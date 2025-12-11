Rovatok
Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit

Fotó: Képernyőmentés Udvarhelyszéki Közlekedési INFO/Facebook

Fotó: Képernyőmentés Udvarhelyszéki Közlekedési INFO/Facebook

Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.

Székelyhon

2025. december 11., 11:01

2025. december 11., 20:572025. december 11., 20:57

A ködös, párás időben néhány tíz méterre csökkent a látótávolság Csíkszereda közelében, minden bizonnyal ez okozhatta a balesetet, csütörtökön kora reggel. Mint Bencze Istvántól, a csíkszeredai vadásztársulat vezetőjétől megtudtuk, az állat hátsó végtagjai sérültek meg, amikor elütötték, így nem tud lábra állni.

Jelenleg állatorvosnál van, de még nem tudják megmondani, hogy végül sikerül-e megmenteni.

A Székelyhon idén januárban számolt be arról, hogy a Hargitán átvezető országúton akkor már hetek óta rendszeresen felbukkanó szarvasünő egészen közel megy az autókhoz, sőt, a megállóktól élelmet is elfogad. Az azóta számos videón és fotón látható állat feltűnően jámbor volt, a hangjelzésre sem ijedt meg, hanem sokszor odalépett a kocsik mellé, emiatt pedig különösen népszerűvé vált az arra járók körében.

Fotó: Székelyhon

Fotó: Székelyhon

Mint akkor megtudtuk, a csíkszeredai vadásztársaság vezetőjétől, az állat egy magánszemély tulajdonában van, aki ezt jelentette a vadásztársaságnak. Az illető

közel négy évvel ezelőtt fogta be és látta el GPS-nyomkövetővel a szarvasünőt,

és mivel nem tudták szabadon engedni, ő nevelte. A háza a régi Anna vendéglő közelében van, ott tartja az állatot, amely azonban folyton átszökött a kerítésen.

A korábbi cikkben ugyanakkor kitértünk arra is,

bár a különleges viselkedés sokakat megmosolyogtatott, nem biztos, hogy ez jó, egy út mellett bóklászó vadállat ugyanis könnyen balesetveszélyt teremthet –

főként olyan időjárási körülmények között, mint a ma reggeli sűrű köd.

A szerencsétlenség igazolta a félelmeinket. Noha a vadon élő állatok jelenléte azon az útszakaszon nem ritka, a szóban forgó szarvasünő különösen kiszolgáltatott volt amiatt, hogy elvesztette természetes óvatosságát, és rendszeresen közeledett a járművekhez.

Szarvastehén barátkozik autósokkal, de nem biztos, hogy ez jó
Szarvastehén barátkozik autósokkal, de nem biztos, hogy ez jó

Veszélyezteti a forgalmat a 13A jelzésű országúton, Csíkszereda közelében egy hetek óta rendszeresen felbukkanó szarvasünő. A szelíd állaton GPS nyomkövető is van, mint kiderült, magánszemély neveli, csakhogy folyton átszökik a kerítésen.

Frissítés

A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint december 11-én, röviddel fél 8 előtt értesítették a csíkszeredai rendőrkapitányságot a balesetről. A helyszíni vizsgálatok szerint egy 42 éves, csíkmenasági férfi személyautójával Székelyudvarhely felé közlekedett, amikor elütött egy szarvast, amely kiszaladt az útra. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, amelynek eredménye szerint nem állt alkohol befolyása alatt a történtek idején. A sofőr nem sérült meg a balesetben, a szarvast a Hargita Erdészeti Hivatal munkatársai szállították el a helyszínről szakszerű ellátásra.

Csíkszék
