Az uniós jog előírja, Románia mégsem tartja be: magyarán szívunk

Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Az Európai Bizottság csütörtökön úgy határozott, hogy az EU Bírósága elé idézi Romániát a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek (a 2008/50-es és a 2004/107-es irányelv) által rá rótt kötelezettségek elmulasztása miatt – közölte az EB.
2025. december 11., 16:302025. december 11., 16:30
2025. december 11., 17:132025. december 11., 17:13
A közleményben rámutattak, hogy az irányelvek értelmében a tagállamoknak a mintavételi pontok számára, típusára és elhelyezkedésére vonatkozó részletes követelményekkel, valamint az adatminőségi célkitűzésekkel összhangban kell elvégezniük a környezeti levegő minőségének vizsgálatát.
Ezek a nyomonkövetési kötelezettségek elengedhetetlenek a kulcsfontosságú szennyező anyagok megfelelő méréséhez és a hatékony levegőminőség-ellenőrzés biztosításához. Románia azonban nem biztosította, hogy országos levegőminőség-ellenőrző hálózata megfeleljen ezeknek a törvényes követelményeknek – írja az Agerpres hírügynökség az Eb közlésére hivatkozva.
Noha a Bizottság 2017 júniusában felszólító levelet,
2019 júliusában pedig kiegészítő felszólító levelet küldött Romániának ez ügyben,
2023 júniusában pedig indoklással ellátott véleményt adott ki,
az ország mindeddig nem hajtotta végre teljes körűen a szükséges változtatásokat.
Románia legfrissebb levegőminőségi adatainak kiértékelését követően az EB arra a következtetésre jutott, hogy a román hatóságok által hozott intézkedések – többek között az országos levegőminőség-ellenőrzési hálózat korszerűsítésére irányuló erőfeszítések – ellenére továbbra is
Ezek közé tartoznak a mintavételi pontok megfelelő száma tekintetében mutatkozó hiányosságok, valamint az adatminőségi célkitűzések teljesítésének elmulasztása.
A hiányosságok olyan alapvető szennyező anyagokat érintenek, mint a szálló por (PM10 és PM2,5), a kén-dioxid (SO2), a nitrogén-oxidok (NOx), a nehézfémek és a benzoapirén. Következésképpen
Az Európai Bizottság azon az állásponton van, hogy a román hatóságok eddigi erőfeszítései nem elégségesek, ezért az Európai Unió Bírósága elé idézi Romániát.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
2 hozzászólás