpárok, valamint hibridautók,
és 14,510 millió lejt a plug-in hibrid autók, az elektromos motorok, illetve a száz százalékban elektromos és a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlásának támogatására.
A roncsautóprogram pályázati útmutatója szerint
az elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18 500 lej.
Az új plug-in hibrid autók és elektromos motorok vásárlását változatlanul 15 ezer lejjel,
a hibridautókét 12 ezer lejjel,
a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10 ezer lejjel támogatja az állam.
Pályázni az AFM honlapján elérhető alkalmazás segítségével lehet – írja az Agerpres hírügynökség.
Nemsokára itt a karácsony – jelzi a főtéri díszes fenyő és az adventi koszorú, amelyen vasárnap meggyújtjuk az utolsó gyertyát. Sepsiszentgyörgyön az ünnepvárás része a regölés is, amelyet harminc éve elevenített fel a Guzsalyas Alapítvány.
Autóbaleset következtében dőlt ki Csíkpálfalva határában vasárnapra virradóra az útszéli kereszfa, és nem rongálás történt – jelezte portálunknak Petres Attila, a település alpolgármestere.
A sepsiszentgyörgyi Turulmadár Egyesület szárnya alatt tevékenykedő fiatalok két újabb projekt keretében tanultak a világról és önmagukról: a tanulás nem volt kötelező, nem volt unalmas, egy kicsit vagy annál is jobban benne voltak ők is.
A legfelsőbb bíróság kedden elutasította Vlad Pascu rendkívüli jogorvoslati kérelmét, így a drogos állapotban két fiatalt halálra gázoló fiatalembernek a Konstanca megyei ítélőtábla ítéletének megfelelően 10 évet kell börtönben töltenie.
Az ínyencek számára is érdekfeszítőnek ígérkező bemutatót hoz tető alá szerda délután Hegedűs Ferenc a kézdivásárhelyi Kosztándi Képtárban. Sepsiszéki Nagy Balázs saját, Csinódon készített sajtjait hozza el magával, és meg is kóstoltatja a közönséggel.
Kigyulladt egy autó hétfő este a kézdivásárhelyi Penny áruház parkolójában, fennállt a veszélye annak is, hogy egy közelben parkoló furgonra átterjed a tűz.
Ködriasztás van érvényben Hargita megye több településén az esti órákban. Az útra indulóknak ajánlott a fokozott óvatosság.
Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala és a Kónya Ádám Művelődési Ház szilveszteri utcabálra hívja a város lakóit a főtérre. Az újévet a főtéren Baricz Gergő koncertje izzítja be.
Ha lesz is béke Ukrajnában, Oroszország továbbra is állandó fenyegetést jelent majd – jelentette ki Nicușor Dan kedden Helsinkiben, az Európai Unió keleti szárnyának csúcstalálkozója utáni közös sajtótájékoztatón.
A korrupcióellenes ügyészség (DNA) kedden bejelentette, hogy 24 órára őrizetbe vette Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter, akit vesztegetésben való bűnsegédlettel gyanúsítanak.
szóljon hozzá!