Kirobbanó lelkesedés, ügyes fiatalok, óriás hangzavar, némi szubjektív értékelés - így jellemezte Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere a Székelyhonnak a szerda esti televíziós vetélkedőt. A többi városvezető szerint minden fiatal győztes volt.

Simon Virág 2025. december 11., 12:542025. december 11., 12:54 2025. december 11., 13:382025. december 11., 13:38

Többfordulós televíziós vetélkedő után szerdán, kevéssel éjfél előtt derült ki, hogy melyik településpáros lesz jövőben Magyarország Ifjúsági Fővárosa. Az első alkalommal megszervezett megmérettetés döntőjébe, mint korábban is beszámoltunk róla, bekerült Csíkszereda és Gödöllő, Székelyudvarhely és Debrecen, Gyergyószentmiklós és Cegléd valamint Marosvásárhely és Kecskemét. Gyergyószentmiklós és magyarországi testvérvárosa közönségszavazás nyomán jutott be a szerda esti döntőbe, míg a másik három páros a feladatokra kapott pontszámok nyomán. Mindenki nyertes lett Szerdán este, a zsűri pontozása és a közönségszavazatokon összegyűjtött pontok alapján

jövőre Magyarország Ifjúsági Fővárosa Gyergyószentmiklós és Cegléd lesz.

Mindkét település jövőben száz-száz millió forintos támogatást kap. A döntőben a zsűri bejelentette, hogy változtat az eredeti kiíráson és kiválasztja a 2027-es nyertest is, így

két év múlva az Ifjúsági Főváros Marosvásárhely és Kecskemét lesz.

Akkor ők is településenként szász-szász millió forintos támogatásban részesülnek. A harmadik és negyedik helyen végzett településpárosok húsz-húsz millió forintot nyertek ifjúsági programokra. Soós Zoltán: a multikulturális várost akarjuk megmutatni Soós Zoltán Marosvásárhely polgármestere részt vett a szerdai döntőn és csütörtökön reggel a Székelyhonnak elmondta, hogy a stúdióban nagyon nagy volt az izgalom és hatalmas a zűrzavar. „A zsűri egy kicsit pártoskodott, látszott, hogy voltak szimpátiák, ezért is tartom jó döntésnek, hogy végül két fővárost hirdettek ki. Nem szabad elfelejteni, hogy ez egy vetélkedő volt, ahonnan nem lehetett kizárni a szubjektivitást.

Minden résztvevő csapat nagyon jól fel volt készülve, kreatívak voltak, sok értéket bemutattak, nagyon küzdöttek.”

Soós Zoltán úgy értékelte, hogy a Magyarország Ifjúsági Fővárosa cím elnyerése jó lehetőség lesz bemutatni 2027-ben Marosvásárhely sokszínűségét, a magyar, de a román és roma kultúrát is. Az elnyert pénzösszeg, amelyhez az önkormányzat önrésszel is hozzájárul, számos, fiataloknak szóló, őket, vagy őket is megszólító program megszervezését teszi lehetővé.

Marosvásárhely és Kecskemét két év múlva lehet ifjúsági főváros Fotó: Soós Zoltán közösségi oldala

Lehetőség adódik Kecskeméttel közös programokat szervezni, Marosvásárhelyt ott népszerűsíteni. Szeretnék bevonni ezekbe a határon átívelő programokba a többi magyarországi testvértelepülést is. Korodi Attila: a fiatalok ezzel nyertek Csíkszereda polgármestere, Korodi Attila csütörtökön reggel közösségi oldalán reagált bővebben a döntőre. Kiemelte: nagyon örül, hogy a fiatalokkal lehetett, úgy az örömben, mint a bánatban. A fiatalok szenzációsak voltak, tele alázattal és őszinteséggel. Megköszönte Gödöllőnek is, hogy bevonták a csíkszeredai fiatalokat ebbe a „táncba”. Úgy értékelte, hogy

a testvérvárosi kapcsolat megerősödött, és újabb generációkat szólított meg.

„Bárki megnyerhette volna ezt a versenyt, mert mindenki a maga módján méltóan képviselheti a fővárosi címet. Mindenkinek gratulálok: a fiataljaink ezzel nyertek igazán. Jó hely Gyergyó, jó hely Marosvásárhely, jó hely Székelyudvarhely, Szatmárnémeti, Nagybánya, és jó hely vagyunk mi is. Egy szóval: itthon mi Erdély vagyunk”– írta Korodi Attila.

A csíkszeredai és gödöllői fiatalok Fotó: Korodi Attila közösségi oldala

