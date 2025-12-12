Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

Nemsokára végeznek a munkálatokkal, megszűnik az útzár
Fotó: Borbély Fanni
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Még júniusban kezdődött el a Szentkirály, utca, illetve a Kós Károly utca egy szakaszának felújítása, amelynek támogatása érdekében korábban az Anghel Saligny programhoz pályázott a város. Noha a finanszírozást jóváhagyták, a feltételek miatt, mivel csak aszfaltozásra biztosítottak volna pénzt, ezt nem tudta felhasználni a város, így
Az utcákban ugyanis, ahol több szakaszon makadámút volt, a felújítás során esővíz-elvezető rendszert is kellett építeni. Ráadásul, a munkálatok elkezdése után a gázszolgáltató jelezte, hogy egyúttal a gázvezetékeket is kicserélnék – erre egyébként már rég igény volt, tavaly például 9 alkalommal kellett beavatkozni gázszivárgás miatt. Emiatt a felújítási munkálatok a tervezettnél hosszabb ideig tartottak.
Fotó: Borbély Fanni
A munkálatok idejére bevezetett teljes útlezárás miatt így a Csíksomlyóra vezető Szék út és a Kalász lakótelep közötti összeköttetést biztosító Szentkirály utcát el kellett kerülniük az autósoknak. Erre nemsokára már nem lesz szükség – tudtuk meg Bors Béla alpolgármestertől, aki úgy számol, hogy
Mint kérdésünkre elmondta, az aszfaltozott útfelületeken már a kopóréteget is elterítették, most a víznyelők és aknatetők szintre emelése zajlik.
Fotó: Borbély Fanni
A gázvezetéket még egy kis szakaszon, a Szentkirály utcának a Hunyadi János utca felőli részén kell üzembe helyezni – tudtuk meg. Hozzátette, nem volt egyszerű beavatkozás,
ezeket is rendezték. A Szentkirály utcában öt régi, vezetékeket tartó faoszlopot is eltávolítanak.
Fotó: Borbély Fanni
Bors Béla azt mondta, lát szépséghibát a Szentkirály utcában, mert a járda az utca elején elég keskeny, de ennyi közterület volt, amit fel lehetett használni.
Fotó: Borbély Fanni
