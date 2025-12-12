Hangolódjunk együtt az ünnepre: A nagy mézeskalács játék

Amikor a mézeskalács illata belengi az otthonainkat, érezzük, hogy közeleg az ünnep. Nálatok sincs karácsony mézeskalács nélkül? Mutasd meg a mézeskalács-remekművedet, és nyerj!

Alkalom az elcsendesülésre, az alkotásra, a közösen együtt töltött időre, a karácsonyra való ráhangolódásra – ez a mézeskaláccsütés, amely nem hiányozhat sokunk karácsonyi előkészületeiből. A méz és a fűszerek finom illata szívet-lelket melengető, a kézzel gyúrt tésztából való formázás meditáció, a sütőben piruló, a pontos precizitással meghúzott, vagy éppen girbe-gurba cukormázas vonalakkal mintázott mézeskalácsoknak pedig egytől egyig történetük van.

Most megmutathatod, hogy a te konyhádban milyen alkotások sültek ki: fotózd le a mézeskalácsodat és küldd el kommentben december 12-19. között a Liget Facebook-oldalán megadott poszt alatt. December 20-án és 21-én zajlik majd a lájkverseny: a beérkezett fényképek közül a három legtöbb lájkot kapott fotó tulajdonosát megajándékozzuk. A nyertesek kilétére december 22-én derül fény: őket messengeren értesítjük, és egyeztetjük a részleteket a nyeremények átvételéről.

És hogy milyen nyereményekkel készültünk?

• 1 csomag mézválogatás – 198 értékben

Az arany díszcsomagolásban ezeket találhatod: 500g havasi méz, 500 g tavaszi méz, 500 g mézes fűszervarázs, 250 g krémméz áfonyával, 250 g krémméz dióval, valamint 250 g krémméz mákkal és kakaóval.

• 2 csomag mézválogatás – 111 lej értékben

Az arany díszcsomagolás a következőket tartalmazza: 130 g mézes fűszervarázs, 130 g gyömbéres méz, 130 g immunbomba, 100 ml torokír, 100 ml fenyőír, 100 ml mentaír.