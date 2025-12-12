Olyan áramszolgáltatót keresel, akivel nemcsak a számlákról, hanem a hatékonyságról és a kényelmet növelő szolgáltatásokról is anyanyelveden tudsz konzultálni?

A PPC Energie egy integrált energiaszolgáltató, amely magyar anyanyelvű ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy a vállalat szakembereivel magyar nyelven beszéljenek, és a cég honlapjának magyar nyelvű változata is elérhető: www.ppcenergy.ro/hu

A call-center a 021.9977 telefonszámon érhető el Romániából és külföldről is, hétfőtől péntekig 8:00 és 20:00 óra között (munkaszüneti napok kivételével). A hívóknak a 2-es gombot kell megnyomniuk, és a PPC Energie magyar anyanyelvű tanácsadói válaszolnak minden kérdésre: számlák, egyenleg, szerződések, az elektronikus számla aktiválása vagy bármely más szolgáltatás. Személyesen Sepsiszentgyörgyön, az 1918. december 1. utca 57. szám alatt találod őket hétfőtől péntekig 8 és 16.30 között.

myPPC, myEnergy Coach és myRewards

Az új ügyfelek, akik létrehozzák fiókjukat a myPPC alkalmazásban (ugyanazzal az e-mail címmel, mint a szerződésen), automatikusan hozzáférést kapnak a digitális myEnergy Coach platformhoz, amely személyre szabott tanácsokat ad az energiafogyasztás optimalizálására.

A myPPC alkalmazáson keresztül érhető el a myRewards, Románia első energiaszolgáltatói hűségprogramja, amely különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel vár több tucat kereskedőnél – elektronika, technológia, divat, ajándékok, egészség és még sok más kategóriában.

A kedvezmények igénybevételéhez az alkalmazás myRewards részét kell megnyitni, kiválasztani az ajánlatokat, és aktiválás után a rendszer alfanumerikus kupont generál.

Termékek és szolgáltatások – akár 36 kamatmentes részletben

A fizikai üzletekben, online és a call-centeren keresztül az ügyfelek kedvező termék- és szolgáltatáscsomagok közül választhatnak.

A PPC Energie kínálata tartalmaz gázkazánokat és légkondicionáló berendezéseket is.

A szállítás és telepítés benne van az árban, a fizetés pedig akár 36 egyenlő, kamatmentes részletben történhet, közvetlenül az energiaszámlán.

A portfólió új, nagy méretű, energiahatékony háztartási gépekkel bővült, amelyek szintén részletekben vásárolhatók meg, szállítással és extra garanciával együtt:

hűtők, kombinált hűtők, fagyasztók;

mosógépek (szárítós és hagyományos), szárítógépek;

mosogatógépek;

főzőlapok, sütők, páraelszívók.

A fizetés lehet egy összegben vagy legfeljebb 36 részletben, előleg és kamat nélkül, közvetlenül az energiaszámlán, a szállítás és extra garancia biztosított.