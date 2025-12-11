Az uniós jog előírja, Románia mégsem tartja be: magyarán szívunk

Az Európai Bizottság csütörtökön úgy határozott, hogy az EU Bírósága elé idézi Romániát a környezeti levegő minőségéről szóló irányelvek (a 2008/50-es és a 2004/107-es irányelv) által rá rótt kötelezettségek elmulasztása miatt – közölte az EB.

A közleményben rámutattak, hogy az irányelvek értelmében a tagállamoknak a mintavételi pontok számára, típusára és elhelyezkedésére vonatkozó részletes követelményekkel, valamint az adatminőségi célkitűzésekkel összhangban kell elvégezniük a környezeti levegő minőségének vizsgálatát.

Ezek a nyomonkövetési kötelezettségek elengedhetetlenek a kulcsfontosságú szennyező anyagok megfelelő méréséhez és a hatékony levegőminőség-ellenőrzés biztosításához. Románia azonban nem biztosította, hogy országos levegőminőség-ellenőrző hálózata megfeleljen ezeknek a törvényes követelményeknek – írja az Agerpres hírügynökség az Eb közlésére hivatkozva.

Noha a Bizottság 2017 júniusában felszólító levelet,

2019 júliusában pedig kiegészítő felszólító levelet küldött Romániának ez ügyben,

2023 júniusában pedig indoklással ellátott véleményt adott ki,

az ország mindeddig nem hajtotta végre teljes körűen a szükséges változtatásokat.

Románia legfrissebb levegőminőségi adatainak kiértékelését követően az EB arra a következtetésre jutott, hogy a román hatóságok által hozott intézkedések – többek között az országos levegőminőség-ellenőrzési hálózat korszerűsítésére irányuló erőfeszítések – ellenére továbbra is