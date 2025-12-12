Váljon divattá a hazaköltözés – elindult az RMDSZ Hazaváró programja

Ismerős a táj – bemutatták az RMDSZ hazaköltözésre bátorító reklámfilmjét is

Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.

Hajnal Csilla 2025. december 12., 14:262025. december 12., 14:26

A program elindítását Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jelentette be péntek délelőtt a marosvásárhelyi reptéren – természetesen nem véletlenül választották ezt a helyszínt az induláshoz, hiszen pár napja ugyanitt jelentették be, hogy jövő áprilistól nyolc országba indulnak járatok a reptérről. korábban írtuk Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be. Ugyancsak itt mutatták be az RMDSZ rövid reklámfilmjét is, amely a hazaköltözésre bátorítja a külföldön élő erdélyi magyarokat. A szövetség programjával olyan külföldön élő erdélyieket, de azokat a kilencvenes években kitelepedett családokat is megszólítják, akik már rég gondolkodnak a hazatérésen, és akikre továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjaként tekintenek.

Kelemen Hunor pénteken a marosvásárhelyi reptéren jelentette be az RMDSZ Hazaváró programjának elindulását Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor kifejtette, erre szükség is van, mert demográfiai kihívások előtt áll a közösség, de lehetőség is, hiszen

javultak a statisztikai adatok az utóbbi években Erdélyben, egyre több a beruházás az infrastruktúrában, szolgáltatásokban, és a bérek is növekedtek.

Az RMDSZ elnöke hozzátette, bár az országnak jelenleg egy nehéz költségvetési válságot kell rendeznie, de „ez nem szokott hosszú ideig tartani, ha felelős emberek vezetik a kormányt, ezt egy-két év alatt rendbe lehet tenni”. Hirdetés Az Erdély Hazavár program keretében az erdelyhazavar.ro honlapon egy konzultációs ívet is találnak az odalátogatók, amelyben megoszthatják, mi segítené a hazatelepedésüket. De telefonos támogatást is igénybe vehetnek:

elmondhatják, melyik településre szeretnének hazaköltözni, és milyen segítségre lenne szükségük,

az RMDSZ pedig abban segít, hogy összekapcsolja a hazatelepülőt az adott település önkormányzatával, illetve segítséget nyújt neki ezen az úton. A honlapon ugyanakkor podcast-interjúkat is meg lehet tekinteni olyan erdélyiekkel, akik évekig éltek külföldön, majd úgy döntöttek, hogy végleg hazajönnek.

Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor szerint mintegy 400 ezer erdélyi magyar vándorolt el az utóbbi évtizedekben innen, de a pontos számot nem lehet tudni.

Erdély továbbra is biztonságos hely, hisz ismerjük a szomszédokat, az utcákat, a tereket, és ha családot alapít valaki, nem mindegy, hogy a gyerekek milyen körülmények között nőnek fel”

– utalt a program érzelmi oldalára is a szövetség elnöke.

Fotó: Haáz Vince

Az Erdély Hazavár program ötlete Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesternek, az RMDSZ stratégiai igazgatójának nevéhez fűződik, aki maga is jelen volt a marosvásárhelyi bejelentésen pénteken. Mint kifejtette, számos hazatelepedési helyzettel találkozott már önkormányzati vezetőként, és nem volt két egyforma élethelyzet:

van, aki a lakhatásban kért segítséget, van, akinek a külföldön szerzett oklevelek honosításában kell segíteni,

a kisgyerekes családoknál nagy akadály a román nyelvtanulás is, de ebben is tudnak segíteni nekik.

Fotó: Haáz Vince

A program nagy előnye, hogy támogatják egymást az önkormányzatok abban, hogy azok, akik találtak már megoldást egy hazatelepedési problémára, tanácsot adjanak azoknak, akik ezután szembesülnek vele – hangsúlyozta Sepsiszentgyörgy polgármestere. Úgy véli, a hazatérőknek nem anyagi segítségre van szükségük, hanem támogatásra és a megoldások megtalálására a romániai bürokrácia útvesztőiben.

Váljon divattá a hazaköltözés, mert divattá vált egy adott pillanatban a kiköltözés. Legyen most vagány az, hogy hazaköltöznek emberek Erdélybe”