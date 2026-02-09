Bíróság elé áll Călin Georgescu legionárius propaganda vádjával

Képünk illusztráció
Fotó: Mihai Poziumschi/Agerpres
A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.
Pénteken, a fellebbezés megvitatására kiírt időpontban a bírói testület két tagja nem tudott megegyezésre jutni az ügyben.
Ezért egy harmadik bírót is behívtak, akinek az állásfoglalása döntőnek bizonyult a fellebbezés elutasítása és az alapfokú tárgyalás megkezdése mellett.
A bukaresti első kerületi bíróság tavaly december 9-én elutasította a volt államfőjelölt ügyvédeinek összes kérelmét és jogi kifogását, és elrendelte annak a büntetőpernek az alapfokú tárgyalását, amelyben
Georgescu megfellebbezte a bíróság határozatát. A volt elnökjelölt ellen tavaly július 2-án emelt vádat a legfőbb ügyészség
népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítéséért,
valamint fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő nézetek és tanok nyilvános népszerűsítésének folytatólagosan elkövetett bűncselekménye miatt.
Az alkotmányos rend megdöntésére irányuló cselekményekben való bűnrészesség miatt vádat emelt a legfőbb ügyészség Călin Georgescu volt államfőjelölt ellen.
Lentről jövünk fölfelé, ahogy haladunk előre ezen a héten, aztán megint visszaesünk. Közzétette hétfőn a február 9–22. időszakra vonatkozó kéthetes előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat.
A házasság és a család nem csupán magánügy, hanem a társadalom és a nemzet jövőjének alapja – fogalmazott Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára A hűség szabadsága konferencián.
Románia délkelet-európai viszonylatban az első helyet foglalta el 2025-ben pizzarendelések tekintetében – közölte a Glovo futárszolgálat.
Senki számára nem újdonság, hogy Románia lakosságával párhuzamosan Székelyföld, ezen belül Kovászna megye népessége is folyamatosan apad. Ám ha csak az utóbbi tíz évet vesszük figyelembe, az itteni csökkenés mértéke az országos átlagot is meghaladja.
Fagyos időre, erős szélre és hóviharokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat. Hargita és Kovászna megyében is lehűl az idő.
Tavaly 32,743 milliárd euró volt a román külkereskedelmi mérleg hiánya, 2 százalékkal, azaz 673 millió euróval kisebb, mint 2024-ben – közölte az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn.
A gyalui víztározóba esett férfit keresnek a búvárok – közölte hétfő reggel a Kolozs megyei katasztrófavédelem.
Könnyed, vicces, kisebb téteket felvonultató westerosi történtet adaptált a képernyőre az HBO George R. R. Martin egyik „mellékregényéből”, a Hét királyság lovagjából. Ajánló.
A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona december végén 201,6 milliárd lej volt, 34 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.
Hárman meghaltak és egy személy megsérült vasárnap a 6-os országúton történt közúti balesetben a Krassó-Szörény megyei Somfa térségében – tájékoztatott a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
