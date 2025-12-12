Rengett a föld péntek hajnalban

A Richter-skála szerint 3,9-es erősségű földrengés történt pénteken 3 óra 54 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

A szeizmikus mozgás 87,7 kilométeres mélységben következett be. Epicentruma 47 kilométerre volt Focșani-tól, 64 kilométerre Buzăutól, 64 kilométerre Sepsiszentgyörgytől és 76 kilométerre Brassótól.

Decemberben eddig 12 földrengés volt Romániában, erősségük a Richter-skála szerint 2 és 3,9 között váltakozott.