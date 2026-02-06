Jelentős a múltja a fotópapírgyárnak, talán jövője is lesz a létesítménynek

Hetvennél több épület tartozik egy helyre. Lehet jövője a komplexumnak

Szállodát, lakóépületeket, kereskedelmi egységeket, műhelyeket hoznának létre az egykori marosvásárhelyi fotópapírgyárban és annak környékén. A csaknem hatvan méter magas épület jó állapotban van, átalakítása az egész lakónegyedre hatással lenne.

Simon Virág 2026. február 06., 18:322026. február 06., 18:32

Az elmúlt tíz évben Marosvásárhelyen az Egyesülés lakónegyed fejlődött a legdinamikusabban, a korábbi tömbházak és magánházak szomszédságában százával nőttek ki az új lakóépületek, és ez a terjeszkedés még nem ért véget. Hirdetés Pénteken a városházán zajlott közvitán négy, az Egyesülés lakótelepet érintő beruházást mutattak be, amelyek közül a legérdekesebb a fotópapírgyár teljes átalakítása volt. Bő húsz évet üzemelt, aztán bezárták Az 55 méter magas, az Egyesülés lakótelep szélén fekvő gyárat japán szakemberek felügyelete mellett 1980-ban fejezték be, akkor költözött át a fotóérzékeny anyagokat gyártó ipari létesítmény az Azomaros (Azomureș) vegyipari kombinátból az új épületbe.

A digitális fényképezőgépek és okostelefonok térhódítása miatt 2003-ban bezárták,

akkor hatszáz alkalmazottja volt. Évekig üresen álltak az épületek és a hozzá tartozó héthektáros terület. Az udvaron időnként kulturális eseményeket szerveztek, tulajdonoscsere is történt: a vegyipari kombináttól megvásárolta a Romaris cégcsoport.

Kovács Angela építész mutatta be a terveket Fotó: Haáz Vince

Az átalakítására vonatkozó terveket Kovács Angela építész mutatta be pénteken a városháza nagytermében tartott közvitán. Ott hangzott el, a szakember meglepődött azon, hogy milyen jó állapotban vannak az épületek, többek között maga a gyár és a hozzá tartozó kisebb ingatlanok. A tulajdonos azt szeretné, ha

a meglevő épületek felhasználásával egy olyan helyet alakítanának ki, ami a lakótelep központja, szíve lehetne.

Az Egyesülés lakónegyedben ugyanis az építész szerint nincs egy közös találkozási hely a lakók számára.

Húsz év után bezárták, de még jó állapotban van az egykori fotópapírgyár főépülete Fotó: Haáz Vince

Mit terveznek? A szakembertől megtudtuk, a csaknem héthektáros területen 72 kisebb-nagyobb épület van: csarnokok, volt termelőegységek, irodák és maga a gyár. Ezekben

kis, nem szennyező műhelyeket alakítanának ki, egy részükben pedig szállodai szobák és lakások lesznek.

A tulajdonos azt szeretné, ha az épületek egy része megmaradna raktárnak, logisztikai központként is működne, de orvosi rendelőnek és egyházi épületnek megfelelő helyeket is kialakítanak.

Impozáns létesítmény. Ötvenöt méter magas az egykori gyárépület Fotó: Haáz Vince

Kovács Angela arról is beszámolt, hogy az épületeket nem bontják le, csak felújítják és belső térelválasztási munkálatokat terveznek végezni. Mi következik? A közvitán elhangzott, hogy a telek könnyen megközelíthető, hiszen egyik felén már most ott van a tömegközlekedési vállalat végállomása, ahol az elektromos járműveket töltik, illetve a buszok megfordulnak. A telek másik felének közelében fog elhaladni a metropoliszövezet által megterveztetett körgyűrű, ami Mezőpanitból indul majd és Marosszentkirályt, Marosvásárhelyt érintve halad Marosszentanna irányába, egészen Nagyernyéig.

Közvitát tartottak a tervekről a marosvásárhelyi városházán pénteken Fotó: Haáz Vince