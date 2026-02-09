Rovatok
Nagyobb eséllyel juthatnak haza az elveszett háziállatok

Kilencvenegy országban használják az oldalt elveszett házi kedvenceik kereséséhez • Fotó: Farkas Orsolya

Kilencvenegy országban használják az oldalt elveszett házi kedvenceik kereséséhez

Fotó: Farkas Orsolya

Kedvenceink felkutatásában segíthet a világszerte ismert PetRadar, amely idéntől a romániai gazdák számára is elérhető. Az internetes oldal az elveszett háziállatok keresését több, ingyenesen elérhető szolgáltatással segíti.

Farkas Orsolya

2026. február 09., 21:112026. február 09., 21:11

Kutyák, macskák, sőt papagájok fotóival is találkozhatunk a PetRadar térképén, amelyet jelenleg mintegy 90 országban használnak arra a gazdák, hogy megtalálják elveszett háziállataikat. Közöttük van január óta Románia is, egyelőre azonban csak a nagyvárosokban – leginkább Bukarestben – barátkoznak ezzel a lehetőséggel a gazdák. Megnéztük, milyen segítséget kínál a weboldal, és milyen hasznos eszközökkel gyorsítható fel az elkóborolt állatok keresése.

Ingyenes használható alapfunkciók

A platformot egy holland vállalkozó indította el négy évvel ezelőtt azzal a céllal, hogy

a közösségi médiában megjelenő hirdetések révén megkönnyítse az eltűnt állatok keresését.

Azóta a weboldalt Európa határain túl is széles körben használják. Sajtóbeszámolók szerint a vállalat Romániában való terjeszkedését Alexandra Șoancă koordinálja, a PetRadar kis csapatának egyetlen román munkatársa.

A weboldal jelenleg hét nyelven érhető el, többek között románul és angolul is.

Alábbi szolgáltatásaikat bárki ingyenesen igényelheti:

  • nyomtatható, QR-kóddal ellátott plakát készítése az elveszett állatról. Ezt néhány lépésben, a házi kedvencről készült, lehetőleg jó minőségű fotó, valamint egy rövid leírás megadásával igényelheti a tulajdonos, akitől viszont semmilyen személyes adatot nem kér az oldal, így például a telefonszámot sem kell nyilvánosságra hozni. Aki beolvassa a kódot, azt elektronikus űrlapra irányítják, ahol közvetlen üzenetet lehet küldeni a gazdának az állat hollétével kapcsolatban;

  • az elveszett házi kedvenc közzététele a weboldalon, interaktív térképen;

  • személyre szabott útbaigazítás a kereséshez, e-mailen küldött értesítések a fejleményekről;

  • tippek és tanácsok a házi kedvencek megtalálásához, bejegyzések megírásához, plakátkészítéshez.

Az, aki szeretné kedvence keresését kiterjeszteni, fizetős szolgáltatást is igénybe vehet: a cég munkatársai ebben az esetben célzott hirdetéseket tesznek közzé a közösségi médiában – Facebookon, Instagramon – az állatról.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A hirdetések addig aktívak, amíg el nem érik az előre beállított megjelenésszámot, ugyanakkor az eltűnt állatról készült bejegyzések egészen addig fenn maradnak a PetRadar közösségi oldalain, amíg a házi kedvenc meg nem kerül, vagy amíg a gazda úgy nem dönt, hogy leállítja a keresést.

Sokat segít a nyomkövetős nyakörv

A székelyföldi városok közül egyelőre Marosvásárhely az egyetlen, ahol már használják a PetRadart. Jellemzőbb, hogy a gazdák Facebook-csoportokban, illetve saját profiljukon teszik közzé felhívást az eltűnt házi kedvencekről – és ilyen bejegyzésekből naponta többet is láthatunk a közösségi oldalakon. Az állatvédő civilszervezetek ezért is hangsúlyozzák:

  • a kutyákra, macskákra érdemes névvel és telefonszámmal ellátott nyakörvet tenni,

  • esetleg nyomkövetővel ellátni,

  • ugyanakkor kutyák esetében kötelező a mikrocsipezés.

Utóbbi azért hasznos, mert ha a négylábú eltűnik, és valaki megtalálja, a legközelebbi állatorvosi rendelőben leolvastathatja az apró, bőr alá beültetett eszközt, és értesítheti a gazdát. Igyártó Nándor, a Justice for Animals egyesület vezetője felhívta a figyelmet:

a mikrocsip nem minden esetben jelent biztos megoldást, mivel előfordul, hogy az állatorvosok nem rögzítik a tulajdonos adatait a nyilvántartásban.

• Fotó: Pixabay Galéria

Fotó: Pixabay

A regisztrációt bárki leellenőrizheti a rompetid.ro oldalon, ahol mindössze a kutya egészségügyi könyvébe beragasztott, 15 számjegyből álló kódot kell bepötyögni. Amennyiben a keresést követően a tulajdonos nem szembesül a nevével, címével és telefonszámával, ajánlott minél hamarabb állatorvoshoz menni, hogy regisztrálja a csipet.

korábban írtuk

A kutyák chipezésének fontossága: közel egy év után került vissza a gazdájához egy németjuhász
A kutyák chipezésének fontossága: közel egy év után került vissza a gazdájához egy németjuhász

Közel egy év bolyongás után került vissza gazdájához egy németjuhász kutya, a benne lévő mikrochipnek köszönhetően – számol be közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság, kiemelve az ebek nyilvántartásának fontosságát.

Ugyanakkor a csip a tévhitekkel ellentétben nincs GPS-szel ellátva, vagyis nem lehet beazonosítani az eb tartózkodási helyét, viszont ma már számos olyan nyakörvet, illetve medált lehet vásárolni, ami nyomkövetővel van ellátva.

Ha egy szeretett kutya eltűnik, és a tulajdonosa sehol sem találja, érdemes felvenni a kapcsolatot a környékbeli menhelyekkel. Amennyiben az állatot befogták, a törvény értelmében 14 napig kizárólag az eredeti gazdájának adható ki, ezt követően pedig örökbe adhatóvá válik.

Belföld Házi kedvenc
