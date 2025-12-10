Karácsony és szilveszter között dönt az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásáról szóló beadványról

December 28-ára halasztotta szerdán az alkotmánybíróság annak a beadványnak a tárgyalását, amelyet a legfelsőbb bíróság nyújtott be a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító új törvénytervezettel kapcsolatban.

A legfelsőbb bíróság tagjai pénteken egyhangúlag döntöttek arról, hogy megtámadják az alkotmánybíróságon a Bolojan-kormány által kidolgozott jogszabályjavaslatot – ismerteti az Agerpres. Az intézmény képviselői később közleményben részletezték a döntés okait. Szerintük a kormány tervezete gyakorlatilag megszünteti a bírák és ügyészek különnyugdíját,

sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét,

és ellentétes az alkotmánybíróság, az Európai Unió Bírósága és az Emberi Jogok Európai Bírósága korábbi döntéseivel. A legfelsőbb bíróság azt is kifogásolja, hogy a tervezethez nem készült hatástanulmány, indoklása nem valós gazdasági adatokon alapul, és

az állam évente sokkal többet költ más különnyugdíjas kategóriákra, mint a bírák és ügyészek nyugdíjára.

A kormány a múlt hét elején vállalt felelősséget a parlamentben a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezetért. E szerint a nyugdíjkorhatár a korábbi 10 év helyett 15 éves átmeneti időszak alatt fokozatosan a jelenlegi 48 évről 65 évre nő. A jogszabályjavaslat azt is előírja, hogy

a bírák és ügyészek nyugdíja nem haladhatja meg az utolsó nettó fizetésük 70 százalékát.