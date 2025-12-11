A kormány várhatóan január végén fogadja el a jövő évi állami költségvetést – nyilatkozta szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon 2025. december 11., 09:372025. december 11., 09:37

A kormányfő szerint a 2026-os büdzsé elfogadása a parlamenti eljárásoktól függ, a törvényhozásnak ugyanis előtte jóvá kell hagynia minden olyan tervezetet, amely megteremti a feltételeket egy kiszámítható és a deficitcél teljesítését lehetővé tevő költségvetés kidolgozásához.



A B1 televíziónak adott interjúban a miniszterelnök azt is elmondta, hogy

újabb adóemelésekre nem lesz szükség, 2026-ban a hatékony adóbegyűjtésre, az adóelkerülés visszaszorítására és az uniós források lehívására kell összpontosítani.

Rendkívül fontosnak nevezte emellett a szigorú költségvetési fegyelem fenntartását és a kiadások csökkentését is – szemlézi az Agerpres.



Rámutatott arra is, hogy a nagy deficit miatt

a további hitelfelvétel elkerülhetetlen, de nem mindegy, hogy mekkora kamattal jut kölcsönhöz az ország.