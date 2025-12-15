Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

A dokumentumot 74 támogató és 43 ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház – ismerteti az Agerpres. A szenátus a PSD frakciójának hozzájárulásával szavazta meg a miniszter elleni indítványt.

A „Prahova megye ostrom alatt. Több mint 100 000 románt ítéltek szomjúságra és betegségre Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter cinkosságával” című indítványt az AUR nyújtotta be a parlamentbe.