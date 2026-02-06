Jelentős a múltja a fotópapírgyárnak, talán jövője is lesz a létesítménynek

Hetvennél több épület tartozik egy helyre. Lehet jövője a komplexumnak
Fotó: Haáz Vince
Szállodát, lakóépületeket, kereskedelmi egységeket, műhelyeket hoznának létre az egykori marosvásárhelyi fotópapírgyárban és annak környékén. A csaknem hatvan méter magas épület jó állapotban van, átalakítása az egész lakónegyedre hatással lenne.
Az elmúlt tíz évben Marosvásárhelyen az Egyesülés lakónegyed fejlődött a legdinamikusabban, a korábbi tömbházak és magánházak szomszédságában százával nőttek ki az új lakóépületek, és ez a terjeszkedés még nem ért véget.
Pénteken a városházán zajlott közvitán négy, az Egyesülés lakótelepet érintő beruházást mutattak be, amelyek közül a legérdekesebb a fotópapírgyár teljes átalakítása volt.
Az 55 méter magas, az Egyesülés lakótelep szélén fekvő gyárat japán szakemberek felügyelete mellett 1980-ban fejezték be, akkor költözött át a fotóérzékeny anyagokat gyártó ipari létesítmény az Azomaros (Azomureș) vegyipari kombinátból az új épületbe.
akkor hatszáz alkalmazottja volt. Évekig üresen álltak az épületek és a hozzá tartozó héthektáros terület. Az udvaron időnként kulturális eseményeket szerveztek, tulajdonoscsere is történt: a vegyipari kombináttól megvásárolta a Romaris cégcsoport.
Kovács Angela építész mutatta be a terveket
Fotó: Haáz Vince
Az átalakítására vonatkozó terveket Kovács Angela építész mutatta be pénteken a városháza nagytermében tartott közvitán. Ott hangzott el, a szakember meglepődött azon, hogy milyen jó állapotban vannak az épületek, többek között maga a gyár és a hozzá tartozó kisebb ingatlanok. A tulajdonos azt szeretné, ha
Az Egyesülés lakónegyedben ugyanis az építész szerint nincs egy közös találkozási hely a lakók számára.
Húsz év után bezárták, de még jó állapotban van az egykori fotópapírgyár főépülete
Fotó: Haáz Vince
A szakembertől megtudtuk, a csaknem héthektáros területen 72 kisebb-nagyobb épület van: csarnokok, volt termelőegységek, irodák és maga a gyár. Ezekben
A tulajdonos azt szeretné, ha az épületek egy része megmaradna raktárnak, logisztikai központként is működne, de orvosi rendelőnek és egyházi épületnek megfelelő helyeket is kialakítanak.
Impozáns létesítmény. Ötvenöt méter magas az egykori gyárépület
Fotó: Haáz Vince
Kovács Angela arról is beszámolt, hogy az épületeket nem bontják le, csak felújítják és belső térelválasztási munkálatokat terveznek végezni.
A közvitán elhangzott, hogy a telek könnyen megközelíthető, hiszen egyik felén már most ott van a tömegközlekedési vállalat végállomása, ahol az elektromos járműveket töltik, illetve a buszok megfordulnak. A telek másik felének közelében fog elhaladni a metropoliszövezet által megterveztetett körgyűrű, ami Mezőpanitból indul majd és Marosszentkirályt, Marosvásárhelyt érintve halad Marosszentanna irányába, egészen Nagyernyéig.
Közvitát tartottak a tervekről a marosvásárhelyi városházán pénteken
Fotó: Haáz Vince
A fotópapírgyár átalakítására vonatkozó terveket hamarosan a marosvásárhelyi képviselő-testületnek is kell fogadnia. Ezután megkaphatják a végleges építkezési engedélyt és elkezdődhet a tulajdonképpeni átalakítás.
Átadták csütörtökön a Maros Megyei Katasztrófavédelemnek azt a 30 000 literes ivóvíz-szállító tartálykocsit, amit Marosvásárhely városa vásárolt meg helyi költségvetésből, és a tűzoltóság rendelkezésére bocsátotta.
A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Magyar Kara február 14-én, szombaton 19 órától mutatja be a Stúdió Színházban az Aranysárkány című előadást Vidovszky György rendezésében.
Értesítés nélkül kimaradó járatok, várakozó utasok: ez a mérlege a tömegközlekedési feszültségnek Maros megyében. Míg a peremtelepülési járatok olcsóbbak, a korábbi magánszolgáltatók egy része váratlan járatritkításokkal válaszolt a kieső bevételre.
Alig másfél óra alatt 52 szabálysértési bírságot szabtak ki sofőrökre a rendőrök Marosvásárhelyen egy átfogó ellenőrzés alkalmával csütörtökön. Több jogosítványt és forgalmi engedélyt is bevontak, ugyanakkor autókat is lefoglaltak.
Az alvásra fókuszál a marosvásárhelyi Szent Balázs Alapítvány idei multidiszciplináris konferenciája, amely az alvás-ébrenlét aktualitásait mutatja be magyar nyelven, neves hazai és külföldi előadók közreműködésével február 20–22. között.
Másodpercenként két köbméternyi vizet engednek le a bözödújfalusi gyűjtőtóból, hogy elérjék azt a telítettséget, ami biztonságos.
Karbantartási munkálatok miatt áramszünet lesz Marosvásárhely több utcájában csütörtökön 8 és 16 óra között.
„Közvetíteni kívánunk a Maros megyei vállalkozók és a magyarországi cégek között, ezért is látogattam meg a megye több régióját és találkoztam az üzletemberekkel” – mondta szerdán Marosvásárhelyen Gabriel Șopandă, Románia magyarországi nagykövete.
Tavaly közel 25 ezer beavatkozáshoz riasztották a Maros megyei tűzoltókat és a SMURD-rohammentőket. A legtöbb munkát a Kis-Küküllő megnövekedett sótartalma adta júniusban.
Szűk hónapja indultak el a peremtelepülési járatok, összeköttetést biztosítva Marosvásárhely és a környező települések között. A lakosság számos panaszt, javaslatot fogalmazott meg. Az eddigi tapasztalatokról Gáspár Botond illetékessel beszélgettünk.
szóljon hozzá!