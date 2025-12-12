Súlyos baleset Segesvárnál: autó borult a híd alá, egy férfit ki kellett menteni

Híd alá borult egy személygépkocsi csütörtök éjjel Segesvár Segesd felőli kijáratánál. A roncsba szorult sofőrt a tűzoltók szabadították ki, a sérültet súlyos állapotban szállították kórházba.

A személygépkocsi az úttestről letérve a tetejére borult, és egy híd alá csúszott. A járműben egy személy rekedt, akit a Maros megyei tűzoltók szabadítottak ki.

A 34 éves férfit súlyos állapotban emelték ki a roncsból.

A mentőegységek ellátták a sérültet, majd kórházba szállították. A tűzoltók a beavatkozás során a tűzeset-megelőzési intézkedéseket is biztosították.

A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja – adja hírül a Maros megyei tűzoltóság.