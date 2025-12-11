A CSM támadásnak minősíti a Recorder oknyomozását az igazságszolgáltatás ellen

Fotó: Pixabay
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének tekinti a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit taglaló dokumentumfilmjét.
A CSM bírói részlegének csütörtöki közleménye szerint az események időrendisége is igazolja, hogy az igazságszolgáltatás destabilizálására, a rendszernek és vezetőinek hiteltelenítésére irányuló kampány egy jól kidolgozott terv alapján zajlik. Ennek része volt szerintük
aztán a bírák jogalkalmazási módszereivel szembeni tiltakozások, az államfő „lázadásra való felhívása”, majd a Recorder videóriportja, amelynek a megjelenését a CSM szerint szándékosan időzítették az alkotmánybíróság különnyugdíjakkal kapcsolatos döntése előtti napra.
A CSM közleményében azt is hangsúlyozzák, hogy
Ugyanakkor a működő jogállamiság a schengeni tagságnak és az OECD-csatlakozásnak is előfeltétele – érveltek.
Leszögezték azt is, hogy a bírák és ügyészek áthelyezése csak az érintettek hozzájárulásával történhet meg, a bírói testületek összetételének módosításáról pedig nem önkényesen, hanem az erre megszabott eljárás alapján dönt az intézmény elnöke,
A CSM szerint a jelenlegi törvények elegendő belső ellenőrzési mechanizmust biztosítanak a riportban felmerülő „állítólagos” visszaélésekhez hasonló helyzetek megelőzésére. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ugyanakkor felhívást intézett a társadalomhoz, hogy „ne hagyja magát befolyásolni elszigetelt álláspontok által”. Azt is közölték, hogy megvizsgálják a helyzetet, majd elrendelik a szükséges intézkedéseket.
A Recorder dokumentumfilmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy a bukaresti ítélőtábla vezetősége sok esetben a bírói testületek összetételének megváltoztatásával eszközölt ki a korrupcióval vádolt személyek számára kedvező ítéleteket. A vizsgált ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is – írja az Agerpres.
Több százan tüntetnek szerda este a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bukaresti székhelye előtt a Recorder oknyomozó portál dokumentumfilmje nyomán.
Ha az igazságszolgáltatási rendszernek a Recorder dokumentumfilmjében jelzett rendszerszintű problémái beigazolódnak, törvénymódosításokra lesz szükség – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!