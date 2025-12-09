Lehet már alkudozni a fenyőfára a marosvásárhelyi nagypiacon

Megérkeztek az első fenyőfák a marosvásárhelyi nagypiacra, több mint háromszáz fa közül lehet válogatni, a készlet pedig folyamatosan frissül.

A marosvásárhelyi Cuza Vodă-piac a város egyetlen olyan piactere, ahol a karácsonyfának való fenyők széles választékát kínálják. A standokra már megérkeztek az első fenyők, és több mint háromszáz darab közül lehet választani – a készlet pedig folyamatosan frissül, hogy minden család megtalálja az otthonába illő fát, adta hírül a város polgármesteri hivatala.

A kínálatban két népszerű fajta szerepel: az elegáns, mutatós ezüstfenyő, valamint a dús ágairól és tartósságáról ismert Nordmann-fenyő, amely puha tűleveleivel az egyik legkedveltebb karácsonyfafajta.

A hagyományokhoz híven alkudni is lehet itt a fára, ellentétben a bevásárlóközpontokkal, ahol pontos árat szabnak meg. A Cuza Vodă-piac – közismertebb nevén nagypiac – minden nap 6–20 óra között tart nyitva.