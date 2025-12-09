Darált hús káposztaágyon

Fotó: György Ottilia
A káposztaszeletek tökéletes alapot adnak a fűszeres darált húsnak – egy olyan téli fogás, amelyhez nem kell távoli alapanyag. Az ételnek házias, szaftos ízvilága van. Akár hétköznapi ebédnek, akár vendégváró különlegességnek is remek választás – gyors, laktató és csupa íz.
2025. december 09., 17:242025. december 09., 17:24
2025. december 10., 10:492025. december 10., 10:49
1 fej káposzta
60 dkg darált hús
1 fej hagyma
3 cikk fokhagyma
só, bors, édes fűszerpaprika
paradicsomszósz/ketchup
20 dkg reszelt sajt
petrezselyemzöld
A káposztát egyben 5-10 percre belerakjuk sós vízbe, hogy picit puhuljon, majd kivesszük és szeletekre vágjuk. A szeleteket egy tepsibe sorakoztatjuk, sózzuk és borsozzuk. A darált húst az apróra vágott hagymával, fokhagymával ízesítjük, sózzuk és borsozzuk. Végül fűszerpaprikával ízesítjük. Olajos kézzel lapotyákat teszünk a káposztaszeletekre a húsból. Mindegyikre kenünk egy-két evőkanál paradicsomszószt/ketchupot és sajttal megszórjuk. Előmelegített sütőben 180 Celsius-fokon 40-45 percig sütjük. Tálaláskor megszórjuk apróra vágott petrezselyemzölddel.
