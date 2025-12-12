Fotó: PPC Energie
Olyan áramszolgáltatót keresel, akivel nemcsak a számlákról, hanem a hatékonyságról és a kényelmet növelő szolgáltatásokról is anyanyelveden tudsz konzultálni?
A PPC Energie egy integrált energiaszolgáltató, amely magyar anyanyelvű ügyfeleinek lehetőséget kínál arra, hogy a vállalat szakembereivel magyar nyelven beszéljenek, és a cég honlapjának magyar nyelvű változata is elérhető: www.ppcenergy.ro/hu
A call-center a 021.9977 telefonszámon érhető el Romániából és külföldről is, hétfőtől péntekig 8:00 és 20:00 óra között (munkaszüneti napok kivételével). A hívóknak a 2-es gombot kell megnyomniuk, és a PPC Energie magyar anyanyelvű tanácsadói válaszolnak minden kérdésre: számlák, egyenleg, szerződések, az elektronikus számla aktiválása vagy bármely más szolgáltatás. Személyesen Sepsiszentgyörgyön, az 1918. december 1. utca 57. szám alatt találod őket hétfőtől péntekig 8 és 16.30 között.
Az új ügyfelek, akik létrehozzák fiókjukat a myPPC alkalmazásban (ugyanazzal az e-mail címmel, mint a szerződésen), automatikusan hozzáférést kapnak a digitális myEnergy Coach platformhoz, amely személyre szabott tanácsokat ad az energiafogyasztás optimalizálására.
A myPPC alkalmazáson keresztül érhető el a myRewards, Románia első energiaszolgáltatói hűségprogramja, amely különleges ajánlatokkal és kedvezményekkel vár több tucat kereskedőnél – elektronika, technológia, divat, ajándékok, egészség és még sok más kategóriában.
A kedvezmények igénybevételéhez az alkalmazás myRewards részét kell megnyitni, kiválasztani az ajánlatokat, és aktiválás után a rendszer alfanumerikus kupont generál.
A fizikai üzletekben, online és a call-centeren keresztül az ügyfelek kedvező termék- és szolgáltatáscsomagok közül választhatnak.
A PPC Energie kínálata tartalmaz gázkazánokat és légkondicionáló berendezéseket is.
A szállítás és telepítés benne van az árban, a fizetés pedig akár 36 egyenlő, kamatmentes részletben történhet, közvetlenül az energiaszámlán.
A portfólió új, nagy méretű, energiahatékony háztartási gépekkel bővült, amelyek szintén részletekben vásárolhatók meg, szállítással és extra garanciával együtt:
hűtők, kombinált hűtők, fagyasztók;
mosógépek (szárítós és hagyományos), szárítógépek;
mosogatógépek;
főzőlapok, sütők, páraelszívók.
A fizetés lehet egy összegben vagy legfeljebb 36 részletben, előleg és kamat nélkül, közvetlenül az energiaszámlán, a szállítás és extra garancia biztosított.
Ki a PPC Energie?
A PPC integrált energiaszolgáltató, amely #EnergiaMindenre megoldásokat nyújt: energiát, szolgáltatásokat és energiahatékonysági megoldásokat.
A vállalat országos szinten körülbelül 3 millió lakossági, vállalati és intézményi ügyfelet szolgál ki, és mintegy 80 modern üzletből álló hálózattal rendelkezik.
A PPC Energie portfóliója értéknövelt termékeket és szolgáltatásokat kínál, amelyek kényelmet és biztonságot nyújtanak az ügyfeleknek.
(X – fizetett hirdetés)
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.