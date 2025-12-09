Gázszag miatt vonultak a tűzoltók egy marosvásárhelyi tömbházhoz

Gázszagról érkezett bejelentés csütörtökön egy, az 1918. december 1. sugárúton található marosvásárhelyi tömbházból, ami miatt a helyi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek.

A helyszínen a tűzoltók mellett a gázszolgáltató műszaki csapata is beavatkozott. A szakemberek mérései alapján a hatóságok elrendelték a földgázszolgáltatás leállítását az érintett épületben, amíg a hibát kijavítják. A Maros megyei tűzoltóság tájékoztatása szerint

a lakások fűtés-rendszerét nem érinti a beavatkozás, mivel az épület saját központi fűtéssel rendelkezik. A gázvezetéket ideiglenesen lezárták.