Bíróság elé áll Călin Georgescu legionárius propaganda vádjával

A bukaresti törvényszék három bíróból álló testülete hétfőn elutasította Călin Georgescu fellebbezését az ellen, hogy bíróság elé kell állnia legionárius propaganda vádja miatt. A bíróság úgy döntött, hogy a per elsőfokú tárgyalása elkezdődik.

Székelyhon 2026. február 09., 17:062026. február 09., 17:06

Pénteken, a fellebbezés megvitatására kiírt időpontban a bírói testület két tagja nem tudott megegyezésre jutni az ügyben. Hirdetés Ezért egy harmadik bírót is behívtak, akinek az állásfoglalása döntőnek bizonyult a fellebbezés elutasítása és az alapfokú tárgyalás megkezdése mellett.

A döntés jogerős.

A bukaresti első kerületi bíróság tavaly december 9-én elutasította a volt államfőjelölt ügyvédeinek összes kérelmét és jogi kifogását, és elrendelte annak a büntetőpernek az alapfokú tárgyalását, amelyben

a volt elnökjelöltet legionárius propagandával vádolják.