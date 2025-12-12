Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Váljon divattá a hazaköltözés – elindult az RMDSZ Hazaváró programja

Ismerős a táj – bemutatták az RMDSZ hazaköltözésre bátorító reklámfilmjét is • Fotó: Haáz Vince

Ismerős a táj – bemutatták az RMDSZ hazaköltözésre bátorító reklámfilmjét is

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.

Hajnal Csilla

2025. december 12., 14:262025. december 12., 14:26

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A program elindítását Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jelentette be péntek délelőtt a marosvásárhelyi reptéren – természetesen nem véletlenül választották ezt a helyszínt az induláshoz, hiszen pár napja ugyanitt jelentették be, hogy jövő áprilistól nyolc országba indulnak járatok a reptérről.

korábban írtuk

Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett
Bázisgép lesz Marosvásárhelyen, tíz célállomásra lehet repülni a jelenlegi egy helyett

Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.

Ugyancsak itt mutatták be az RMDSZ rövid reklámfilmjét is, amely a hazaköltözésre bátorítja a külföldön élő erdélyi magyarokat.

A szövetség programjával olyan külföldön élő erdélyieket, de azokat a kilencvenes években kitelepedett családokat is megszólítják, akik már rég gondolkodnak a hazatérésen, és akikre továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjaként tekintenek.

Kelemen Hunor pénteken a marosvásárhelyi reptéren jelentette be az RMDSZ Hazaváró programjának elindulását • Fotó: Haáz Vince Galéria

Kelemen Hunor pénteken a marosvásárhelyi reptéren jelentette be az RMDSZ Hazaváró programjának elindulását

Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor kifejtette, erre szükség is van, mert demográfiai kihívások előtt áll a közösség, de lehetőség is, hiszen

javultak a statisztikai adatok az utóbbi években Erdélyben, egyre több a beruházás az infrastruktúrában, szolgáltatásokban, és a bérek is növekedtek.

Az RMDSZ elnöke hozzátette, bár az országnak jelenleg egy nehéz költségvetési válságot kell rendeznie, de „ez nem szokott hosszú ideig tartani, ha felelős emberek vezetik a kormányt, ezt egy-két év alatt rendbe lehet tenni”.

Hirdetés

Az Erdély Hazavár program keretében az erdelyhazavar.ro honlapon egy konzultációs ívet is találnak az odalátogatók, amelyben megoszthatják, mi segítené a hazatelepedésüket. De telefonos támogatást is igénybe vehetnek:

elmondhatják, melyik településre szeretnének hazaköltözni, és milyen segítségre lenne szükségük,

az RMDSZ pedig abban segít, hogy összekapcsolja a hazatelepülőt az adott település önkormányzatával, illetve segítséget nyújt neki ezen az úton. A honlapon ugyanakkor podcast-interjúkat is meg lehet tekinteni olyan erdélyiekkel, akik évekig éltek külföldön, majd úgy döntöttek, hogy végleg hazajönnek.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Kelemen Hunor szerint mintegy 400 ezer erdélyi magyar vándorolt el az utóbbi évtizedekben innen, de a pontos számot nem lehet tudni.

Idézet
Erdély továbbra is biztonságos hely, hisz ismerjük a szomszédokat, az utcákat, a tereket, és ha családot alapít valaki, nem mindegy, hogy a gyerekek milyen körülmények között nőnek fel”

– utalt a program érzelmi oldalára is a szövetség elnöke.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Az Erdély Hazavár program ötlete Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesternek, az RMDSZ stratégiai igazgatójának nevéhez fűződik, aki maga is jelen volt a marosvásárhelyi bejelentésen pénteken. Mint kifejtette, számos hazatelepedési helyzettel találkozott már önkormányzati vezetőként, és nem volt két egyforma élethelyzet:

van, aki a lakhatásban kért segítséget, van, akinek a külföldön szerzett oklevelek honosításában kell segíteni,

a kisgyerekes családoknál nagy akadály a román nyelvtanulás is, de ebben is tudnak segíteni nekik.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

A program nagy előnye, hogy támogatják egymást az önkormányzatok abban, hogy azok, akik találtak már megoldást egy hazatelepedési problémára, tanácsot adjanak azoknak, akik ezután szembesülnek vele – hangsúlyozta Sepsiszentgyörgy polgármestere. Úgy véli, a hazatérőknek nem anyagi segítségre van szükségük, hanem támogatásra és a megoldások megtalálására a romániai bürokrácia útvesztőiben.

Idézet
Váljon divattá a hazaköltözés, mert divattá vált egy adott pillanatban a kiköltözés. Legyen most vagány az, hogy hazaköltöznek emberek Erdélybe”

– tette hozzá Antal Árpád.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
6 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?

Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?
Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?
2025. december 15., hétfő

Kötelező gázérzékelőt szerelni a lépcsőházba?
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Közösségi munkájáért díjazták a Bekecs Táncegyesületet

A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.

Közösségi munkájáért díjazták a Bekecs Táncegyesületet
Közösségi munkájáért díjazták a Bekecs Táncegyesületet
2025. december 15., hétfő

Közösségi munkájáért díjazták a Bekecs Táncegyesületet
2025. december 12., péntek

A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások

Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.

A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások
A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások
2025. december 12., péntek

A Színház térre érkeznek a motoros Mikulások
2025. december 12., péntek

Súlyos baleset Segesvárnál: autó borult a híd alá, egy férfit ki kellett menteni

Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.

Súlyos baleset Segesvárnál: autó borult a híd alá, egy férfit ki kellett menteni
Súlyos baleset Segesvárnál: autó borult a híd alá, egy férfit ki kellett menteni
2025. december 12., péntek

Súlyos baleset Segesvárnál: autó borult a híd alá, egy férfit ki kellett menteni
Hirdetés
2025. december 11., csütörtök

Édesapja jelentette 16 éves lánya eltűnését

Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.

Édesapja jelentette 16 éves lánya eltűnését
Édesapja jelentette 16 éves lánya eltűnését
2025. december 11., csütörtök

Édesapja jelentette 16 éves lánya eltűnését
2025. december 11., csütörtök

Új vállalkozásokat fogadnak a nyárádszeredai Inkubházba

Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.

Új vállalkozásokat fogadnak a nyárádszeredai Inkubházba
Új vállalkozásokat fogadnak a nyárádszeredai Inkubházba
2025. december 11., csütörtök

Új vállalkozásokat fogadnak a nyárádszeredai Inkubházba
2025. december 11., csütörtök

Márton Áron püspök életéről vetítenek filmet Marosszentgyörgyön

Újabb kulturális eseményre készül Marosszentgyörgy: a kultúrotthonban csütörtökön 18 órától ingyenes filmvetítést tartanak Márton Áron erdélyi püspök életéről.

Márton Áron püspök életéről vetítenek filmet Marosszentgyörgyön
Márton Áron püspök életéről vetítenek filmet Marosszentgyörgyön
2025. december 11., csütörtök

Márton Áron püspök életéről vetítenek filmet Marosszentgyörgyön
Hirdetés
2025. december 10., szerda

Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában

Zajlanak az új ANL-s lakások belső munkálatai Nyárádszeredában. A kivitelező tervei szerint jövő év áprilisában átadásra kerül az épület, benne 25 lakással.

Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában
Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában
2025. december 10., szerda

Jövő év közepéig átadják az új ANL-s lakásokat Nyárádszeredában
2025. december 09., kedd

Lehet már alkudozni a fenyőfára a marosvásárhelyi nagypiacon

Megérkeztek az első fenyőfák a marosvásárhelyi nagypiacra, több mint háromszáz fa közül lehet válogatni, a készlet pedig folyamatosan frissül.

Lehet már alkudozni a fenyőfára a marosvásárhelyi nagypiacon
Lehet már alkudozni a fenyőfára a marosvásárhelyi nagypiacon
2025. december 09., kedd

Lehet már alkudozni a fenyőfára a marosvásárhelyi nagypiacon
2025. december 09., kedd

Gázszag miatt vonultak a tűzoltók egy marosvásárhelyi tömbházhoz

Gázszagról érkezett bejelentés csütörtökön egy, az 1918. december 1. sugárúton található marosvásárhelyi tömbházból, ami miatt a helyi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

Gázszag miatt vonultak a tűzoltók egy marosvásárhelyi tömbházhoz
Gázszag miatt vonultak a tűzoltók egy marosvásárhelyi tömbházhoz
2025. december 09., kedd

Gázszag miatt vonultak a tűzoltók egy marosvásárhelyi tömbházhoz
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!