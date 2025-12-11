Fotó: Képernyőmentés Udvarhelyszéki Közlekedési INFO/Facebook
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
A ködös, párás időben néhány tíz méterre csökkent a látótávolság Csíkszereda közelében, minden bizonnyal ez okozhatta a balesetet, csütörtökön kora reggel. Mint Bencze Istvántól, a csíkszeredai vadásztársulat vezetőjétől megtudtuk, az állat hátsó végtagjai sérültek meg, amikor elütötték, így nem tud lábra állni.
A Székelyhon idén januárban számolt be arról, hogy a Hargitán átvezető országúton akkor már hetek óta rendszeresen felbukkanó szarvasünő egészen közel megy az autókhoz, sőt, a megállóktól élelmet is elfogad. Az azóta számos videón és fotón látható állat feltűnően jámbor volt, a hangjelzésre sem ijedt meg, hanem sokszor odalépett a kocsik mellé, emiatt pedig különösen népszerűvé vált az arra járók körében.
Fotó: Székelyhon
Mint akkor megtudtuk, a csíkszeredai vadásztársaság vezetőjétől, az állat egy magánszemély tulajdonában van, aki ezt jelentette a vadásztársaságnak. Az illető
és mivel nem tudták szabadon engedni, ő nevelte. A háza a régi Anna vendéglő közelében van, ott tartja az állatot, amely azonban folyton átszökött a kerítésen.
A korábbi cikkben ugyanakkor kitértünk arra is,
főként olyan időjárási körülmények között, mint a ma reggeli sűrű köd.
A szerencsétlenség igazolta a félelmeinket. Noha a vadon élő állatok jelenléte azon az útszakaszon nem ritka, a szóban forgó szarvasünő különösen kiszolgáltatott volt amiatt, hogy elvesztette természetes óvatosságát, és rendszeresen közeledett a járművekhez.
Veszélyezteti a forgalmat a 13A jelzésű országúton, Csíkszereda közelében egy hetek óta rendszeresen felbukkanó szarvasünő. A szelíd állaton GPS nyomkövető is van, mint kiderült, magánszemély neveli, csakhogy folyton átszökik a kerítésen.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint december 11-én, röviddel fél 8 előtt értesítették a csíkszeredai rendőrkapitányságot a balesetről. A helyszíni vizsgálatok szerint egy 42 éves, csíkmenasági férfi személyautójával Székelyudvarhely felé közlekedett, amikor elütött egy szarvast, amely kiszaladt az útra. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején. A sofőr nem sérült meg a balesetben, a szarvast a Hargita Erdészeti Hivatal munkatársai szállították el a helyszínről szakszerű ellátásra.
