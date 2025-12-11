A korrupcióellenes főügyész leváltását kéri az USR elnöke

Fotó: Dominic Fritz/Facebook
Marius Voineag korrupcióellenes főügyész leváltását kéri az igazságügyi minisztertől a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke.
2025. december 11., 11:062025. december 11., 11:06
Dominic Fritz a Recorder dokumentumfilmjére reagáló csütörtöki Facebook-bejegyzésében rámutatott, a bírákat és ügyészeket ellenőrzés alatt tartó piramis szerkezetű rendszert fel kell számolni, amihez az igazságügyi törvények módosítására van szükség.
Az igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került – állítja a Recorder oknyomozó portál egy szerdán nyilvánosságra került, Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmben.
A jelenleg hatályos jogszabályok a politikusok és az igazságszolgáltatási rendszer nekik behódoló képviselői közötti piszkos alku, egy mélyen erkölcstelen és antidemokratikus megállapodás eredményei.
– fogalmazott az Agerpres által szemlézett bejegyzésében a pártelnök.
A politikus szerint ezzel magyarázható, hogy „futószalagon érkeznek” a felmentő ítéletek és szüntetik meg az eljárásokat elévülés miatt.
– szögezte le. Hozzátette: az USR ezt a legelejétől ellenezte, és Stelian Ion egykori igazságügyi minisztert azért váltották le annak idején, mert
Az USR követeli az igazságügyi minisztertől a korrupcióellenes ügyészség (DNA) főügyésze, Marius Voineag menesztését, illetve
Bejegyzésében Fritz felkérte a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnökét, Ilie Bolojan kormányfőt és a többi koalíciós pártot, hogy támogassák kezdeményezésüket.
