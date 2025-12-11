Az ország leghidegebb reggelére ébredtek Csíkszeredában

Ugyan nem kirívó hideggel, de a maga mínusz 3,4 Celsius-fokával Csíkszereda volt az ország leghidegebb pontja csütörtökre virradóan.

Székelyhon 2025. december 11., 09:592025. december 11., 09:59

Csípős volt a hajnal minden Székelyföldi városban csütörtökön. Ugyan decemberhez képest nem volt kiemelkedően hideg reggel sehol,

a hőmérők higanyszála minden székelyföldi városban mínusz tartományban volt.

Csíkszeredától nem sokkal maradt el Sepsiszentgyörgy a maga mínusz 2, 2 Celsius-fokos hajnali hőmérsékletével. Sepsiszentgyörgyöt Marosvásárhely követte mínusz 0,4 Celsius-fokkal, Székelyudvarhelyen pedig mínusz 0,2 Celsius-fokot mutatott a hőmérők higanyszála a reggeli órákban az Országos Meteorológiai Szolgálat hőtérképe szerint.

Délelőtt 11 óráig ködre vonatkozó sárga riasztást is kiadtak Hargita megye több településére.