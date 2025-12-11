A korrupcióellenes főügyész leváltását kéri az USR elnöke

Marius Voineag korrupcióellenes főügyész leváltását kéri az igazságügyi minisztertől a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.

Dominic Fritz a Recorder dokumentumfilmjére reagáló csütörtöki Facebook-bejegyzésében rámutatott, a bírákat és ügyészeket ellenőrzés alatt tartó piramis szerkezetű rendszert fel kell számolni, amihez az igazságügyi törvények módosítására van szükség.

korábban írtuk Oknyomozó portál: az igazságszolgáltatást politikusokból, bírákból és ügyészekből álló érdekcsoport tartja a markában Az igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került – állítja a Recorder oknyomozó portál egy szerdán nyilvánosságra került, Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmben.

A jelenleg hatályos jogszabályok a politikusok és az igazságszolgáltatási rendszer nekik behódoló képviselői közötti piszkos alku, egy mélyen erkölcstelen és antidemokratikus megállapodás eredményei.