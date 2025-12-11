A CSM támadásnak minősíti a Recorder oknyomozását az igazságszolgáltatás ellen

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének tekinti a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit taglaló dokumentumfilmjét.

A CSM bírói részlegének csütörtöki közleménye szerint az események időrendisége is igazolja, hogy az igazságszolgáltatás destabilizálására, a rendszernek és vezetőinek hiteltelenítésére irányuló kampány egy jól kidolgozott terv alapján zajlik. Ennek része volt szerintük

az igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalom aláásása a különnyugdíjakról folytatott vita elbagatellizálásával,

aztán a bírák jogalkalmazási módszereivel szembeni tiltakozások, az államfő „lázadásra való felhívása”, majd a Recorder videóriportja, amelynek a megjelenését a CSM szerint szándékosan időzítették az alkotmánybíróság különnyugdíjakkal kapcsolatos döntése előtti napra. A CSM közleményében azt is hangsúlyozzák, hogy

a riportban elhangzó kijelentések ellentmondanak az Európai Bizottság által előbb az együttműködési és ellenőrzési mechanizmus (MCV), majd az ennek megszűnte után az EU-ban általánosan alkalmazott jogállamisági mechanizmus keretében készített jelentéseknek és értékeléseknek.

Ugyanakkor a működő jogállamiság a schengeni tagságnak és az OECD-csatlakozásnak is előfeltétele – érveltek. Leszögezték azt is, hogy a bírák és ügyészek áthelyezése csak az érintettek hozzájárulásával történhet meg, a bírói testületek összetételének módosításáról pedig nem önkényesen, hanem az erre megszabott eljárás alapján dönt az intézmény elnöke,

a döntést pedig bárki megfellebbezheti, beleértve azt a bírót is, aki úgy érzi, hogy hátrányosan érinti a változtatás.