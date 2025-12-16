Megvan a szerződés értéke, és annak egy bizonyos százaléka: itt egy magas szintű korrupciós ügy

Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi minisztert kedden a korrupcióellenes főfelügyelőség (DNA) székhelyére vitték kihallgatásra egy korrupciós ügyben.

A korrupcióellenes ügyészek kedden délelőtt Bukarestben és Ilfov megyében tartottak házkutatásokat egy idén elkövetett bűncselekmény-sorozat ügyében. A DNA közleménye szerint két magánszemély lakásán tartottak házkutatást, egy bukaresti és egy Ilfov megyei címen.

Ügyészségi források az Agerpres hírügynökségnek azt nyilatkozták, hogy Alexandru-Răzvan Cuc volt szállításügyi miniszter lakásán is házkutatás zajlik, valamint egy üzletembernél egy megvesztegetéssel, illetve megvesztegetésben való bűnrészességgel kapcsolatos ügyben.

Ugyanezen források szerint