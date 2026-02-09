Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok

Kilencvenegy országban használják az oldalt elveszett házi kedvenceik kereséséhez
Fotó: Farkas Orsolya
Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.
Kutyák, macskák, sőt papagájok fotóival is találkozhatunk a PetRadar térképén, amelyet jelenleg mintegy 90 országban használnak arra a gazdák, hogy megtalálják elveszett háziállataikat. Közöttük van január óta Románia is, egyelőre azonban csak a nagyvárosokban – leginkább Bukarestben – barátkoznak ezzel a lehetőséggel a gazdák. Megnéztük, milyen segítséget kínál a weboldal, és milyen hasznos eszközökkel gyorsítható fel az elkóborolt állatok keresése.
A platformot egy holland vállalkozó indította el négy évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy
Azóta a weboldalt Európa határain túl is széles körben használják. Sajtóbeszámolók szerint a vállalat Romániában való terjeszkedését Alexandra Șoancă koordinálja, a PetRadar kis csapatának egyetlen román munkatársa.
Alábbi szolgáltatásaikat bárki ingyenesen igényelheti:
nyomtatható, QR-kóddal ellátott plakát készítése az elveszett állatról. Ezt néhány lépésben, a házi kedvencről készült, lehetőleg jó minőségű fotó, valamint egy rövid leírás megadásával igényelheti a tulajdonos, akitől viszont semmilyen személyes adatot nem kér az oldal, így például a telefonszámot sem kell nyilvánosságra hozni. Aki beolvassa a kódot, azt elektronikus űrlapra irányítják, ahol közvetlen üzenetet lehet küldeni a gazdának az állat hollétével kapcsolatban;
az elveszett házi kedvenc közzététele a weboldalon, interaktív térképen;
személyre szabott útbaigazítás a kereséshez, e-mailen küldött értesítések a fejleményekről;
tippek és tanácsok a házi kedvencek megtalálásához, bejegyzések megírásához, plakátkészítéshez.
Az, aki szeretné kedvence keresését kiterjeszteni, fizetős szolgáltatást is igénybe vehet: a cég munkatársai ebben az esetben célzott hirdetéseket tesznek közzé a közösségi médiában – Facebookon, Instagramon – az állatról.
Fotó: Borbély Fanni
A hirdetések addig aktívak, amíg el nem érik az előre beállított megjelenésszámot, ugyanakkor az eltűnt állatról készült bejegyzések egészen addig fenn maradnak a PetRadar közösségi oldalain, amíg a házi kedvenc meg nem kerül, vagy amíg a gazda úgy nem dönt, hogy leállítja a keresést.
A székelyföldi városok közül egyelőre Marosvásárhely az egyetlen, ahol már használják a PetRadart. Jellemzőbb, hogy a gazdák Facebook-csoportokban, illetve saját profiljukon teszik közzé felhívást az eltűnt házi kedvencekről – és ilyen bejegyzésekből naponta többet is láthatunk a közösségi oldalakon. Az állatvédő civilszervezetek ezért is hangsúlyozzák:
a kutyákra, macskákra érdemes névvel és telefonszámmal ellátott nyakörvet tenni,
esetleg nyomkövetővel ellátni,
ugyanakkor kutyák esetében kötelező a mikrocsipezés.
Utóbbi azért hasznos, mert ha a négylábú eltűnik, és valaki megtalálja, a legközelebbi állatorvosi rendelőben leolvastathatja az apró, bőr alá beültetett eszközt, és értesítheti a gazdát. Igyártó Nándor, a Justice for Animals egyesület vezetője felhívta a figyelmet:
Fotó: Pixabay
A regisztrációt bárki leellenőrizheti a rompetid.ro oldalon, ahol mindössze a kutya egészségügyi könyvébe beragasztott, 15 számjegyből álló kódot kell bepötyögni. Amennyiben a keresést követően a tulajdonos nem szembesül a nevével, címével és telefonszámával, ajánlott minél hamarabb állatorvoshoz menni, hogy regisztrálja a csipet.
Közel egy év bolyongás után került vissza gazdájához egy németjuhász kutya, a benne lévő mikrochipnek köszönhetően – számol be közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, kiemelve az ebek nyilvántartásának fontosságát.
Ugyanakkor a csip a tévhitekkel ellentétben nincs GPS-szel ellátva, vagyis nem lehet beazonosítani az eb tartózkodási helyét, viszont ma már számos olyan nyakörvet, illetve medált lehet vásárolni, ami nyomkövetővel van ellátva.
Ha egy szeretett kutya eltűnik, és a tulajdonosa sehol sem találja, érdemes felvenni a kapcsolatot a környékbeli menhelyekkel. Amennyiben az állatot befogták, a törvény értelmében 14 napig kizárólag az eredeti gazdájának adható ki, ezt követően pedig örökbe adhatóvá válik.
