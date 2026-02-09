Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok

Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.

Kutyák, macskák, sőt papagájok fotóival is találkozhatunk a PetRadar térképén, amelyet jelenleg mintegy 90 országban használnak arra a gazdák, hogy megtalálják elveszett háziállataikat. Közöttük van január óta Románia is, egyelőre azonban csak a nagyvárosokban – leginkább Bukarestben – barátkoznak ezzel a lehetőséggel a gazdák. Megnéztük, milyen segítséget kínál a weboldal, és milyen hasznos eszközökkel gyorsítható fel az elkóborolt állatok keresése. Ingyenes használható alapfunkciók A platformot egy holland vállalkozó indította el négy évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy

a közösségi médiában megjelenő hirdetések révén megkönnyítse az eltűnt állatok keresését.

Azóta a weboldalt Európa határain túl is széles körben használják. Sajtóbeszámolók szerint a vállalat Romániában való terjeszkedését Alexandra Șoancă koordinálja, a PetRadar kis csapatának egyetlen román munkatársa.

A weboldal jelenleg hét nyelven érhető el, többek között románul és angolul is.

Alábbi szolgáltatásaikat bárki ingyenesen igényelheti: nyomtatható, QR-kóddal ellátott plakát készítése az elveszett állatról. Ezt néhány lépésben, a házi kedvencről készült, lehetőleg jó minőségű fotó, valamint egy rövid leírás megadásával igényelheti a tulajdonos, akitől viszont semmilyen személyes adatot nem kér az oldal, így például a telefonszámot sem kell nyilvánosságra hozni. Aki beolvassa a kódot, azt elektronikus űrlapra irányítják, ahol közvetlen üzenetet lehet küldeni a gazdának az állat hollétével kapcsolatban;

az elveszett házi kedvenc közzététele a weboldalon, interaktív térképen;

személyre szabott útbaigazítás a kereséshez, e-mailen küldött értesítések a fejleményekről;

tippek és tanácsok a házi kedvencek megtalálásához, bejegyzések megírásához, plakátkészítéshez. Az, aki szeretné kedvence keresését kiterjeszteni, fizetős szolgáltatást is igénybe vehet: a cég munkatársai ebben az esetben célzott hirdetéseket tesznek közzé a közösségi médiában – Facebookon, Instagramon – az állatról.

A hirdetések addig aktívak, amíg el nem érik az előre beállított megjelenésszámot, ugyanakkor az eltűnt állatról készült bejegyzések egészen addig fenn maradnak a PetRadar közösségi oldalain, amíg a házi kedvenc meg nem kerül, vagy amíg a gazda úgy nem dönt, hogy leállítja a keresést. Sokat segít a nyomkövetős nyakörv A székelyföldi városok közül egyelőre Marosvásárhely az egyetlen, ahol már használják a PetRadart. Jellemzőbb, hogy a gazdák Facebook-csoportokban, illetve saját profiljukon teszik közzé felhívást az eltűnt házi kedvencekről – és ilyen bejegyzésekből naponta többet is láthatunk a közösségi oldalakon. Az állatvédő civilszervezetek ezért is hangsúlyozzák: a kutyákra, macskákra érdemes névvel és telefonszámmal ellátott nyakörvet tenni,

esetleg nyomkövetővel ellátni,

ugyanakkor kutyák esetében kötelező a mikrocsipezés. Utóbbi azért hasznos, mert ha a négylábú eltűnik, és valaki megtalálja, a legközelebbi állatorvosi rendelőben leolvastathatja az apró, bőr alá beültetett eszközt, és értesítheti a gazdát. Igyártó Nándor, a Justice for Animals egyesület vezetője felhívta a figyelmet:

a mikrocsip nem minden esetben jelent biztos megoldást, mivel előfordul, hogy az állatorvosok nem rögzítik a tulajdonos adatait a nyilvántartásban.

