Váljon divattá a hazaköltözés – elindult az RMDSZ Hazaváró programja

Ismerős a táj – bemutatták az RMDSZ hazaköltözésre bátorító reklámfilmjét is
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen indította útjára az országos RMDSZ Hazaváró programját, amelynek célja, hogy személyre szabott információkkal és ügyintézési segítséggel támogassa a külföldről hazatelepedni kívánó erdélyi magyarokat.
A program elindítását Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jelentette be péntek délelőtt a marosvásárhelyi reptéren – természetesen nem véletlenül választották ezt a helyszínt az induláshoz, hiszen pár napja ugyanitt jelentették be, hogy jövő áprilistól nyolc országba indulnak járatok a reptérről.
Március 29-től a jelenlegi egy helyett tíz célállomásra lehet repülni a marosvásárhelyi reptérről. A Wizz Air bázisgépet hoz a légikikötőbe, és heti huszonegy járattal utazhatunk nyolc országba. A részletekről hétfőn számoltak be.
Ugyancsak itt mutatták be az RMDSZ rövid reklámfilmjét is, amely a hazaköltözésre bátorítja a külföldön élő erdélyi magyarokat.
A szövetség programjával olyan külföldön élő erdélyieket, de azokat a kilencvenes években kitelepedett családokat is megszólítják, akik már rég gondolkodnak a hazatérésen, és akikre továbbra is az erdélyi magyar közösség tagjaként tekintenek.
Kelemen Hunor pénteken a marosvásárhelyi reptéren jelentette be az RMDSZ Hazaváró programjának elindulását
Fotó: Haáz Vince
Kelemen Hunor kifejtette, erre szükség is van, mert demográfiai kihívások előtt áll a közösség, de lehetőség is, hiszen
Az RMDSZ elnöke hozzátette, bár az országnak jelenleg egy nehéz költségvetési válságot kell rendeznie, de „ez nem szokott hosszú ideig tartani, ha felelős emberek vezetik a kormányt, ezt egy-két év alatt rendbe lehet tenni”.
Az Erdély Hazavár program keretében az erdelyhazavar.ro honlapon egy konzultációs ívet is találnak az odalátogatók, amelyben megoszthatják, mi segítené a hazatelepedésüket. De telefonos támogatást is igénybe vehetnek:
az RMDSZ pedig abban segít, hogy összekapcsolja a hazatelepülőt az adott település önkormányzatával, illetve segítséget nyújt neki ezen az úton. A honlapon ugyanakkor podcast-interjúkat is meg lehet tekinteni olyan erdélyiekkel, akik évekig éltek külföldön, majd úgy döntöttek, hogy végleg hazajönnek.
Fotó: Haáz Vince
Kelemen Hunor szerint mintegy 400 ezer erdélyi magyar vándorolt el az utóbbi évtizedekben innen, de a pontos számot nem lehet tudni.
– utalt a program érzelmi oldalára is a szövetség elnöke.
Fotó: Haáz Vince
Az Erdély Hazavár program ötlete Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesternek, az RMDSZ stratégiai igazgatójának nevéhez fűződik, aki maga is jelen volt a marosvásárhelyi bejelentésen pénteken. Mint kifejtette, számos hazatelepedési helyzettel találkozott már önkormányzati vezetőként, és nem volt két egyforma élethelyzet:
a kisgyerekes családoknál nagy akadály a román nyelvtanulás is, de ebben is tudnak segíteni nekik.
Fotó: Haáz Vince
A program nagy előnye, hogy támogatják egymást az önkormányzatok abban, hogy azok, akik találtak már megoldást egy hazatelepedési problémára, tanácsot adjanak azoknak, akik ezután szembesülnek vele – hangsúlyozta Sepsiszentgyörgy polgármestere. Úgy véli, a hazatérőknek nem anyagi segítségre van szükségük, hanem támogatásra és a megoldások megtalálására a romániai bürokrácia útvesztőiben.
– tette hozzá Antal Árpád.
Ajánlott gázérzékelőt szerelni a tömbházak lépcsőházaiba, és ennek költsége a tulajdonosi társulásokat terheli – mondta érdeklődésünkre a gázszolgáltató sajtóirodája, tisztázva azt is, hogy kihez tartoznak a köztes vezetékek.
A Bekecs Táncegyesület vehette át idén az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Maros megyei szervezetének Szabó György Pál-díját, elismerésként a kiemelkedő művészeti munkáért és a közösségi szolgálatért.
Idén is megszervezik a Motoros Mikulások adománygyűjtő eseményt Marosvásárhelyen. Szombaton a Színház térre várják a kicsiket, nagyokat.
Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.
Édesapja jelentette be csütörtökön a Maros megyei rendőrségen, hogy szerdán elment otthonról és nem tért haza 16 éves lánya.
Szakmai támogatást, munkateret, kapcsolatépítést ígérnek a nyárádszeredai Inkubházban azoknak a vállalkozóknak, akik most szeretnék megvalósítani ötleteiket, vagy nemrég indítottak céget.
Újabb kulturális eseményre készül Marosszentgyörgy: a kultúrotthonban csütörtökön 18 órától ingyenes filmvetítést tartanak Márton Áron erdélyi püspök életéről.
Zajlanak az új ANL-s lakások belső munkálatai Nyárádszeredában. A kivitelező tervei szerint jövő év áprilisában átadásra kerül az épület, benne 25 lakással.
Megérkeztek az első fenyőfák a marosvásárhelyi nagypiacra, több mint háromszáz fa közül lehet válogatni, a készlet pedig folyamatosan frissül.
Gázszagról érkezett bejelentés csütörtökön egy, az 1918. december 1. sugárúton található marosvásárhelyi tömbházból, ami miatt a helyi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.
6 hozzászólás